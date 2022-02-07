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Автор Ирина Гусакова

Санитарный врач: кому нужны антикоагулянты при "ковиде"

Здоровье

На днях знаменитый теледоктор Мясников предостерёг от бездумного применения кроворазжижающих препаратов при "короне". Как пояснил медик, подобные препараты рекомендуют только пациентам со среднетяжёлой формой "ковида", чтобы предотвратить угрозу тромбоза из-за сгущения крови.

"Вот он источник смертей молодых от кровоизлияний в мозг и желудочных кровотечений!" — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Вакцинация

Пост Мясникова вызвал бурную реакцию. Подписчики отметили, что данные препараты выписывают почти всем, независимо от степени тяжести болезни.

Доктор Мясников отметил, что профилактика тромбозов рекомендуется тем "ковидным" пациентам, у которых высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений. Как правило, у таких пациентов густая кровь, поэтому им необходим приём кроворазжижающих препаратов.

Также дополнительными факторами выступают:

  • возраст (старше 70 лет),
  • ожирение,
  • системные заболевания соединительной ткани,
  • гормональная терапия.

Комментарий санитарного врача

Специально для Pravda.Ru санитарный врач Николай Дубинин прокомментировал данную информацию. Как пояснил эксперт, подобное увлечение антикоагулянтами было вызвано тем, что коронавирус часто сопровождается дисфункцией свёртывающей системы крови.

В протоколы лечения больных входит контроль коагулограммы — факторов свёртывающей системы крови. Но это всё делается в условиях стационара при тяжёлой форме и средней тяжести.

Третья волна

Однако многие приходят к выводу: если заболевание протекает в лёгкой форме и я лечусь дома, то почему бы мне не использовать лучшие практики, чтобы избежать очень опасных осложнений. Сейчас коммерческие лаборатории повышают доступность диагностики и сдать коагулограмму можно практически в каждом дворе самостоятельно. Далее, исходя из полученных сведений, назначается препарат в определённой дозе.

Однако многие действительно бездумно подошли к этому вопросу, поддавшись массовой истерии. Из-за всего этого необычайно вырос спрос на подобные препараты. В аптеках уже 1,5 года дефицит антикоагулянтов. Точнее, дешёвые уколы для инъекций в дефиците. А супердорогие таблетированные препараты имеются в наличии.

"Я лично столкнулся с этим ещё в октябре 2020 года, когда не мог купить эти препараты своей жене. После этого я сформировал себе и родственникам неприкосновенный запас на случай болезни. Могу дать совет — при коронавирусе важно контролировать коагулограмму. При несоответствии с нормой — обращаться к лечащему врачу. При этом антикоагулянты включают в собственные протоколы врачи, которые лечат пациентов от коронавируса в частных клиниках", — пояснил врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Елена Тимошкина
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