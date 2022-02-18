Эксперт: как правильно выбрать мёд

В последнее время врачи отмечают, что коронавирус ослабил свои позиции. Новый штамм "омикрон" переносится как обычное ОРВИ, вирус не бьёт по лёгким, а затрагивает только носоглотку. По мнению врачей, это говорит о том, что скоро мы забудем о коронавирусе как о страшном сне. Однако врачи все же предупреждают, что полоскания шалфеем или мед с молоком не лечат "омикрон", а лишь немного улучшают состояние. Вспомним, что в свое время батька Лукашенко активно призывал граждан лечиться медом. Так что мы все же не будем исключать это народное средство из своего меню. О том, как правильно выбрать мед, рассказал читателям Pravda.Ru специалист по качеству продуктов Igooods Антон Деженин.

Как выбрать целебный мёд

Желательно приобретать мёд в тех местах, где можно его попробовать перед покупкой. Сначала следует обратить внимание на сорт мёда и соответствие по цвету. Например, у цветочных сортов — светло-желтая окраска, у липового мёда — янтарная. Помните, что натуральный мед прозрачен, пока не произошла кристаллизация. Мутный или имеющий осадок мед принесет больше вреда, чем пользы.

При выборе важно учитывать консистенцию. Обратите внимание на то, как продукт стекает с ложки. Свойство натурального мёда — течь медленно, не прерываясь и образовывая горку.

При выборе сорта мёда эксперт советует придерживаться известных и давно изученных видов. Экзотические чаще всего содержат добавки и ароматизаторы. К традиционным относятся:

гречишный,

липовый,

подсолнечниковый,

майский,

донниковый,

луговой.

Часто ненатуральный мёд встречается среди апельсиновых, манговых, грейпфрутовых и тому подобных сортов. Как правило, они имеют неестественный для мёда цвет и структуру. Виды натурального мёда различаются только по внешнему виду и вкусу, а пользу приносят одинаковую.

Особого внимания заслуживает мед в сотах. Он является более эффективным лечебным средством, богатым по содержанию витаминов, минералов, эфирных масел, крайне полезных для здоровья человека. Такой вид рекомендуются людям для повышения иммунитета, ослабленным и часто болеющим, особенно в период пандемии коронавируса.

Существует также "пьяный” вид мёда. Он обирается пчелами на местности, где много ядовитых растений. Употребляя его, можно отравиться.

Эксперт отмечает, что натуральный мед сладкий, приятный, без постороннего привкуса. Некоторым сортам, например, каштановому или дягилевому, присущ горьковатый вкус.

Если мёд на вкус кислый и неприятный, это свидетельствует о том, что в нём начался процесс брожения, а выраженный карамельный означает, что продукт подвергался перегреву. В процессе переработки и фасовки мёда допускается нагревание не выше 40 °С, в противном случае он теряет полезные свойства.

На что обращать внимание при покупке мёда в магазине

Существуют правила, которым должны следовать производители при упаковке продукта: мёд может храниться в пластиковых контейнерах в том случае, если они сделаны из пищевого пластика. На них в обязательном порядке должна присутствовать соответствующая маркировка, означающая, что тара предназначена для пищевых продуктов.

Если контейнер выполнен из пищевого пластика и крышка закрывается плотно, мёд сохранит полезные качества в течение всего периода.

При покупке мёда стоит запросить у продавца документы, подтверждающие происхождение сорта мёда. Как правило, это результаты пыльцевого анализа.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.