Отёки и тяжесть в ногах: причины и методы лечения

Отёки ног, к сожалению, — знакомая для многих женщин проблема. Возникают они из-за большого количества жидкости в тканях. Так же, как и тяжесть в ногах, они появляются к вечеру. О том, почему так происходит и как бороться с недугом, рассказала читателям Pravda.Ru врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы им. В. В. Виноградова Ирина Климова.

Причины отёков ног

Можно выделить две группы причин, из-за которых возникают и отёки, и тяжесть в ногах.

Первая — внешние факторы. Например, неудобная обувь. Если из-за неправильно подобранной обуви пережимаются ткани и сосуды, кровь плохо циркулирует, а если носить такую обувь достаточно долго, то можно заметить, что ноги отекли. Кроме этого, к первой группе причин можно отнести:

малоподвижный образ жизни,

долгое нахождение в одном положении — стоя или сидя,

беременность и гормональные изменения,

особенности питания (соленая пища и алкоголь могут стать причиной отеков).

Отеки, вызванные данными причинами, обычно мягкие и быстро проходят.

Вторая группа причин — наличие патологии.

Например, заболевания сердца, почек, печени, позвоночника, сосудов нижних конечностей. Как правило, при заболевании тяжесть в ногах и отеки не проходят на утро, а кожа может менять цвет. В этом случае не нужно заниматься самолечением, а следует обратиться к врачу общей практики.

Кроме двух основных групп причин, хотелось бы выделить ситуацию, когда отек локализуется на одной ноге. Причиной этого может быть ушиб или более серьезная травма конечности — повреждение голеностопа, перелом и т. д. Такому состоянию предшествует ушиб или падение, и в этом случае следует немедленно обратиться в травмпункт.

Как лечить отёки ног?

Отёк в ногах может быть сигналом одного из заболеваний:

сердечная недостаточность,

заболевания сосудов,

почечная патология,

заболевания печени,

лимфостаз и т. д.

Самостоятельно назначать себе препараты не стоит. Необходимо обратиться к терапевту. Врач на приеме соберет анамнез и может назначить ряд анализов, сделать УЗИ или МРТ. После получения результатов специалист общей практики может направить к узкому специалисту для консультации — кардиологу, урологу, флебологу. И после обследования специалист подберет терапию.

Как облегчить состояние?

Если серьезных нарушений не обнаружено, то можно использовать средства для самопомощи. Например, в конце дня подержать ноги в прохладной воде. Очень рекомендуется утром делать зарядку или гимнастику. В течение дня важно чередовать нагрузку — если вы много сидите, то каждые 1-2 часа вставайте и немного ходите, можете пройти несколько пролетов по лестнице. А если вы проводите большую часть дня на ногах, то не забывайте давать себе отдохнуть и обязательно уделите внимание правильному выбору обуви — она должна быть по размеру, не должна нигде пережимать и натирать.

Еще один способ снять напряжение с ног — полежать или посидеть с поднятыми ногами. Нужно лечь на спину, запрокинуть ноги под углом 90 градусов (можно опереться на стену) и побыть в таком положении 10-15 минут. Отток крови от нижних конечностей увеличится, и отек станет меньше.

Небольшой лайфхак для тех, кто подолгу сидит за столом — купите массажный валик, коврик или мячик и периодически разминайте на этом ступни.

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