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Автор Дмитрий Соколов

Праздник без похмелья: рецепты разных стран

Здоровье » Здоровье и профилактика

Приближается Международный женский день, когда мужчины всей страны будут поздравлять представительниц слабого пола с праздником. По традиции, торжественные застолья не обойдутся без спиртного, от которого утром, как известно, болит голова. Мы решили проследить, как борются с похмельем в разных странах мира.

Шотландия: кровь и яйца

Шотландия
Шотландия

Исторически считается, что наибольшее количество алкоголя употребляют жители северных стран, скрашивая крепкими напитками суровые природные условия и недостаток солнечных лучей. Неудивительно, что в этих государствах существуют свои методы борьбы с похмельем.

В частности, в Шотландии и Ирландии, родине известных сортов виски, для избавления от утренней головной боли, после чрезмерного принятия алкоголя употребляют в пищу бараньи потроха и яйца по-шотландски. Для приготовления данного блюда яйца обмазывают фаршем и жарят, предварительно обваляв в панировочных сухарях.

Кроме того, в рыбацких посёлках Британских островов с глубокой древности до наших дней от похмелья пьют кровь угря. Способ, правда, довольно опасный. Если выпить больше нормы, то от этого токсичного напитка можно уснуть навсегда.

Европа: селёдка с пивом

 

Ближе всех по способам борьбы с похмельем к нашей стране находятся Австрия и Германия. Здесь, как и в России, любят крепко выпить, а затем спеть несколько добрых застольных песен. Но и чувство похмелья после шнапса немцам и австрийцам знакомо хорошо.

От данного недуга здесь предпочитают лечиться при помощи целого перечня блюд, употреблять которые нужно утром после банкета в определённой последовательности.

  • В первую очередь — это бутылка холодного пива.
  • Далее подаются рулеты из сельди, перекрученной с маринованными огурцами и луком.
  • Следом на стол ставится горячий говяжий бульон со шпиком и яйцом, а на второе — запечённая свинина по-баварски.

Если не принимать во внимание калорийность данной трапезы, то можно отметить, что похмелье она снимает просто великолепно.

Америка: томатный сок и перец!

 

На американском континенте выпить любят не меньше, чем в Европе или в России. Вот только средства борьбы с похмельем здесь совсем уж какие-то изуверские. Потомки ковбоев Дикого Запада считают, что для снятия утренней головной боли после бурной вечеринки необходимо выпить несколько коктейлей "Кровавой Мэри", состоящих из водки, томатного сока и изрядной доли перца. На вкус смесь адская, но, говорят, от похмелья помогает.

В качестве антипохмельного средства в Америке также популярен гранулированный чай, приготовленный из… помёта кролика! Пить этот дурно пахнущий напиток мерзко и противно, но за счёт содержания фосфорной кислоты, азота и калия похмелье он снимает просто великолепно, так что можно и потерпеть.

В свою очередь на родине текилы, в Мексике, лучшим лекарством от похмелья считают бульон из мяса буйвола, обильно приправленного специями.

Азия: зелёный чай — таблетка от всего

 

Официально считается, что азиаты пьют значительно меньше европейцев в силу особенностей своего организма, который не переносит больших доз спиртного. Это действительно так. Но пьют в Азии, как и во всем остальном мире, точно также страдая от похмелья.

Причём китайцы, славящиеся своей мудростью, советуют бороться с похмельем не после алкогольных возлияний, а до них. Для этой цели рекомендуется перед употреблением спиртного выпить два стакана обычной тёплой воды. Китайские медики уверяют, что в этом случае опьянение будет наступать значительно медленнее, а похмелья не будет вовсе. Если же доза спиртного оказалась слишком велика, то утром для снятия головной боли нужно выпить три-четыре пиалы зелёного чая.

В свою очередь, в Японии любители сакэ рекомендуют в качестве лечебного средства квашеные сливы или абрикосы, а в Таиланде, любимой стране пляжного отдыха туристов из России, от похмелья рекомендуется съесть тарелку знаменитого кисло-сладкого супа Том Ям. В то же время жители Вьетнама уверяют, что с похмельем нужно бороться, выпив настойку из рога носорога. Вот только приобрести её в наше время негде, а приготовить проблематично.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Похмелье на утро? Как спастись?
Редактор: Людмила Черткова
Темы алкоголь
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