EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Отёки и тяжесть в ногах: причины и методы лечения

Здоровье

Отёки ног, к сожалению, — знакомая для многих женщин проблема. Возникают они из-за большого количества жидкости в тканях. Так же, как и тяжесть в ногах, они появляются к вечеру. О том, почему так происходит и как бороться с недугом, рассказала читателям Pravda.Ru врач-физиотерапевт, заведующая физиотерапевтическим отделением больницы им. В. В. Виноградова Ирина Климова.

 

отеки ног

 

 

Причины отёков ног

Можно выделить две группы причин, из-за которых возникают и отёки, и тяжесть в ногах.

Первая — внешние факторы. Например, неудобная обувь. Если из-за неправильно подобранной обуви пережимаются ткани и сосуды, кровь плохо циркулирует, а если носить такую обувь достаточно долго, то можно заметить, что ноги отекли. Кроме этого, к первой группе причин можно отнести:

  • малоподвижный образ жизни,
  • долгое нахождение в одном положении — стоя или сидя,
  • беременность и гормональные изменения,
  • особенности питания (соленая пища и алкоголь могут стать причиной отеков).

Отеки, вызванные данными причинами, обычно мягкие и быстро проходят.

Вторая группа причин — наличие патологии.

Например, заболевания сердца, почек, печени, позвоночника, сосудов нижних конечностей. Как правило, при заболевании тяжесть в ногах и отеки не проходят на утро, а кожа может менять цвет. В этом случае не нужно заниматься самолечением, а следует обратиться к врачу общей практики.

Кроме двух основных групп причин, хотелось бы выделить ситуацию, когда отек локализуется на одной ноге. Причиной этого может быть ушиб или более серьезная травма конечности — повреждение голеностопа, перелом и т. д. Такому состоянию предшествует ушиб или падение, и в этом случае следует немедленно обратиться в травмпункт.

 

Венозная недостаточность

 

 

Как лечить отёки ног?

Отёк в ногах может быть сигналом одного из заболеваний:

  • сердечная недостаточность,
  • заболевания сосудов,
  • почечная патология,
  • заболевания печени,
  • лимфостаз и т. д.

Самостоятельно назначать себе препараты не стоит. Необходимо обратиться к терапевту. Врач на приеме соберет анамнез и может назначить ряд анализов, сделать УЗИ или МРТ. После получения результатов специалист общей практики может направить к узкому специалисту для консультации — кардиологу, урологу, флебологу. И после обследования специалист подберет терапию.

Как облегчить состояние?

Если серьезных нарушений не обнаружено, то можно использовать средства для самопомощи. Например, в конце дня подержать ноги в прохладной воде. Очень рекомендуется утром делать зарядку или гимнастику. В течение дня важно чередовать нагрузку — если вы много сидите, то каждые 1-2 часа вставайте и немного ходите, можете пройти несколько пролетов по лестнице. А если вы проводите большую часть дня на ногах, то не забывайте давать себе отдохнуть и обязательно уделите внимание правильному выбору обуви — она должна быть по размеру, не должна нигде пережимать и натирать.

Еще один способ снять напряжение с ног — полежать или посидеть с поднятыми ногами. Нужно лечь на спину, запрокинуть ноги под углом 90 градусов (можно опереться на стену) и побыть в таком положении 10-15 минут. Отток крови от нижних конечностей увеличится, и отек станет меньше.

Небольшой лайфхак для тех, кто подолгу сидит за столом — купите массажный валик, коврик или мячик и периодически разминайте на этом ступни.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Варикоз: способы лечения
Темы ирина климова
Новости
В России могут полностью запретить суррогатное материнство
Зоозащитница: создание в Москве площадок для выгула собак – пример для страны
Эксперт: запрет криптовалют в РФ равносилен запрету доллара
Петербуржцы возмущены отсутствием уборки снега и льда с нового года
Шаляпин сфотографировался с дамой из своих грёз: "Два вдовца нашли друг друга"
В Кремле признали недостоверность официальной статистики по коронавирусу
Дмитрий Песков ответил на шутку Нуланд о "Северном потоке-2" и водке
Данко заступился за Волочкову после скандала с маской в самолёте
Жена Маликова объяснила, кто виноват в ограблении Коташенко
В Нижнем Новгороде суд арестовал кассира, подозреваемого в краже 26 млн рублей
Последние материалы
"Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик
Александр Толмачёв: "Качество, развитие, скорость – основные задачи для транспортной инфраструктуры в Подмосковье"
Шаляпин сфотографировался с дамой из своих грёз: "Два вдовца нашли друг друга"
Отёки и тяжесть в ногах: причины и методы лечения
В Кремле признали недостоверность официальной статистики по коронавирусу
Дмитрий Песков ответил на шутку Нуланд о "Северном потоке-2" и водке
Данко заступился за Волочкову после скандала с маской в самолёте
Жена Маликова объяснила, кто виноват в ограблении Коташенко
В Нижнем Новгороде суд арестовал кассира, подозреваемого в краже 26 млн рублей
Лукашенко заявил, что уйдёт в отставку, если народ примет такое решение
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО

Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.

Куба и Латинская Америка входят в российский блок противников НАТО
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Политика. Новости и аналитика
Марков подвёл итог месяца, прошедшего после ультиматума России Западу
Мир. Новости мира
США и НАТО заявили РФ ультиматум. Какой будет русская ответка?
Мир. Новости мира
Госдеп пообещал "быстрый ответ" при дислокации военных РФ на Кубе
Ирина Шлионская "Квартал будущего" в Барселоне: музеи вместо фабрик Ирина Шлионская Василий Амирджанов Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей Василий Амирджанов Любовь Степушова Китаю скоро придётся выбирать между Россией и США Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Медведев: сценарий прямого столкновения с НАТО был бы самым катастрофическим
Происшествия
В Днепре солдат Нацгвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек
Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте
Мир. Новости мира
Штаты уверены: дипломатия должна работать в темноте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников