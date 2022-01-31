Как бороться с токсикозом: советы врача

Токсикоз возникает на разных сроках беременности, и связано это состояние с воздействием веществ, которые образуются в организме матери при развитии плода. Наиболее частые симптомы раннего токсикоза — слабость, сонливость, тошнота. О том, как грамотно бороться с токсикозом, рассказала заведующая отделением патологии беременности перинатального центра СПбГПМУ, врач акушер-гинеколог Ольга Сергиенко.

Токсикоз при беременности — норма или патология?

Токсикоз — проявление патологической реакции организма женщины на развивающуюся беременность. Степень выраженности этой реакции может варьировать от незначительных жалоб до изменений, при которых требуется медицинская помощь.

Опасен ли токсикоз для мамы или малыша?

Токсикоз может быть опасен, если приобретает тяжелую форму. Например, чрезмерная рвота вызывает резкое обезвоживание организма, изменение электролитного баланса крови, нарушение функции различных органов и систем, что вынуждает ставить вопрос об искусственном прерывании беременности.

Тошнота, рвота — наиболее частые проявления токсикоза беременных. При любых жалобах следует обращаться к врачу для обследования, оценки тяжести состояния, выявления сопутствующей патологии, которая усугубляется течение токсикоза, и своевременного начала адекватного лечения.

Как облегчить жизнь будущей мамы при беременности с токсикозом?

Рекомендуется питаться часто и небольшими порциями, употреблять легкоусвояемую пищу, избегать жирной, жареной, острой. В зависимости от сопутствующей патологи, возможна медикаментозная терапия, которую назначает врач. И, разумеется, большое значение имеют профилактические мероприятия на этапе планирования беременности, такие как

лечение хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта,

при необходимости коррекция эмоционального состояния будущей мамы,

устранение психических нагрузок, неблагоприятных факторов внешней среды.

Что происходит в организме беременной женщины при гестозе?

По международной классификации это состояние называется преэклампсия, другими словами — это токсикоз, возникающий на более поздних сроках беременности. Существует несколько теорий развития преэклампсии. Основной причиной считается нарушение работы плаценты и кровоснабжения матки, что запускает механизм повышения давления за счет спазма сосудов и дальнейшее нарушение функции различных органов и систем организма.

У кого наиболее высокий риск развития гестоза?

Развитию преэклампсии способствуют различные факторы, такие как:

первые предстоящие роды,

экстрагенитальная патология (существовавшая ранее артериальная гипертензия, патология почек),

сосудистые заболевания (хроническая венозная недостаточность),

эндокринная патология (сахарный диабет, дислипидемия, ожирение),

аутоиммунные заболевания (антифосфолипидный синдром, системная красная волчанка),

возраст беременной (младше 18 и старше 30 лет),

многоплодная беременность,

генетическая предрасположенность,

профессиональные вредности,

неблагоприятные условия работы и быта.

Можно ли предотвратить развитие гестоза или уменьшить выраженность его проявлений?

На сегодняшний день разработаны клинические протоколы ведения нормальной и осложненной беременности. В частности, при проведении комбинированного скрининга 1 триместра производится расчет риска развития преэклампсии, что позволяет выделить группу пациенток, требующих особого внимания врача. Беременные обследуются для выявления соматической патологии, которая может способствовать проявлению преэклампсии.

Классические признаки преэклампсии:

артериальная гипертензия,

протеинурия (белок в моче),

отёки.

При отсутствии лечения тяжесть преэклампсии нарастает, что в крайних случаях может приводить к неблагоприятному исходу для женщины и плода.

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