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Автор Ирина Шлионская

Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот

Здоровье » Здоровье и профилактика

Психологов уже давно волнует вопрос — почему некоторых людей так привлекает жанр хоррора? Ведь, казалось бы, с логической точки зрения человек вовсе не должен стремиться к пугающим его вещам… Версии выдвигались разные, но лишь недавно выяснилось, что при этом происходит с любителями ужастиков на физиологическом уровне.

 

"Сладкое место"

Pravda.Ru ранее уже писала об исследовании, в ходе которого участников запустили в так называемый "дом с привидениями", где для них создавали пугающие ситуации и в то же время измеряли их физиологические показатели.

В статье, опубликованной в журнале Psychological Science, сотрудник Орхусского университета (Дания) Марк Мальмдорф Андерсен говорит о том, что если мы боимся "понарошку", то есть осознаём, что в реальности нам ничего не угрожает, то возникает определённая физическая реакция, связанная с изменениями частоты сердечных сокращений и выбросом гормонов. Иными словами, мы испытываем возбуждение, но не ощущаем угрозы.

"Исследуя, как люди получают удовольствие от страха, мы обнаруживаем, что, в мозге, похоже, существует "сладкое место", где удовольствие максимизируется, — сообщает Андерсен. — Наше исследование предоставляет некоторые из первых эмпирических доказательств взаимосвязи между страхом, удовольствием и физическим возбуждением при рекреационных формах страха".

Всё дело в дозировке!

 

Также Андерсен рассуждает о "дозировке" страха: "Если люди не сильно напуганы, они не получают большого удовольствия от аттракциона… "Правильное” количество страха имеет решающее значение для максимального удовольствия".

При этом у всех людей свой "порог страха". У кого-то сильная реакция наступает после того как он услышит зловещие звуки, а кто-то остаётся спокойным даже когда видит маньяка с топором.

Но если отклонения от нормального физиологического состояния наблюдаются длительный период времени, то люди могут испытывать серьёзный дискомфорт, и тут уже не до удовольствия, утверждают исследователи.

Одно дело игра, другое — жизнь

 

Если мы читаем Стивена Кинга или смотрим фильмы про Фредди Крюгера, то доза страха невелика, и это можно сравнить с игрой. А вот если мы получаем тревожные новости о военной обстановке или очередных санкциях — о том, что может повлиять непосредственно на нашу жизнь, а то и сами оказываемся в какой-то опасной ситуации, стресс может оказаться силён настолько, что мы не сможем нормально мыслить и функционировать. И чтобы его снять, нам может даже потребоваться помощь специалиста. Если тот, конечно, окажется в зоне доступности.

Поэтому истории о том, что у кого-то от страха случился инфаркт или инсульт, достаточно правдивы. Стрессовые ситуации могут привести к серьёзным сбоям в организме. А если вы чересчур впечатлительны, то и вымышленный хоррор способен выбить вас из колеи. Так или иначе, следует избегать стрессов и использовать различные средства, чтобы минимизировать их последствия. Например, применять психологические практики и медитации.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Людмила Черткова
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