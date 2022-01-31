Как выбрать молочные продукты: советы эксперта

Молоко и молочные продукты — одна из важнейших продуктовых групп, без которой сложно представить сбалансированное питание. Казалось бы, чего проще — выбор молочных продуктов на прилавках магазинов огромен. Однако когда дело доходит до определения качества молочной продукции, все становится не так очевидно. На что стоит обращать внимание при выборе — об этом рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Светлана Дьяченко.

В чем польза молочных продуктов

Человеку рекомендуется включать в рацион 2-3 порции молочных продуктов в день. Чтобы было понятно, одна порция — это, например, стакан молока или кисломолочного продукта (250 мл), кусочек сыра (20-30 г), чашка йогурта или творога (120-150 г).

Молочные продукты поставляют в наш организм полноценный животный белок с полным набором незаменимых аминокислот, который усваивается на 98%, витамины группы В, А, кальций, фосфор, железо и другие минералы. В молочных продуктах наилучшим образом сбалансированы фосфор и кальций, что способствует прекрасному их усвоению, а биодоступность кальция самая высокая из всех существующих продуктов, практически 98%!

Многие боятся насыщенных жирных кислот в молоке, но молочные продукты средней жирности (5-9%) не влияют на заболевания сердечно-сосудистой системы и польза от молочных продуктов значительно превышает возможный риск от насыщенных жиров.

Поэтому если вы в силу каких-то модных веяний отказываетесь от молочных продуктов, без веской на то причины, то сложно будет найти полноценную замену этому источнику кальция. И даже если у вас есть лактазная недостаточность и вы плохо переносите молоко, то, скорее всего, некоторое количество кисломолочных продуктов вы прекрасно переварите, так как лактоза (молочный сахар) в процессе ферментации практически полностью поедается молочнокислыми бактериями и ее в них почти не остаётся.

Эксперт напоминает, что детям до года цельное молоко не рекомендуется, а кисломолочные продукты можно давать в прикорм примерно с 8 месяцев.

Молочные продукты: как и что выбрать?

И для детей, и для взрослых лучше выбирать кисломолочные продукты с понятным составом: молоко и молочнокислые бактерии. Не стоит бояться нормализованного и восстановленного молока — это просто способ сохранить его без особых потерь; пастеризация и стерилизация тоже не разрушают полезные вещества, но позволяют доставить молоко до потребителя в безопасном виде.

Но стоит воздержаться от покупки и употребления сырого молока, никто не даст вам гарантии его микробиологической безопасности, да и в целом к молочной продукции от частных производителей стоит относиться с большой осторожностью. В то время как продукция больших компаний — это скорее знак качества:

у них отлажено производство,

есть контроль качества,

да и невыгодно им рисковать,

поэтому, как правило, их продукты соответствуют всем стандартам Таможенного союза и Роспотребнадзора.

Многие боятся антибиотиков в молоке, и их действительно используют при болезни коров, но волноваться не стоит, содержание любых веществ в молочной продукции жёстко регулируется законодательством.

"Я не советую покупать детям так называемую "детскую молочку", все эти творожки, йогурты с красивыми картинками на упаковке, по причине большого содержания в них сахара. Детям до 2-х лет добавленный сахар не рекомендуется СОВСЕМ. Поэтому мой совет: покупайте нормальные молочные продукты и добавляйте в них свежие фрукты и ягоды, таким образом у ваших детей будет формироваться здоровое пищевое поведение. Я бы поостереглась выбирать совсем обезжиренную молочную продукцию, тут работает принцип: "если что-то убрали, то нужно что-то добавить, чтобы это было вкусно", и добавляют обычно сахар или крахмал — а зачем нам углеводы в молочных продуктах?" — поясняет эксперт.

Сливки, сладкие творожки, сметана, мороженое — это жирные продукты, а кальция в них мало, поэтому они не самый лучший выбор, их употребляем в небольшом количестве.

При покупке молочных продуктов:

читайте этикетку,

смотрите состав и срок годности,

смотрите на целостность упаковки, потому что ее нарушение может привести к развитию опасной патогенной флоры.

После вскрытия упаковки молочные продукты хранятся исключительно в холодильнике от 48 до 72 часов и не больше, так как это благоприятная среда для роста и размножения микроорганизмов.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.