На днях знаменитый теледоктор Мясников предостерёг от бездумного применения кроворазжижающих препаратов при "короне". Как пояснил медик, подобные препараты рекомендуют только пациентам со среднетяжёлой формой "ковида", чтобы предотвратить угрозу тромбоза из-за сгущения крови.
"Вот он источник смертей молодых от кровоизлияний в мозг и желудочных кровотечений!" — написал Мясников в своём Telegram-канале.
Пост Мясникова вызвал бурную реакцию. Подписчики отметили, что данные препараты выписывают почти всем, независимо от степени тяжести болезни.
Доктор Мясников отметил, что профилактика тромбозов рекомендуется тем "ковидным" пациентам, у которых высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений. Как правило, у таких пациентов густая кровь, поэтому им необходим приём кроворазжижающих препаратов.
Также дополнительными факторами выступают:
Специально для Pravda.Ru санитарный врач Николай Дубинин прокомментировал данную информацию. Как пояснил эксперт, подобное увлечение антикоагулянтами было вызвано тем, что коронавирус часто сопровождается дисфункцией свёртывающей системы крови.
В протоколы лечения больных входит контроль коагулограммы — факторов свёртывающей системы крови. Но это всё делается в условиях стационара при тяжёлой форме и средней тяжести.
Однако многие приходят к выводу: если заболевание протекает в лёгкой форме и я лечусь дома, то почему бы мне не использовать лучшие практики, чтобы избежать очень опасных осложнений. Сейчас коммерческие лаборатории повышают доступность диагностики и сдать коагулограмму можно практически в каждом дворе самостоятельно. Далее, исходя из полученных сведений, назначается препарат в определённой дозе.
Однако многие действительно бездумно подошли к этому вопросу, поддавшись массовой истерии. Из-за всего этого необычайно вырос спрос на подобные препараты. В аптеках уже 1,5 года дефицит антикоагулянтов. Точнее, дешёвые уколы для инъекций в дефиците. А супердорогие таблетированные препараты имеются в наличии.
"Я лично столкнулся с этим ещё в октябре 2020 года, когда не мог купить эти препараты своей жене. После этого я сформировал себе и родственникам неприкосновенный запас на случай болезни. Могу дать совет — при коронавирусе важно контролировать коагулограмму. При несоответствии с нормой — обращаться к лечащему врачу. При этом антикоагулянты включают в собственные протоколы врачи, которые лечат пациентов от коронавируса в частных клиниках", — пояснил врач.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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