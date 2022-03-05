Приближается Международный женский день, когда мужчины всей страны будут поздравлять представительниц слабого пола с праздником. По традиции, торжественные застолья не обойдутся без спиртного, от которого утром, как известно, болит голова. Мы решили проследить, как борются с похмельем в разных странах мира.
Исторически считается, что наибольшее количество алкоголя употребляют жители северных стран, скрашивая крепкими напитками суровые природные условия и недостаток солнечных лучей. Неудивительно, что в этих государствах существуют свои методы борьбы с похмельем.
В частности, в Шотландии и Ирландии, родине известных сортов виски, для избавления от утренней головной боли, после чрезмерного принятия алкоголя употребляют в пищу бараньи потроха и яйца по-шотландски. Для приготовления данного блюда яйца обмазывают фаршем и жарят, предварительно обваляв в панировочных сухарях.
Кроме того, в рыбацких посёлках Британских островов с глубокой древности до наших дней от похмелья пьют кровь угря. Способ, правда, довольно опасный. Если выпить больше нормы, то от этого токсичного напитка можно уснуть навсегда.
Ближе всех по способам борьбы с похмельем к нашей стране находятся Австрия и Германия. Здесь, как и в России, любят крепко выпить, а затем спеть несколько добрых застольных песен. Но и чувство похмелья после шнапса немцам и австрийцам знакомо хорошо.
От данного недуга здесь предпочитают лечиться при помощи целого перечня блюд, употреблять которые нужно утром после банкета в определённой последовательности.
Если не принимать во внимание калорийность данной трапезы, то можно отметить, что похмелье она снимает просто великолепно.
На американском континенте выпить любят не меньше, чем в Европе или в России. Вот только средства борьбы с похмельем здесь совсем уж какие-то изуверские. Потомки ковбоев Дикого Запада считают, что для снятия утренней головной боли после бурной вечеринки необходимо выпить несколько коктейлей "Кровавой Мэри", состоящих из водки, томатного сока и изрядной доли перца. На вкус смесь адская, но, говорят, от похмелья помогает.
В качестве антипохмельного средства в Америке также популярен гранулированный чай, приготовленный из… помёта кролика! Пить этот дурно пахнущий напиток мерзко и противно, но за счёт содержания фосфорной кислоты, азота и калия похмелье он снимает просто великолепно, так что можно и потерпеть.
В свою очередь на родине текилы, в Мексике, лучшим лекарством от похмелья считают бульон из мяса буйвола, обильно приправленного специями.
Официально считается, что азиаты пьют значительно меньше европейцев в силу особенностей своего организма, который не переносит больших доз спиртного. Это действительно так. Но пьют в Азии, как и во всем остальном мире, точно также страдая от похмелья.
Причём китайцы, славящиеся своей мудростью, советуют бороться с похмельем не после алкогольных возлияний, а до них. Для этой цели рекомендуется перед употреблением спиртного выпить два стакана обычной тёплой воды. Китайские медики уверяют, что в этом случае опьянение будет наступать значительно медленнее, а похмелья не будет вовсе. Если же доза спиртного оказалась слишком велика, то утром для снятия головной боли нужно выпить три-четыре пиалы зелёного чая.
В свою очередь, в Японии любители сакэ рекомендуют в качестве лечебного средства квашеные сливы или абрикосы, а в Таиланде, любимой стране пляжного отдыха туристов из России, от похмелья рекомендуется съесть тарелку знаменитого кисло-сладкого супа Том Ям. В то же время жители Вьетнама уверяют, что с похмельем нужно бороться, выпив настойку из рога носорога. Вот только приобрести её в наше время негде, а приготовить проблематично.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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