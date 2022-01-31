EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как бороться с токсикозом: советы врача

Здоровье » Акушерство и гинекология

Токсикоз возникает на разных сроках беременности, и связано это состояние с воздействием веществ, которые образуются в организме матери при развитии плода. Наиболее частые симптомы раннего токсикоза — слабость, сонливость, тошнота. О том, как грамотно бороться с токсикозом, рассказала заведующая отделением патологии беременности перинатального центра СПбГПМУ, врач акушер-гинеколог Ольга Сергиенко.

Беременная женщина

Токсикоз при беременности — норма или патология?

Токсикоз — проявление патологической реакции организма женщины на развивающуюся беременность. Степень выраженности этой реакции может варьировать от незначительных жалоб до изменений, при которых требуется медицинская помощь.

Опасен ли токсикоз для мамы или малыша?

Токсикоз может быть опасен, если приобретает тяжелую форму. Например, чрезмерная рвота вызывает резкое обезвоживание организма, изменение электролитного баланса крови, нарушение функции различных органов и систем, что вынуждает ставить вопрос об искусственном прерывании беременности.

Тошнота, рвота — наиболее частые проявления токсикоза беременных. При любых жалобах следует обращаться к врачу для обследования, оценки тяжести состояния, выявления сопутствующей патологии, которая усугубляется течение токсикоза, и своевременного начала адекватного лечения.

Как облегчить жизнь будущей мамы при беременности с токсикозом?

Рекомендуется питаться часто и небольшими порциями, употреблять легкоусвояемую пищу, избегать жирной, жареной, острой. В зависимости от сопутствующей патологи, возможна медикаментозная терапия, которую назначает врач. И, разумеется, большое значение имеют профилактические мероприятия на этапе планирования беременности, такие как

  • лечение хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта,
  • при необходимости коррекция эмоционального состояния будущей мамы,
  • устранение психических нагрузок, неблагоприятных факторов внешней среды.
депрессия у беременных

Что происходит в организме беременной женщины при гестозе?

По международной классификации это состояние называется преэклампсия, другими словами — это токсикоз, возникающий на более поздних сроках беременности. Существует несколько теорий развития преэклампсии. Основной причиной считается нарушение работы плаценты и кровоснабжения матки, что запускает механизм повышения давления за счет спазма сосудов и дальнейшее нарушение функции различных органов и систем организма.

У кого наиболее высокий риск развития гестоза?

Развитию преэклампсии способствуют различные факторы, такие как:

  • первые предстоящие роды,
  • экстрагенитальная патология (существовавшая ранее артериальная гипертензия, патология почек),
  • сосудистые заболевания (хроническая венозная недостаточность),
  • эндокринная патология (сахарный диабет, дислипидемия, ожирение),
  • аутоиммунные заболевания (антифосфолипидный синдром, системная красная волчанка),
  • возраст беременной (младше 18 и старше 30 лет),
  • многоплодная беременность,
  • генетическая предрасположенность,
  • профессиональные вредности,
  • неблагоприятные условия работы и быта.

Можно ли предотвратить развитие гестоза или уменьшить выраженность его проявлений?

На сегодняшний день разработаны клинические протоколы ведения нормальной и осложненной беременности. В частности, при проведении комбинированного скрининга 1 триместра производится расчет риска развития преэклампсии, что позволяет выделить группу пациенток, требующих особого внимания врача. Беременные обследуются для выявления соматической патологии, которая может способствовать проявлению преэклампсии.

Классические признаки преэклампсии:

  • артериальная гипертензия,
  • протеинурия (белок в моче),
  • отёки.

При отсутствии лечения тяжесть преэклампсии нарастает, что в крайних случаях может приводить к неблагоприятному исходу для женщины и плода.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Беременность: что делать, чтобы ребенок родился здоровым
Куратор: Дмитрий Лебедь, Ирина Тихонова, Ираида Беляева
Темы беременность

Специалисты

4.8
88 отзывов
 Лебедь
Дмитрий Николаевич
Терапевт
Стаж 27 лет
Приём от 2500 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
4.6
2 отзыва
 Тихонова
Ирина Игоревна
Терапевт
Стаж 19 лет
Врач высшей категории
Приём от 5000 руб.
Клиника Нео Вита м. Крылатское
ул. Крылатская, д. 45, корп. 1
4.4
4 отзыва
 Беляева
Ираида Викторовна
Терапевт
Стаж 23 года
Врач второй категории
Приём от 7420 руб.
АО Медицина
2-й Тверской-Ямской пер., д. 10

Клиники

9.3
1040 отзывов
 Медцентр Медквадрат на Воротынской многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
9.2
113 отзывов
 Армедика на Ленинском многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
9.0
4 отзыва
 Медгород Юго-Западная медицинский центр
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11
Юго-западная
Первичный приём от 3000 руб.

Новости
Daily Star: из-за России инопланетяне не примут нас в Галактическую Федерацию
Диетолог развеял распространенный миф об арахисе
FT: у многих мировых лидеров и политиков существует "культ" Путина
Ученые из Франции выяснили, как короткий сон влияет на мыслительные способности
Канделаки о словаре "Ельцин Центра" с фразой "Гнить = жить в России"
В Совфеде оценили угрозу новых британских санкций
WarGonzo: в Донецке могут появиться "Белые каски"
Врач Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонное заболевание
DNA: Европе грозит энергетическая катастрофа в случае введения санкций против РФ
Политолог объяснил, почему нельзя ни в чём доверять Великобритании
Последние материалы
Военный эксперт о турецкой ПРО: у нас подрастает зубастый конкурент
Daily Star: из-за России инопланетяне не примут нас в Галактическую Федерацию
Диетолог развеял распространенный миф об арахисе
FT: у многих мировых лидеров и политиков существует "культ" Путина
Как бороться с токсикозом: советы врача
Ученые из Франции выяснили, как короткий сон влияет на мыслительные способности
Канделаки о словаре "Ельцин Центра" с фразой "Гнить = жить в России"
Политолог: Запад хочет вручить Украину России
В Совфеде оценили угрозу новых британских санкций
Политолог рассказал, почему для США так важны приоритеты Пентагона
Популярное
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова Ирина Гусакова Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Политика. Новости и аналитика
Украина готовится к массовым беспорядкам в стране
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников