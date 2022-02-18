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Автор Ирина Гусакова

Диетолог рассказала, какие продукты продлят молодость

Здоровье

Здоровое долголетие — не только про то, сколько лет вы хотите прожить. Оно про то, как вы хотите их прожить. Ведь вряд ли найдётся человек, который не хотел бы оставаться здоровым как можно дольше: чтобы на пенсии вести активную жизнь, резвиться с внуками, путешествовать, не чувствуя боли… просто радоваться жизни! Питание и образ жизни — лучшие инструменты, которыми мы располагаем. О том, какие диеты помогут найти ключ к долголетию, рассказала читателям Pravda.Ru диетолог Татьяна Букина.

долголетие

Средиземноморская диета — идеальный вариант

Определенных диет для продления жизни не существует, т. к. нет таких долгосрочных научных исследований, на основании которых можно было бы смело рекомендовать какие-то конкретные диеты.

Но все же есть рекомендации различных диетологических ассоциаций, которые предлагают средиземноморскую диету в качестве основы рациона для здорового долголетия.

Эта диета предполагает употребление большого количества овощей с растительными маслами и приправами (примерно половины тарелки в каждый прием пищи). А также рыбы и морепродуктов 3-4 раза в неделю, при этом необходимо сократить употребление красного вида мяса до 2-3 раз в месяц.

Также существуют действующие антиэйдж протоколы, в основе которых лежат нутриенты, поддержание которых необходимо для улучшения качества жизни.

Антивозрастные нутриенты

Вода

С возрастом риск обезвоживания возрастает, что приводит к ряду последствий, таких как:

  • запоры,
  • увеличение риска инфекций мочевыводящих путей,
  • сгущение мокроты в легких и развитие болезней дыхательных путей,
  • снижение умственных способностей и повышение утомляемости.

Поэтому необходимо получать достаточное количество жидкости: это 30 мл/ кг массы тела, учитывая при этом воду в других жидкостях, таких как чай, кофе, компоты, кефир и т. д.

Неизвестные факты о любимых продуктах

Витамин А

С возрастом абсорбция витамина А увеличивается, поэтому не нужно принимать его в форме добавок. В достаточном количестве его можно добыть из цельных продуктов, таких как печень, рыба и молочные продукты.

Витамин В12

Нужен для здоровья мозга и нервной системы. С возрастом он усваивается все хуже. Источники данного витамина:

  • яйца,
  • морепродукты,
  • мясо,
  • птица,
  • молочные продукты.

В случае острого дефицита вводится в виде инъекций или перорально.

Витамин Д

Принимает участие в работе иммунной системы, костей и мозга.

С возрастом способность организма синтезировать витамин Д снижается. Рекомендуется умеренное пребывание на солнце, а также прием в виде добавок в профилактирующих дозах: 800-4000 МЕ сут.

Каротиноиды, витамин С и витамин Е

Обладают антиоксидантными свойствами.

Не принимайте их в виде добавок, если вы курильщик или человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями!!!

Источники: фрукты и овощи оранжевого и желтого цвета (тыква, апельсин, банан, батат) и зеленого (шпинат, капуста и прочие).

Источники витамина Е:

  • орехи,
  • семена,
  • зародыши пшеницы.

Кальций

Играет важную роль в регуляции частоты сердечных сокращений. Помогает сохранить костную массу. Необходимое количество 1000 мг сутки после 50-ти лет.

Источники: молочные продукты, термически обработанные овощи и обогащенные кальцием продукты.

Железо

Симптомы железодефицита: головокружение, быстрая утомляемость, а также плохая концентрация внимания. Часто с возрастом уровень железа нормализуется, особенно у женщин, что связано с прекращением менструации. Тем не менее железодефицит встречается нередко из-за неполноценного питания и регулярных кровопотерь (геморрой и язвы).

Источники: красное мясо, субпродукты, устрицы, морепродукты, бобовые и термически обработанные листовые овощи.

!!! Прежде чем, получать железо из добавок, необходимо сдать анализ, т. к. излишек железа может быть токсичным для организма.

Цинк

Дефицит цинка широко распространен среди пожилых людей. Он может подавлять аппетит, меняя вкусовые предпочтения и делая прием пищи менее приятным. Также многие лекарственные препараты усугубляют дефицит цинка в организме.

Источники: устрицы, морепродукты, тыквенные семечки и бобовые.

Данные рекомендации помогут вам сохранить надолго хорошее здоровье, а значит, и улучшат качество и прогноз жизни.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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