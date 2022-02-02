Почему хочется сладкого: психолог об основных причинах

Тяга к сладкому — вполне нормальное и объяснимое явление. Однако вовсе не полезное. При переизбытке глюкозы начинают постепенно разрушаться стенки сосудов, поэтому так важно справиться с пагубной зависимостью. Кроме физиологических, у тяги к сладкому существуют и психологические причины. Какие? Рассказала читателям Pravda.Ru психолог Натали Дамасская.

Почему так тянет на сладенькое

Основы психологической зависимости закладываются в детстве. Согласно типологии личности З. Фрейда, если ребенок до 1,5 лет не пройдет благополучно оральную стадию, то основной фокус на получение удовольствия и снятие стресса будет через рот. Иными словами, если до 1,5 лет у ребенка произошла психологическая фиксация или травма, то получать удовольствие и снимать стресс человек будет через взаимодействие с губами или ртом.

Например, еда может стать единственным источником удовольствия.

При стрессе человек будет

кусать губы,

грызть ногти, колпачки ручек,

курить,

сосать разные мелкие предметы,

бесконтрольно поглощать пищу, иногда даже не ощущая вкуса еды.

Если брать зависимость от сладкого, то сахар — это самый быстрый способ наполнить организм энергией, при которой создается иллюзия прилива сил и вырабатываются гормоны удовольствия и счастья дофамин и серотонин.

По более современной теории эмоционального интеллекта тяга к сладкому — это неумение проявлять любовь к себе.

Это про то, что человек не разбирается на самом деле с источником стресса, а борется с последствием стресса.

Легче получить дозу гормонов удовольствия и получить ощущение, что вроде все нормально, тогда можно ничего не менять.

Еще сладкое поглощают в большом количестве от скуки или одиночества, от неумения организовать себе интересную жизнь.

Для многих людей еда и особенно сладкое заменяют такие важные психологические моменты, как выстраивание искренних отношений с собой, своими близкими и коллегами. Для примера можно вспомнить ломящиеся от еды новогодние столы.

А "вечно сидящие на диете" женщины, которые во время срыва поглощают сладкое или другие продукты в неимоверных количествах. А потом наказывают себя голодом или ненавистной едой. И так по кругу, ведь сила воли имеет ограниченный ресурс.

Если вы узнали себя в этих описаниях, то обязательно задумайтесь о решении вопросов не только диетами и ограничениями, но и сеансами с психологом.

Рекомендации: как выстраивать более здоровые отношения со сладким

Введите в привычку активный образ жизни, в том числе физическую активность. Лучше всего со стрессом помогает справляться прогулка на природе или танцы.

Заменяйте сладкое на более здоровые продукты, такие как фрукты или хотя бы сладости из сухофруктов и орешек на первое время.

Начните вести эмоциональный дневник — в нем вы будете фиксировать все свои эмоции. Каждый вечер выплескивайте на бумагу все свои эмоции и чувства.

Проведите ревизию всех сфер жизни, которые требуют вашего внимания. Вспомните, чем вы хотели заниматься в детстве, и реализуйте в виде хобби.

Перед тем, как съесть сладкое, честно ответьте себе на вопрос, что вы заедаете. От чего вы сейчас бежите? Возможно, вы не знаете, как сейчас себя порадовать, или вам грустно и одиноко или так вы показываете себе, что любите себя. И тут же составьте план, как вы поступите в следующий раз.

Постепенно уменьшайте порции сладкого, учитесь смаковать каждый кусочек.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.