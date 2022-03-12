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Автор Маргарита Кичерова

Самолечение антикоагулянтами грозит тромбозом или кровотечением

Здоровье

Что такое D-димер и почему этот анализ важно сдавать при CОVID-19, какие противоположные изменения происходят в кровеносной системе у переболевших и почему нельзя принимать разжижающие кровь препараты без рекомендаций доктора, рассказала Pravda.Ru врач высшей категории, эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Самолечение антикоагулянтами грозит тромбозом или кровотечением

Коварный CОVID-19

— Анна Георгиевна, расскажите, пожалуйста, что происходит с состоянием кровеносной системы при COVID?

— В организме каждого человека есть эволюционно сложившаяся, очень сложная, динамичная, легко изменяющаяся система, которая защищает нас от кровопотери. Это система тромбообразования. И действующая противоположно ей группа факторов, которые, наоборот, восстанавливают проницаемость и проходимость сосудов после формирования микротромбов или препятствуют тромбообразованию. Эти две системы динамично меняются в течение всей жизни человека и обеспечивают самое главное: доставку крови как основного энергетического кислорода, транспортного средства в каждую клетку организма. При COVID-19 как при серьёзном полиорганном заболевании, которое поражает организм, нарушается много звеньев, о которых многократно и детально говорили мои коллеги. И я бы на этом не останавливалась, а уделила внимание тому, что при этом серьёзном заболевании изменения свёртывающей системы происходят волнообразно.

У большинства обследуемых при COVID-19 наблюдаются специфические изменения свёртывающей и противосвёртывающей систем, которые, с одной стороны, протекают с низким уровнем тромбоцитов, то есть мы не видим тех состояний, которые раньше лечили препаратами ацетилсалициловый кислоты, но, с другой стороны, на любом этапе этого заболевания и в разные сроки после выписки из стационара мы часто наблюдаем через 2 недели, месяц и больше признаки тромбообразования по другим показателям, которые называются D-димер. Это белковый маркер, который характеризирует риск тромбозов сегодня и сейчас. Соответственно, профилактические и лечебные дозы рассчитываются по характеристикам:

  • клинического анализа крови,
  • D-димера,
  • коагулограммы и других показателей,

которые входят в протокол применения антикоагулянтной и антиагрегантной терапии.

— То есть антикоагулянты назначают всем переболевшим и болеющим COVID, чтобы кровь не загустевала?

— Назначать их или не назначать, как долго и в какой дозе, врач решает индивидуально для каждого пациента по характеристикам его анализов. Пациенты с сахарным диабетом, с диабетом и беременностью, с хроническими заболеваниями почек, сопутствующими заболеваниями сосудистого генеза имеют свои характеристики свёртывающей и противосвёртывающей систем.

Страшно как недооценить угрозу тромбоза, так и перелечить и вызвать риск кровотечения.

Поэтому я очень прошу пациентов следовать рекомендациям лечащего доктора и обязательно в рекомендованные сроки сдавать клинический анализ крови, уровень D-димера, коагулограмму и другие показатели, которые определены протоколами применения антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. Нельзя допускать самодеятельности в этом сложном вопросе. Можно умереть от тромбоза, а можно иметь риск кровотечения. Данный вопрос не допускает самолечения, мифов, легенд — вы должны строго доверять вашим докторам. Они работают в соответствии с методическими рекомендациями и протоколами, которые ориентируются только на индивидуальные цифры в конкретные временные сроки.

Каждому — своё лекарство

— Какие антикоагулянты показали себя лучше всего при лечении? Что можно сказать об аспирине?

— К сожалению, при COVID-19 не зарегистрировано тех изменений по тромбоцитам, на которые действуют препараты ацетилсалициловой кислоты. В большинстве случаев (я подчёркиваю) индивидуально возможно сочетание разных заболеваний. Поэтому препараты ацетилсалициловой кислоты при низком уровне тромбоцитов и отсутствии повышения агрегации тромбоцитов не применяются. На практике в стандарты оказания медицинской помощи входят препараты:

  • "Эликвис",
  • "Ксарелто",
  • "Дабигатран" и т. д.

Но, подчёркиваю, что показания к применению и дозы должны определяться только лечащим врачом по цифрам, которые мы получаем в результате обследования в определённые сроки в течение или после перенесённого COVID-19.

— Стоит ли продолжать пить разжижающие кровь средства уже после выздоровления?

— Как правило, большинство методических рекомендаций сохраняет приём профилактических доз антикоагулянтов или антиагрегантов до 3 месяцев после перенесённого COVID-19, особенно у пациентов из группы риска: с сахарным диабетом и сопутствующими сосудистыми заболеваниями. В ряде случаев, когда у пациента в анамнезе есть стентирование коронарных артерий или другие операции на клапанах сердца, эти группы препаратов дополняются предшествующими назначениями препаратов из группы клопидогрела или его аналогов, чтобы максимально обеспечить реологические свойства крови.

— Какие антикоагуляционные средства и в каком случае можно применять в домашних условиях?

— Самостоятельно я никому не советую принимать ни антиагреганты, ни антикоагулянты.

Это серьёзные вещества, которые назначаются строго по цифрам ваших показателей в данные временные сроки. Сегодня уровень D-димера один, через 5 дней уровень D-димера может измениться на диаметрально противоположный.

Точно такие же динамические пластичные изменения характерны и для других звеньев системы тромбообразования и антикоагуляции. Поэтому, чтобы избежать как риска тромбозов, так и рисков кровотечений, я очень прошу пациентов не заниматься самолечением. Ведь есть специально обученные врачи и современные средства диагностики, которые помогут вам избежать осложнений. Просто слушайтесь докторов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы анна гончарова маргарита кичерова
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