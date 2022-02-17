Почему не удаётся забеременеть: гинеколог назвала основные причины

Множество попыток, и все тщетно. К сожалению, для каждой четвёртой пары в мире проблемы с зачатием становятся неожиданностью. Ведь визуально здоровье обоих партнеров полностью в порядке. Анна Поварова, к. м. н., врач акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi, рассказала читателям Pravda.Ru, почему не получается забеременеть сразу.

Диагноз "бесплодие": почему не удаётся забеременеть

О бесплодии можно задуматься в том случае, если в течение года у женщины до 35 лет при регулярной половой жизни без контрацепции не получается зачать ребенка. Если женщине больше 35 лет, то на зачатие без диагностики и лечения по медицинским стандартам даётся полгода.

В теме беременности всё сводится к правилу "совпадения трёх условий":

регулярный менструальный цикл,

нормальная анатомия (отсутствие сбоев в работе) женских половых органов,

нормальная работа мужской репродуктивной системы.

Если одно из условий будет нарушено, естественное зачатие вряд ли произойдет.

Поэтому как минимум раз в год необходимо проходить обследования, сдавать анализы и делать диагностику половых органов, чтобы своевременно обнаружить недуг, который может привести к бесплодию. Наиболее распространенные из них:

эндометриоз,

внутриматочная патология,

непроходимость труб,

заболевания, передающиеся половым путем.

Но если все показатели в норме, а беременность так и не наступает, нужно копать глубже.

Генетические нарушения — самая неочевидная причина, ведь человек может чувствовать себя совершенно здоровым, но при этом не иметь функций для зачатия ребенка. Кстати, именно у мужчин генетический фактор бывает ключевым при азооспермии. Поэтому как мужчине, так и женщине назначают анализ крови на кариотип. Он помогает определить правильность хромосомного набора клетки.

Если генетический сбой подтвердился, репродуктологи рекомендуют обратиться к процедуре ЭКО с предимплантационным генетическим тестированием эмбриона (ПГТ). Перед переносом эмбриона проводится генетическое тестирование, которое позволяет еще на стадии деления клеток узнать, здоров ли генетически эмбрион. Это заметно повышает шансы на успех.

Даже при наличии современных подходов в репродуктивной медицине возраст играет важную роль. После 35 лет запас яйцеклеток и их качество снижаются, а после 40 лет вероятность наступления беременности и вовсе составляет менее 10%. Использование донорских ооцитов для зачатия — выход для многих женщин. Однако нужно помнить, что чем старше биологический возраст, тем меньше ожидаемая эффективность ЭКО.

Какие факторы приводят к бесплодию у мужчин

Принято считать, что все проблемы с зачатием лежат на женщине. Но статистика говорит следующее: примерно в 50% случаев причиной бесплодия является мужчина. Сниженные показатели спермограммы (недостаточная выработка спермы) объясняются не только генетикой, но и образом жизни. Казалось бы, незначительные факторы, такие как вредные привычки или подогрев сидений, могут повлиять на возможность иметь ребенка. Поэтому необходимо проконсультироваться с андрологом и сделать спермограмму.

Еще один неочевидный фактор, который стоит на пути к беременности — стресс. Исследование показало, что высокий уровень адреналина снижает шанс забеременеть на 12%. Важно наладить режим сна, особенно мужчине. Регулярный недосып влияет на выработку тестостерона, который отвечает за выработку сперматозоидов.

Не игнорируйте сигналы своего тела, будьте внимательны к своему здоровью и не бойтесь обратиться к специалисту, который проведет диагностику и подберет вам и вашему партнеру лечение. Своевременно обнаруженная проблема поможет повысить шансы для наступления долгожданной беременности.

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