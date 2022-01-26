Может ли молочница стать причиной бесплодия?

Молочница — одно из самых распространенных заболеваний. При должном лечении симптомы проходят так же быстро, как и появляются. Но может ли недуг отразиться на репродуктивном здоровье и планировании ребенка в будущем? О влиянии инфекции расскажет читателям Pravda.Ru к.м.н., врач акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Поварова.

Что такое молочница и почему возникает?

В медицине молочницу принято называть кандидозом, от слова Candida — дрожжеподобные грибки, которые и являются возбудителями. Они поражают кожу и слизистые оболочки наружных половых органов, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. По факту, этот тип грибка органично существует в нашем теле, но из-за возникновения неблагоприятных условий количество микроорганизмов начинает расти, и это приводит к дискомфорту.

Молочница может возникнуть из-за:

обострения хронических заболеваний,

неблагоприятного влияния окружающей среды,

длительного стресса,

неправильного режима питания.

Чаще всего у женщин кандидоз проявляется зудом и жжением в области влагалища, чувством отечности, обильными творожистыми выделениями из половых путей.

Как влияет молочница на зачатие ребенка

Сама по себе молочница не влияет на репродуктивную систему. Однако запущенное состояние приводит к другим воспалениям, которые в свою очередь влияют на вероятность зачатия ребенка. Возникновение кандидоза подразумевает нарушение нормальной микрофлоры, развитие воспаления и возможное присоединение других патогенных организмов, которые могут быть причиной более серьезных заболеваний, например, хронического эндометрита.

Поскольку симптомы кандидоза у женщин вызывают выраженный дискомфорт и болезненные ощущения в области наружных половых органов, очень часто это приводит к снижению или отсутствию половой активности у партнеров, что само по себе может быть причиной бесплодия.

Молочница и беременность

Беременные женщины также нередко сталкиваются с молочницей. Но поскольку беременным не всегда можно использовать стандартные протоколы лечения, к этому вопросу следует подойти серьезней. В первом триместре, до 12 недель, кандидоз не может быть причиной прерывания беременности. Однако в последующие сроки длительный воспалительный процесс может быть причиной восходящей инфекции от матери к плоду, укорочения шейки матки и потери беременности.

Женщины, которые проходят через процедуру экстракорпорального оплодотворения редко сталкиваются с молочницей. Это связано с тем, что пациентки, планирующие ЭКО, проходят множество обследований, после чего им назначают лечение и наблюдают за состоянием. Если же кандидоз диагностирован во время протокола ЭКО, то в арсенале врача есть большой выбор лекарственных препаратов, преимущественно местного действия, которые никак не повлияют на планирование беременности.

Обычно лечение назначают обоим партнерам, даже если у мужчины нет явных симптомов инфекции, поскольку присутствие грибка может постоянно вызывать рецидив болезни у женщины.

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