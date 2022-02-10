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Автор Кирилл Горшенин

Врач: капельница “Восстановление после COVID” — это шарлатанство

Здоровье » Здоровье и профилактика

Насколько эффективна гомеопатия по мнению официальной медицины, какие из широко разрекламированных средств не помогают при постковидном синдроме и почему в медицине не может быть места личному мнению врача, объяснила Pravda.Ru врач-педиатр, популяризатор доказательной медицины и вакцинации, блогер Анна Левадная.

Врач: капельница “Восстановление после COVID” — это шарлатанство

Золотой стандарт исследований

— Анна Викторовна, можно ли говорить, что гомеопатия является лженаукой?

— Мне кажется, мы смело можем говорить, что это лженаука, потому что гомеопатические препараты не имеют теоретической научной базы, которая объясняет действие препаратов.

— Нет никаких научных исследований, подтверждающих, что гомеопатия приносит пользу здоровью?

— Возможно, какие-то исследования фармфирмами проводились. Но в современной медицине есть ещё такой критерий, как качество научных исследований. Золотым стандартом исследования препарата является двойное слепое многоцентровое контролируемое рандомизированное исследование с достаточной мощностью. Что это такое?

Рандомизированное исследование — это когда пациенты случайным образом распределяются по группам. Это гарантирует, что группы будут сопоставимы по всем важным факторам.

Двойное слепое исследование — это когда ни пациенты, ни доктора не знают, в какой группе находится пациент, и это помогает избежать искажения результатов. Никто не знает, какой препарат конкретно получает: пустышка (плацебо-контролируемое) или реальный препарат.

С достаточной мощностью — это большие группы пациентов, не 100 человек, чтобы экстраполировать данные на всю популяцию.

Многоцентровое исследование проводится в разных больницах, странах, и это тоже помогает избежать искажения результатов.

Все эти факторы говорят о том, что исследование было качественным. В отношении гомеопатии качественных научных исследований не проводилось. Хотя любой препарат должен доказать:

  • эффективность,
  • безопасность.

Кроме того, гомеопатия — это не народная медицина. Это разные вещи.

— А в чём разница?

— В народной медицине мы знаем состав растения. Мы даём конкретное растение в конкретной дозировке. Гомеопатия основана на мизерных дозах действующего вещества: один на 106 и менее. Гомеопатические средства основаны на феномене памяти воды — научно необоснованный феномен. А фитопрепараты — это экстракты растений в более сильных дозировках, чем гомеопатия.

В этом принципиальная разница: гомеопатия — это, скорее, отсутствие действующего вещества. Фитопрепараты народной медицины — это реальное действующее вещество, которое есть в растениях.

— Как определить, что лекарство гомеопатическое?

— На препаратах обычно написано "лекарственное средство" или "не является лекарственным средством".

Доверяй, но проверяй

— Врач, который руководствуется принципами доказательной медицины, делает минимальное количество назначений препаратов. Жёсткие критерии отбора приводят к тому, что у нас маленький арсенал действительно работающих препаратов, которые доказали свою эффективность и безопасность.

Однако гомеопатическими средствами лечатся серьёзные состояния. Это очень опасно.

— Получается, нам нужно ставить под сомнение назначения врача, проверять их или советоваться с несколькими специалистами?

— К сожалению, далеко не все врачи дают рекомендации, которые основаны на доказательной медицине. У нас в стране нет критерия стандарта качества для всех врачей, нарушены стандарты, по которым люди:

  • получают дипломы,
  • повышают квалификацию.

Грустно, что никто не контролирует именно качество, и это касается не только гомеопатии. Вы можете прийти в три разных кабинета, предположим к аллергологу, и получить три разных схемы лечения. Это недопустимая ситуация. Мы надеемся, что когда-нибудь в стране будут определённые алгоритмы, которым должен следовать любой врач в любом городе, в любом кабинете: куда бы ни пришёл человек, он должен получить одинаковые современные доказательные рекомендации. К сожалению, в России такого нет, зато есть очень разные мнения. У нас есть такое поверье, что медицина может быть с личным мнением врача. Нет.

В медицине вообще нет места личному мнению врача.

У меня тоже нет никакого мнения. Любое мнение врача должно быть основано на заключениях огромных исследований. Любой врач должен следовать протоколам. Этого в стране нет.

Не все люди доверяют врачам. Важно найти своего врача, читать книжки, образовываться. Самообразование играет сегодня большую роль.

— При лечении постковидного синдрома применяются гомеопатические средства?

— Настолько люди на этой теме пытаются заработать, что даже стыдно становится. Это не только про гомеопатию речь. К сожалению, огромное количество клиник предлагают витаминные капельницы, комплексы восстановления. Это стоит огромных денег.

Одна капельница восстановления после COVID стоит 15 тысяч рублей. А нужно, условно, три курса. Это жуткое шарлатанство, игры на чувствах людей.

Доказательная медицина не рекомендует для восстановления после COVID гомеопатические средства, витаминные капельницы, любые другие капельницы. Есть постковидный синдром. С ним надо обращаться к врачу. Есть методы восстановления обоняния. Надо обратиться к психологу, если есть неврологические последствия. И здесь важно не попасть на врача, который будет рекомендовать что-то, не доказанное медициной. Хотя мы не отрицаем эффект плацебо. Важно, чтобы это было хотя бы безопасно, без серьёзных побочных последствий.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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