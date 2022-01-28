Бактериальный вагиноз: чем опасен и как лечить

Микрофлору во влагалище, или вагинальный биоценоз, можно рассматривать как своеобразный барометр состояния здоровья женщины. При любых нарушениях здоровья реагирует именно эта экосистема — развивается так называемый дисбиоз, или бактериальный вагиноз, который проявляется неприятными выделениями. Это состояние свидетельствует о каком-либо неблагополучии в организме, поэтому самостоятельно не возникает. О причинах, лечении и мерах профилактики рассказала читательницам Pravda.Ru д. м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии Академии медицинского образования им. Ф. И. Иноземцева, руководитель научно-образовательного проекта "Экспертология" Ольга Пустотина.

Причины вагиноза

Вагинальный биоценоз в целом нестабилен — он меняется

в течение менструального цикла,

с возрастом,

под влиянием различных факторов, например, при смене климата.

Но основная причина вагиноза — это нарушение микрофлоры в кишечнике, которая в измененном виде мигрирует в половые пути женщины. Он также может быть связан с применением различных препаратов, которые нарушают микрофлору и кишечника, и влагалища, например антибиотиков, глюкокортикоидов и антисептиков.

Другая распространенная причина дисбиоза, развивающегося во влагалище, — это половая жизнь, когда смешиваются различные микробиоценозы (мужской и женский), что может приводить к дисбиозу.

А самая частая причина бактериального вагиноза, особенно рецидивирующего, повторяющегося — это чрезмерная интимная гигиена, в том числе спринцевание и безмерное использование антисептиков.

Как предотвратить развитие бактериального вагиноза?

Нормализация микрофлоры в кишечнике.

Минимизирование использования антибиотиков и антисептиков.

Адекватная и разумная интимная гигиена.

И — обязательно — профилактика, использование различных увлажняющих гелей, которые способствуют восстановлению эпителиального покрова как вульвы, так и влагалища.

Простая аналогия: когда мы часто моем руки, используем мыло или антисептики, что сегодня особенно актуально, кожа сохнет и трескается. И тогда мы, конечно, используем кремы, чтобы ее увлажнять и питать. Точно такой же подход должен быть и к интимным зонам. Использование увлажняющих гелей, которые позволяют восстановить защитный эпителиальный покров, обязательно, потому что ни от антибиотиков, ни от антисептиков просто не будет эффекта, если не восстанавливать эпителиальные клетки, на которых живут нормальные полезные микробы и получают питание в виде гликогена. Если эпителий весь смыт, разрушен, соответственно, сколько бы мы ни лечились, нормальным лактобактериям не на чем будет жить и нечем питаться.

Каковы симптомы и на что обращать внимание?

Диагноз ставится на основе клинической картины. Самый главный признак — жидкие серо-белые выделения, которые и называют молочницей. Они неприятно пахнут — этот запах можно назвать рыбным. Это связано с тем, что слизь, которая в нормальных условиях густоватая, под влиянием изменения микрофлоры расщепляется, становится более жидкой, увеличивается ее объем, а выделяющиеся амины вызывают неприятный запах.

Бактериальный вагиноз не бывает бессимптомным — если нет выделений, нет и болезни. Даже без проведения микроскопии наличия жалоб на выделения характерного вида и запаха и результата pH-метрии (щелочная среда вместо кислой) достаточно, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.

Насколько опасно это состояние?

Часто встречается рецидивирующий бактериальный вагиноз. Если рецидив возникает, то важно понимать — почему. Эта проблема действительно очень серьезная, потому что микрофлора во влагалище является своеобразной защитой на пути патогенных микробов и инфекций, например инфекций, передаваемых половым путем, вируса папилломы человека, вируса иммунодефицита, генитального герпеса. На фоне вагиноза растет риск инфицирования и повреждения как наружных, так и внутренних половых органов. Поэтому лечить его обязательно.

Крайне опасен бактериальный вагиноз во время беременности, потому что именно нарушение микрофлоры, особенно на ранних сроках, постепенно приводит к восходящему инфицированию и, соответственно, к позднему выкидышу или преждевременным родам.

Как лечить?

Лечение направлено на подавление чрезмерного роста микрофлоры, ассоциированной с бактериальным вагинозом. Сначала надо остановить рост той микрофлоры, которой стало слишком много, когда она заместила собой нормальную, а затем уже дать возможность расти нормальным лактобактериям — с помощью увлажняющих гелей, с помощью соблюдения правил интимной гигиены, с помощью элементарных рекомендаций по профилактике бактериального вагиноза.