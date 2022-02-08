Депрессия у мужчин и женщин протекает по-разному

Депрессия в наши дни, к сожалению, встречается достаточно часто. И её признаки более-менее известны: человек испытывает подавленное состояние, ему кажется, что в жизни напрочь отсутствуют поводы для радости. В особо тяжёлых случаях страдающие депрессией ограничивают контакты, уходят в себя. У них могут пропадать сон и аппетит. Но кто бы мог подумать, что депрессия может делиться на мужскую и женскую! К такому выводу недавно пришли исследователи из Университета Лаваля (Канада). Результаты своей работы они опубликовали в журнале Nature Communications.

Как депрессия влияет на мозг?

Ранее эта группа учёных провела исследование, которое показало, что продолжительный стресс ослабляет гематоэнцефалический барьер и вызывает изменения в зоне мозга, ответственной за вознаграждение и контроль над эмоциями. У женщин эти изменения локализуются в префронтальной коре.

"Префронтальная кора участвует в регулировании настроения, а также отвечает за уровень тревожности и самовосприятия", — комментируют специалисты.

Новое исследование выявило, что депрессия у мужчин и женщин задевает различные области мозга. Также депрессивные расстройства у представительниц слабого пола встречаются в два раза чаще. Есть отличия и в симптоматике, и в реакции на препараты-антидепрессанты.

Кроме того, оказалось, что у женщин проще диагностировать депрессию, так как у них в крови при этом повышается уровень вещества под названием Е-селектин.

У неё женское лицо

Но дело может быть ещё и в том, что у женщин депрессия протекает более явным образом. Представительницы прекрасного пола редко скрывают свои эмоции. И если женщина хандрит, то она может перестать общаться с домочадцами, друзьями, коллегами по работе, отказываться от еды, а если есть такая возможность, то целыми днями лежать на диване, глядя в одну точку.

Бывает и так, что женщина всем громко сообщает, что у неё депрессия, и ждёт, когда её начнут спасать. Или сама ходит по специалистам в поисках излечения. И это может длиться годами.

У мужчин всё иначе

Представителей сильного пола нередко воспитывают таким образом, чтобы они не давали волю своим эмоциям. В результате, даже если в жизни мужчины что-то не так, он далеко не всегда отважится признать это. При возникновении депрессивного состояния он может продолжать вести привычный образ жизни — ходить на работу, есть, общаться с семьёй и окружающими, но будет делать всё это как бы на автомате, не испытывая радости ни от чего. Со стороны может показаться, что такой мужчина просто немного замкнут.

Увы, закончиться эта история может плачевно. Так, человек может неожиданно уволиться с работы и остаться без средств к существованию, уйти из семьи. Нередки и суициды, так как выразить свои эмоции мужчина с депрессией не может, обратиться за помощью не решается, а жить таким образом дальше становится просто невыносимо.

Ищите причину и работайте с ней!

Поверхностные методы борьбы с депрессией, которые иногда советуют — например, принимать побольше витаминов, вести здоровый образ жизни, сменить обстановку, работают не всегда.

Если всё зашло достаточно далеко, то следует поискать причину депрессии. Возможно, человек выдохся на работе, возможно, его не устраивает личная жизнь, отношения с близкими. Могут быть финансовые сложности.

Нужно вспомнить, с чего началась депрессия, и вместе со специалистом поискать пути решения проблемы. И это относится к представителям обоих полов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Боишься сказать, что у тебя депрессия?

Специалисты

5.0 38 отзывов Попыхов

Дмитрий Александрович Психолог Стаж 22 года

Приём от 4000 руб. Частный врач

Климентовский переулок, д. 6

4.8 173 отзыва Гончарова

Маргарита Ивановна Психолог Стаж 30 лет

Приём от 3900 руб. Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке

ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6

4.4 18 отзывов Гаськов

Павел Васильевич Психолог Стаж 13 лет

Приём от 7500 руб. Клиника доктора Шмилович Ре-Альт

Всеволожский пер., д. 2/2



Клиники