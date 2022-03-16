Чёрная метка от Дмитрия Давыдова: как бороться с ожирением среди россиян

Мы часто слышим призывы отказаться от вредных привычек, которые нас убивают. А знаете ли вы, что наш ежедневный рацион зачастую опаснее того же курения.

Обработанная пища,

консерванты,

антибиотики…

Неправильное питание приводит не только к ожирению, но и к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как

сахарный диабет,

онкология,

сердечно-сосудистые заболевания.

Автор популярного проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов знает, как бороться с этими вызовами.

Лишний вес

Печальная статистика

Рейтинг развитых стран, страдающих ожирением, по-прежнему возглавляет Америка. Недалеко от этой проблемы ушли и европейцы, которые тоже подсели на фастфуд и продукты с длительным сроком хранения, значительно облегчающие жизнь, но в то же время существенно её и укорачивающие. Многие покупаются и на уловки маркетологов, цель которых — постоянно навязывать потребителям новые вкусы.

Учёные по всему миру бьют тревогу: к 2025 году 50% женщин и 40% мужчин в мире будут нуждаться в медицинской помощи из-за ожирения. Неутешительна статистика и ВОЗ: с 1975-го по 2016 год доля страдающих от лишнего веса увеличилась среди взрослых в три раза и почти в семь раз среди детей.

России, увы, не удалось остаться в стороне. По данным Росстата, в 2018 году ожирение диагностировали у 21,7% россиян, у 40,3% был избыточный вес.

Но самое страшное, что в моду вошло такое понятие, как бодипозитив — ожирение в обществе перестало осуждаться, мол, надо принимать себя такой, какой ты есть, изменения коснулись даже модельного бизнеса, когда вдруг на подиум стали выходить модели плюс сайз. Ожирение стало вариантом нормы.

Автор "20 идей" уверен, что эта проблема требует немедленного решения, причём на государственном уровне. И за основу он предлагает взять зарубежный опыт.

В Чили показали пример

На основании рекомендаций ВОЗ в ряде стран приняли решение о маркировке продукции, в которой содержатся вредные ингредиенты и излишнее количество калорий.

Пионером в борьбе за здоровый образ жизни стала Республика Чили, страна шахтёров и земледельцев, зажатая между Андами и Тихим океаном.

В 70-е, с проведением экономических реформ, страна стала жить по американским лекалам, что неизбежно привело и к увеличению количества толстых жителей, подсевших на фастфуд. Поэтому в 2016 году в Чили решили прислушаться к пугающим предостережениям ВОЗ и начать менять ситуацию к лучшему. И начали с самого простого — запугивания.

Производители питания стали ставить большие метки на продукцию, которая несёт какие-либо риски, связанные со здоровьем. Примерно как у нас на пачках сигарет — конечно, не столь зловещие предостережения, но суть доносят до потребителя.

Чилийцы, покупая товар в магазине, всегда осведомлены о том, насколько калориен продукт и содержатся ли в нём в больших количествах:

насыщенные жиры;

сахар;

натрий.

Например, на пачке соли обязательно будет метка — натрий, а на бутылке газировки будет упоминание о сахаре и количестве калорий. Дизайн тоже призван устрашать — метки эти чёрные. При этом продукты, где есть хотя бы одна такая метка,

нельзя включать в школьное питание ,

, продавать в детских учреждениях,

рекламировать детям.

Подобные метки помогли чилийцам лучше ориентироваться в магазине и делать выбор в пользу более здоровой пищи. Люди стали отказываться от вредной пищи. В итоге после введения закона о маркировке производители, заинтересованные в росте продаж, стали делать упор на качество, например, добавляя в продукцию поменьше сахара и натрия. В итоге ассортимент товаров на полках магазинов пополнился более здоровыми продуктами питания, да и бизнес при этом особо не пострадал.

Эксперименту в Чили всего шесть лет, но успешный опыт страны мгновенно переняли такие страны, как

Перу,

Аргентина,

Мексика,

Уругвай,

Бразилия,

Израиль,

Канада.

В каждой из этих стран приняли решение по введению особых ограничений по распространению вредной продукции, а также разработали оригинальный дизайн "устрашающих" предупреждений на этикетках. Дмитрий Давыдов уверен, что российским властям стоит взять эту идею на вооружение.

Ожирение

Что предлагает Дмитрий Давыдов

По мнению автора "20 идей", в России надо сделать обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество соли, сахара, насыщенных жиров и калорий. При этом предупреждающие этикетки, размещённые обязательно на лицевой стороне упаковки, должны быть крупными.

Дмитрий Давыдов даже разработал дизайн, взяв за основу чилийскую расцветку (белый на чёрном фоне), но вместо восьмиугольников он предлагает круги.

Также важно, по мнению Давыдова, ограничить рекламу подобных продуктов, особенно с участием знаменитостей и с использованием культовых мультяшных персонажей, и запретить их продажу в детских садах и школах.

Основные плюсы от реализации данного предложения

Покупатели будут знать, что приобретаемый продукт потенциально опасен для здоровья.

Производители будут стремиться выпускать более здоровую пищу, чтобы не оказаться за бортом рыночной лодки.

Среди россиян будет культивироваться мода на ЗОЖ.

На идеи Дмитрия Давыдова особенно стоит обратить внимание законодателям, ведь среди главных задач нацпроекта "Демография" стоит укрепление здоровья населения.

При законодательной поддержке культуру здорового и правильного питания удастся привить каждой российской семье, тем самым существенно увеличив продолжительность жизни граждан.

Дмитрий Давыдов надеется, что минздрав подхватит и будет как заинтересованная сторона продвигать данную инициативу. Ведь если россиян не будут соблазнять привлекательной рекламой вредной пищи, а крупные и яркие метки будут постоянным напоминанием о вреде данных продуктов, то у людей постепенно будет меняться сознание в сторону выбора более здорового образа жизни.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.