Как выбрать качественную колбасу

Колбаса входит в первую десятку рейтинга самых потребляемых продуктов питания. Ассортимент колбасных изделий на прилавках радует своим изобилием, однако купить качественный продукт при этом совсем непросто. О том, как выбрать качественную вареную колбасу, а также проверить состояние колбасных изделий в холодильнике, рассказал читателям Pravda.Ru cанитарный врач, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин.

Лайфхаки: как определить качественную колбасу

Оболочка (натуральная или искусственная) должна быть сухой, плотно прилегать к фаршу. На ней не должно быть слизи.

На разрезе: консистенция плотная, желательно сочная.

Окраска приветствуется розовая, равномерная. Хотя в последнее время выпускают продукцию со сниженным содержанием нитритов — они серого цвета.

Кусочки шпика (жира) — белого цвета и упругие. Запах — выраженный.

На что обратить внимание, если вы заподозрили неладное?

Некачественный продукт отличает кислый или затхлый аромат.

Происходит ослизнение и/или плесневение оболочки. При появлении слизи, если она появилась в отдельных местах обвязки батонов и в складках оболочки без других изменений, колбасу можно использовать только после тепловой обработки.

Фарш рыхлый с участками серого цвета, шпик серо-зеленоватый, прогорклый (серая окраска фарша бывает от недостатка нитритов, при хороших органолептических свойствах (вкус и запах) колбаса качественная).

Вареные колбасы: как выбирать

Колбасы — это закусочный продукт. Однако в лечебном питании применяют вареные колбасы. Благодаря своей текстуре они подходят, когда требуется щадящий для желудка стол. Особенно это следующие виды колбас:

докторская,

диетическая,

молочная.

Они характеризуются минимальным присутствием пряностей, мелко измельченным фаршем, добавлением молока и яиц. У колбасы как продукта — высокое содержание жиров. Среднее в вареных колбасах — 20-23 %. В диетической — 13%. Важно, что жир в докторской колбасе (22 г в 100 г продукта) "замаскирован" не только названием, но и внешне — сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции. Колбасу можно отнести к продуктам со скрытым содержанием жиров. Она выглядит сухой, но содержание жира — запредельно.

В некоторых диетических столах могут применяться и другие вареные, кровяные, ливерные колбасы, а также сосиски (молочные, школьные). Например, кровяные и ливерные колбасы полезны при анемии.

Копченые, жирные и очень соленые колбасы — это вредный продукт, так как они обеспечивают сверхнагрузку на органы пищеварения, обмен веществ. Конечно, не стоит говорить о полном запрете, но всё зависит от сопутствующего анамнеза, состояния организма, реакции человека на данный продукт. Однако и здоровым людям не стоит злоупотреблять такими колбасами.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.