Тяга к сладкому — вполне нормальное и объяснимое явление. Однако вовсе не полезное. При переизбытке глюкозы начинают постепенно разрушаться стенки сосудов, поэтому так важно справиться с пагубной зависимостью. Кроме физиологических, у тяги к сладкому существуют и психологические причины. Какие? Рассказала читателям Pravda.Ru психолог Натали Дамасская.
Основы психологической зависимости закладываются в детстве. Согласно типологии личности З. Фрейда, если ребенок до 1,5 лет не пройдет благополучно оральную стадию, то основной фокус на получение удовольствия и снятие стресса будет через рот. Иными словами, если до 1,5 лет у ребенка произошла психологическая фиксация или травма, то получать удовольствие и снимать стресс человек будет через взаимодействие с губами или ртом.
Например, еда может стать единственным источником удовольствия.
При стрессе человек будет
Если брать зависимость от сладкого, то сахар — это самый быстрый способ наполнить организм энергией, при которой создается иллюзия прилива сил и вырабатываются гормоны удовольствия и счастья дофамин и серотонин.
По более современной теории эмоционального интеллекта тяга к сладкому — это неумение проявлять любовь к себе.
Это про то, что человек не разбирается на самом деле с источником стресса, а борется с последствием стресса.
Легче получить дозу гормонов удовольствия и получить ощущение, что вроде все нормально, тогда можно ничего не менять.
Еще сладкое поглощают в большом количестве от скуки или одиночества, от неумения организовать себе интересную жизнь.
Для многих людей еда и особенно сладкое заменяют такие важные психологические моменты, как выстраивание искренних отношений с собой, своими близкими и коллегами. Для примера можно вспомнить ломящиеся от еды новогодние столы.
А "вечно сидящие на диете" женщины, которые во время срыва поглощают сладкое или другие продукты в неимоверных количествах. А потом наказывают себя голодом или ненавистной едой. И так по кругу, ведь сила воли имеет ограниченный ресурс.
Если вы узнали себя в этих описаниях, то обязательно задумайтесь о решении вопросов не только диетами и ограничениями, но и сеансами с психологом.
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