Как правильно выбирать соль

"Соль задерживает воду в организме, давайте исключим её из питания!" — такой совет часто дают на страницах разных сайтов по похудению. Однако стоит ли соглашаться с такими псевдоблогерами, ведь следование их совету в перспективе может стоить здоровья!

Стоит ли вообще выбирать соль? А если да, то какую? На эти вопросы Pravda.Ru ответила фитнес-тренер, консультант по питанию Елена Хардина.

Почему соль нужна нашему организму

Давайте разбираться, почему соль всё же необходима.

Соль — это хлорид натрия. Хлор способствует выработке соляной кислоты в желудке. Натрий, который содержится в крови, поддерживает водно-электролитный баланс, благодаря чему нормально функционируют мышцы и идёт передача нервных импульсов.

Да, именно избыток натрия может вызывать отёки по утрам: один грамм соли задерживает 100 миллилитров воды в теле. Но это не происходит в одночасье. Если систематически нарушать водно-солевой баланс в теле, то проблемы будут возникать не только с весом, но и со здоровьем.

На этом свойстве также создана бессолевая диета, основной смысл которой — исключить полностью соль из питания. В принципе, натрий содержится во многих овощах и фруктах. Вот только беда возникает, если у человека нет привычки включать в рацион те самые овощи и фрукты.

А вы заметили, что любая диета имеет одну общую схему: выбирается какой-то продукт, который априори считается злом для фигуры, и вносится в чёрный список, то есть его призывают исключить навсегда из своего питания. По такому принципу работает не только бессолевая диета, а все диеты мира!

Подведём итог: соль нужна для организма в умеренных количествах. Согласно рекомендациям ВОЗ, около пяти граммов в сутки. Употребляя соль, вы поддерживаете содержание натрия в крови и в целом водно-электролитный баланс.

Как выбрать соль?

На продовольственном рынке представлено множество видов соли. И тут важно не ошибиться с выбором.

Поваренная (пищевая) соль — частый гость на столах россиян. Её вкус привычен для нас. Состав данного продукта — чистый хлорид натрия. Добывают её в шахтах под землёй, после чего сырьё проходит очистку.

Соль "Экстра" — мелкая, белая, сыпучая. Данный вид соли, видимо, был разработан для настоящих эстетов. Вот только не всё то золото, что блестит. Чтобы добиться такого внешнего вида, в эту соль добавляют крайне опасные для здоровья химические компоненты:

Е536 (ферроцианид калия),

Е535 (ферроцианид натрия),

соединение двухвалентного железа.

Данные вещества имеют свойство накапливаться в организме и как результат вызывать различные заболевания.

Йодированная соль считается более полезной благодаря содержанию йода в своём составе. Её рекомендуют доктора для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Важно помнить: при нагревании молекулы йода распадаются, а также данный вид соли нельзя использовать для рассолов.

Экзотические виды соли (гималайская, чёрная, морская) считаются самыми полезными из-за содержания в них минералов. Вот только давайте не будем возводить их на пьедестал. Ведь, как ранее выяснили, по рекомендациям ВОЗ соль нужно употреблять примерно пять граммов в сутки. А в таком количестве экзотической соли содержится очень маленький процент от суточной нормы минералов. Это очевидно!

Также вкус данных видов отличается от привычной нам поваренной соли. И делать выбор в данном случае рекомендуется именно по личным предпочтениям. И есть важный плюс: в блюде крупные кристаллы этих солей смотрятся очень красиво и эстетично.

На что стоит обратить внимание при покупке соли?

Важно обратить внимание на целостность и внешний вид упаковки. Лучше выбирать соль в прозрачной упаковке, так наглядно можно убедиться в качестве покупаемого продукта. Порой можно увидеть грязевые разводы вследствие нарушения правил хранения. Обязательно обратите внимание на срок годности йодированной соли (не более девяти месяцев). Государственный номер соли ГОСТ Р 51574-2000.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.