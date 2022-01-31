Как бороться с токсикозом: советы врача

Токсикоз возникает на разных сроках беременности, и связано это состояние с воздействием веществ, которые образуются в организме матери при развитии плода. Наиболее частые симптомы раннего токсикоза — слабость, сонливость, тошнота. О том, как грамотно бороться с токсикозом, рассказала заведующая отделением патологии беременности перинатального центра СПбГПМУ, врач акушер-гинеколог Ольга Сергиенко.
Токсикоз — проявление патологической реакции организма женщины на развивающуюся беременность. Степень выраженности этой реакции может варьировать от незначительных жалоб до изменений, при которых требуется медицинская помощь.
Токсикоз может быть опасен, если приобретает тяжелую форму. Например, чрезмерная рвота вызывает резкое обезвоживание организма, изменение электролитного баланса крови, нарушение функции различных органов и систем, что вынуждает ставить вопрос об искусственном прерывании беременности.
Тошнота, рвота — наиболее частые проявления токсикоза беременных. При любых жалобах следует обращаться к врачу для обследования, оценки тяжести состояния, выявления сопутствующей патологии, которая усугубляется течение токсикоза, и своевременного начала адекватного лечения.
Рекомендуется питаться часто и небольшими порциями, употреблять легкоусвояемую пищу, избегать жирной, жареной, острой. В зависимости от сопутствующей патологи, возможна медикаментозная терапия, которую назначает врач. И, разумеется, большое значение имеют профилактические мероприятия на этапе планирования беременности, такие как
По международной классификации это состояние называется преэклампсия, другими словами — это токсикоз, возникающий на более поздних сроках беременности. Существует несколько теорий развития преэклампсии. Основной причиной считается нарушение работы плаценты и кровоснабжения матки, что запускает механизм повышения давления за счет спазма сосудов и дальнейшее нарушение функции различных органов и систем организма.
Развитию преэклампсии способствуют различные факторы, такие как:
На сегодняшний день разработаны клинические протоколы ведения нормальной и осложненной беременности. В частности, при проведении комбинированного скрининга 1 триместра производится расчет риска развития преэклампсии, что позволяет выделить группу пациенток, требующих особого внимания врача. Беременные обследуются для выявления соматической патологии, которая может способствовать проявлению преэклампсии.
Классические признаки преэклампсии:
При отсутствии лечения тяжесть преэклампсии нарастает, что в крайних случаях может приводить к неблагоприятному исходу для женщины и плода.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
|
|
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
|
|
Клиника Нео Вита м. Крылатское
ул. Крылатская, д. 45, корп. 1
|
|
АО Медицина
2-й Тверской-Ямской пер., д. 10
|
1040 отзывов
|
Медцентр Медквадрат на Воротынской
многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
|
113 отзывов
|
Армедика на Ленинском
многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
|
4 отзыва
|
Медгород Юго-Западная
медицинский центр
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11
Юго-западная
Первичный приём от 3000 руб.
Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.