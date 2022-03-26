Транснациональные фармацевтические компании уходить из России не собираются

Откажутся ли западные фармацевтические компании поставлять лекарства в Россию и изменятся ли цены на аптечные товары, рассказал Pravda.Ru гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей, член Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности Виктор Дмитриев.

Помогает "Фарма-2020"

— Виктор Александрович, какие наиболее серьёзные последствия антироссийских санкций проявились в сфере фармацевтики?

— Увеличились логистические цепочки, нет прямых поставок из-за закрытия неба, из-за опасения зарубежных водителей ехать в Россию, а российских — за рубеж. Есть проблемы с морскими путями: кто-то заходит в порт, кто-то не заходит, кто-то отказывается грузить контейнеры независимо от того, что там находится. Все логистические вопросы мы решаем, находя новых поставщиков, транспортные компании и логистические пути.

— Есть ли риск, что какие-то препараты всё же исчезнут из российских аптек и больниц?

— Иностранные компании представили санкционные списки. Лекарства и медицинские изделия в эти списки не попали. Мы здесь никаких перебоев не видим. Но мы просчитываем и негативные сценарии. У нас достаточно большая линейка дженериковых препаратов. Десять лет реализации программы "Фарма-2020" дают свои результаты.

Что касается препаратов под патентной защитой, в России есть механизм принудительного лицензирования. Эта процедура вводится в экстренных случаях, когда возникает угроза:

жизни или здоровью населения,

лекарственной безопасности.

Моё общение с представителями транснациональных компаний говорит о том, что попасть под эту процедуру они очень не хотят, поэтому договороспособность компаний высокая.

Временные исчезновения определённых препаратов с полок вызваны исключительно ажиотажным спросом.

Неделю назад средний чек в аптеках увеличился в 5 раз. То есть не увеличилось количество посещений, а один человек брал в 5 раз больше, чем обычно. Вчера я разговаривал с аптечными сетями, в большинстве из них средний чек уже возвращается на уровень 23 февраля. А это значит, что ажиотажный спрос спадает. Соответственно, препараты, которые были сметены ажиотажным спросом, возвращаются на полки. Идёт подвоз, если это необходимо.

Были вопросы по поводу препарата для лечения заболеваний щитовидной железы. У нас из разных регионов приходила информация, что препараты исчезли с полок. Мы сделали запрос в представительство компании-производителя. Это немецкая компания. Получили ответ, что сейчас исчерпали двухмесячный запас, который традиционно поставляла компания. Сейчас она довозит эти препараты, увеличив поставку. Но мы понимаем, что после залпового скачка выручки дистрибьюторы и аптеки месяца на два окажутся с минимальной выручкой, потому что народ будет реже посещать аптеки.

Ведь все холодильники уже забиты лекарствами, которые через 6-9 месяцев люди активно понесут на помойку, потому что срок годности у них короткий.

Дефицита лекарств не будет

— Что сейчас происходит с ценами на лекарства?

— Цены, по которым сегодня предприятия отпускают препараты, не изменились с 24 февраля. Потому что лекарства изготовлены ещё из тех субстанций, которые были закуплены раньше, завезены по старой логистике.

Что мы ожидаем дальше? Понятно, что мы привязаны к курсу доллара, и есть законы экономики, от которых мы не уйдём. Поэтому сегодня прорабатываются разные варианты сохранения ассортимента и ценовой доступности, включая механизмы софинансирования, субсидирования со стороны государства, индексирования цен. Возможно, в каких-то регионах будут введены специальные электронные карточки с "крашеными деньгами". То есть это средства от государства, которыми пациент с хроническими заболеваниями сможет оплачивать лекарства. Эти деньги можно будет использовать только для покупки лекарств. Мы пытаемся найти баланс, который позволял бы удовлетворить спрос населения, с одной стороны. С другой стороны, сохранил рентабельность производства.

— Если санкции всё же коснутся и поставок лекарств, сможет ли российская фармацевтическая отрасль полностью покрыть спрос россиян на все препараты?

— Мы за последние годы значительно поднялись в плане технологий и строительства новых заводов. У нас есть Ассоциация российских фармпроизводителей. Но почти 50% — это транснациональные компании, которые имеют свои производственные площадки на территории Российской Федерации. Все они заявили, что из России уходить не собираются. Более того, по целому ряду направлений они сейчас увеличивают производство, чтобы закрыть временный дефицит препаратов на рынке. То есть, с одной стороны, у нас есть все необходимые:

заводы,

технологии.

С другой стороны, если речь идёт об оригинальных препаратах под патентной защитой, у нас предусмотрен механизм принудительного лицензирования, который позволяет в экстренных случаях, до окончания патента без согласия патентообладателя воспроизводить любой препарат. Технологически мы к этому готовы. Конечно, у патентообладателей нет желания, чтобы Россия применяла этот механизм.

Западные компании готовы к переговорам, готовы сохранять свою долю рынка, потому что уйти с рынка легко, а вернуться сложно. То есть даже при самых негативных сценариях мы можем закрыть потребность населения по всем направлениям.