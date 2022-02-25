Кардиолог рассказал, как поддержать сердце после коронавируса

У переболевших коронавирусом выявляется не только сгущение крови, но и увеличение её текучести. Чем это опасно? Какие препараты, популярные среди 35-40-летних россиян, можно принимать только после лабораторного анализа крови? Об этом рассказал Pravda.Ru руководитель медицинского центра династии Гончаровых, кардиолог, терапевт Игорь Гончаров.

Страдают кровь и сердце

— Игорь Николаевич, всё больше врачей считают коронавирусную инфекцию заболеванием, существенно влияющим на сердечно-сосудистую систему. Как COVID-19 влияет на сердце и сосуды?

— Действительно, новая коронавирусная инфекция вызывает большие осложнения во многих системах организма. Страдают:

нервная система,

головной мозг,

лёгкие,

сердце,

сосуды.

Внутренняя выстилка сосудов является одной из основных мишеней. Как следствие — нарушение их жёсткости, появление воспаления, а на месте воспаления — отложение холестерина, а там, где холестерин, — атеросклеротические бляшки, то есть прогрессирование атеросклероза.

Сердце как насос в таких стеснённых обстоятельствах тоже повреждается.

У многих пациентов регистрируется наличие выпота в области перикарда (тонкой оболочки, которая отделяет сердце от внутренней грудной клетки). Между ним и сердечной мышцей накапливается жидкость, которая при накоплении до определённого объёма может стать серьёзной угрозой, а при появлении вирусного или бактериального компонента внутри жидкости может привести к перикардитам и эндокардитам, то есть воспалительным заболеваниям сердца.

В то же время анализы, которые мы проводим в нашем медицинском центре, и те статьи, которые публикуют наши российские и европейские коллеги, говорят о том, что сама сердечная мышца тоже повреждается, в ней проявляется процесс фиброза, то есть перерождение кардимиоцитов (клеток, из которых состоит сердце) в грубую рубцовую ткань, которая не может активно сокращаться, — это как шрам на коже. Эти осложнения требуют дополнительного наблюдения за пациентами.

Проявляются осложнения достаточно просто. Многие пациенты не обращают на это внимания. "Одышка? Ну, я же болею COVID, он по лёгким бьёт, поэтому и одышка появилась", — так думает практически каждый пациент. Но появление даже такого простого симптома требует дополнительного контроля.

Если через неделю после того, как вы выздоровели (получен отрицательный мазок), одышка сохраняется — это повод обратиться к специалистам.

— Какое самое частое побочное явление после перенесённого коронавируса?

— Побочные явления могут быть разными. В первую очередь они связаны с течением заболевания. Например, когда пациент требует серьёзного лечения, в стационаре применяется "тяжёлая артиллерия", то такие препараты могут вызвать побочные реакции.

Чаще всего на первом этапе реагирует кровь.

В крови повышается уровень холестерина. При глубоком анализе свёртывающей системы крови у пациентов часто выявляется не только сгущение крови, но и увеличение её текучести. Кровь состоит из различных клеток, которые отвечают за определённые функции в организме. Например, тромбоциты отвечают за образование сгустков крови, которые позволяют бороться с кровотечением. Но при коронавирусной инфекции тромбоциты снижаются в своём абсолютном количестве и могут спровоцировать риск кровотечений. При этом другая фракция свёртывающей системы, уровень D-димера и фибриногена, могут быть высокими, и в этом звене, наоборот, повышается риск тромбообразований. Таким образом, у одного и того же человека одновременно кровь жидкая, тромбоциты низкие, а другие её свойства, наоборот, говорят о том, что кровь может легко свернуться и образовать тромб. К тому же большинство пациентов после 35-40 лет уже принимают препараты ацетилсалициловой кислоты:

"Тромбо асс",

"Кардиомагнил",

"Клопидогрел" и т. д.,

которые влияют на количество тромбоцитов и их способность связываться между собой. Применение таких препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией или сразу после того, как пациент её перенёс, должно быть только по результатам лабораторной диагностики.

Спорт и витамины

— Стоит ли пить какие-то БАДы после коронавируса?

— Применение любых лекарственных препаратов и биологически активных добавок должно быть обдумано. Ведь коронавирусная инфекция даёт большую нагрузку на разные системы организма, в том числе на печень и почки. У многих пациентов после коронавирусной инфекции повышается уровень креатинина, мочевины. Организм боролся с инфекцией, большое количество клеток-защитников погибло, и нужно было их вывести из организма. Это давало дополнительную нагрузку на печень, почки и могло привести к повышению печеночных и почечных ферментов.

Это стрессовое повышение быстро восстановится, но если перегружать организм БАДами, лекарствами, то это может привести к лекарственным гепатитам и временной почечной недостаточности.

С другой стороны, применение витаминов группы B безопасно. Это могут быть комплексные витаминные добавки, которые легко найти в аптеке. Также полезен приём витамина D, особенно в осенне-зимний период и в начале весны, когда солнечного света не хватает. Также немалую роль играет уровень цинка. Желательно сдать анализы и по результатам добавить недостающие витамины.

— А мы можем помочь сердечной системе, если заниматься физическими нагрузками?

— Да. Ведь физические нагрузки являются залогом хорошей микроциркуляции. Мышцы, которые работают, обеспечивают эффективную доставку крови.

Но любая физическая нагрузка после болезни должна вводиться постепенно. Не нужно с первого дня выходить гулять, таскать гири. Старайтесь начинать с малого. Обычная лечебная физкультура, известная нам ещё со школьных времён:

разминка для шеи,

наклоны в одну, другую сторону,

махи руками, которые развивают дыхательную мускулатуру и улучшают микроциркуляцию,

движения ногами,

вращательные движения ступнями.

Это помогает не только поддерживать физическую форму, но и посылать дополнительные команды биологической обратной связи в головной мозг. Постепенно увеличивайте интенсивность, но старайтесь не превышать частоту пульса 100-110 в ближайшие два месяца.