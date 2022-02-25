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Автор Маргарита Кичерова

Кардиолог рассказал, как поддержать сердце после коронавируса

Здоровье

У переболевших коронавирусом выявляется не только сгущение крови, но и увеличение её текучести. Чем это опасно? Какие препараты, популярные среди 35-40-летних россиян, можно принимать только после лабораторного анализа крови? Об этом рассказал Pravda.Ru руководитель медицинского центра династии Гончаровых, кардиолог, терапевт Игорь Гончаров.

Кардиолог рассказал, как поддержать сердце после коронавируса

Страдают кровь и сердце

— Игорь Николаевич, всё больше врачей считают коронавирусную инфекцию заболеванием, существенно влияющим на сердечно-сосудистую систему. Как COVID-19 влияет на сердце и сосуды?

— Действительно, новая коронавирусная инфекция вызывает большие осложнения во многих системах организма. Страдают:

  • нервная система,
  • головной мозг,
  • лёгкие,
  • сердце,
  • сосуды.

Внутренняя выстилка сосудов является одной из основных мишеней. Как следствие — нарушение их жёсткости, появление воспаления, а на месте воспаления — отложение холестерина, а там, где холестерин, — атеросклеротические бляшки, то есть прогрессирование атеросклероза.

Сердце как насос в таких стеснённых обстоятельствах тоже повреждается.

У многих пациентов регистрируется наличие выпота в области перикарда (тонкой оболочки, которая отделяет сердце от внутренней грудной клетки). Между ним и сердечной мышцей накапливается жидкость, которая при накоплении до определённого объёма может стать серьёзной угрозой, а при появлении вирусного или бактериального компонента внутри жидкости может привести к перикардитам и эндокардитам, то есть воспалительным заболеваниям сердца.

В то же время анализы, которые мы проводим в нашем медицинском центре, и те статьи, которые публикуют наши российские и европейские коллеги, говорят о том, что сама сердечная мышца тоже повреждается, в ней проявляется процесс фиброза, то есть перерождение кардимиоцитов (клеток, из которых состоит сердце) в грубую рубцовую ткань, которая не может активно сокращаться, — это как шрам на коже. Эти осложнения требуют дополнительного наблюдения за пациентами.

Проявляются осложнения достаточно просто. Многие пациенты не обращают на это внимания. "Одышка? Ну, я же болею COVID, он по лёгким бьёт, поэтому и одышка появилась", — так думает практически каждый пациент. Но появление даже такого простого симптома требует дополнительного контроля.

Если через неделю после того, как вы выздоровели (получен отрицательный мазок), одышка сохраняется — это повод обратиться к специалистам.

— Какое самое частое побочное явление после перенесённого коронавируса?

— Побочные явления могут быть разными. В первую очередь они связаны с течением заболевания. Например, когда пациент требует серьёзного лечения, в стационаре применяется "тяжёлая артиллерия", то такие препараты могут вызвать побочные реакции.

Чаще всего на первом этапе реагирует кровь.

В крови повышается уровень холестерина. При глубоком анализе свёртывающей системы крови у пациентов часто выявляется не только сгущение крови, но и увеличение её текучести. Кровь состоит из различных клеток, которые отвечают за определённые функции в организме. Например, тромбоциты отвечают за образование сгустков крови, которые позволяют бороться с кровотечением. Но при коронавирусной инфекции тромбоциты снижаются в своём абсолютном количестве и могут спровоцировать риск кровотечений. При этом другая фракция свёртывающей системы, уровень D-димера и фибриногена, могут быть высокими, и в этом звене, наоборот, повышается риск тромбообразований. Таким образом, у одного и того же человека одновременно кровь жидкая, тромбоциты низкие, а другие её свойства, наоборот, говорят о том, что кровь может легко свернуться и образовать тромб. К тому же большинство пациентов после 35-40 лет уже принимают препараты ацетилсалициловой кислоты:

  • "Тромбо асс",
  • "Кардиомагнил",
  • "Клопидогрел" и т. д.,

которые влияют на количество тромбоцитов и их способность связываться между собой. Применение таких препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией или сразу после того, как пациент её перенёс, должно быть только по результатам лабораторной диагностики.

Спорт и витамины

— Стоит ли пить какие-то БАДы после коронавируса?

— Применение любых лекарственных препаратов и биологически активных добавок должно быть обдумано. Ведь коронавирусная инфекция даёт большую нагрузку на разные системы организма, в том числе на печень и почки. У многих пациентов после коронавирусной инфекции повышается уровень креатинина, мочевины. Организм боролся с инфекцией, большое количество клеток-защитников погибло, и нужно было их вывести из организма. Это давало дополнительную нагрузку на печень, почки и могло привести к повышению печеночных и почечных ферментов.

Это стрессовое повышение быстро восстановится, но если перегружать организм БАДами, лекарствами, то это может привести к лекарственным гепатитам и временной почечной недостаточности.

С другой стороны, применение витаминов группы B безопасно. Это могут быть комплексные витаминные добавки, которые легко найти в аптеке. Также полезен приём витамина D, особенно в осенне-зимний период и в начале весны, когда солнечного света не хватает. Также немалую роль играет уровень цинка. Желательно сдать анализы и по результатам добавить недостающие витамины.

— А мы можем помочь сердечной системе, если заниматься физическими нагрузками?

— Да. Ведь физические нагрузки являются залогом хорошей микроциркуляции. Мышцы, которые работают, обеспечивают эффективную доставку крови.

Но любая физическая нагрузка после болезни должна вводиться постепенно. Не нужно с первого дня выходить гулять, таскать гири. Старайтесь начинать с малого. Обычная лечебная физкультура, известная нам ещё со школьных времён:

  • разминка для шеи,
  • наклоны в одну, другую сторону,
  • махи руками, которые развивают дыхательную мускулатуру и улучшают микроциркуляцию,
  • движения ногами,
  • вращательные движения ступнями.

Это помогает не только поддерживать физическую форму, но и посылать дополнительные команды биологической обратной связи в головной мозг. Постепенно увеличивайте интенсивность, но старайтесь не превышать частоту пульса 100-110 в ближайшие два месяца.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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