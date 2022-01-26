Йога смеха: как положительные эмоции помогут укрепить иммунитет

Стресс, недосыпание, агрессия, фокусировка на негативе и ожидание чего-то нехорошего, зависть, подозрительность, вечные сомнения являются частью отрицательного эмоционального фона. Умение проживать нелегкие ситуации, соблюдение режима, радость, умение находить хорошее во всем, помощь другим, умение порадоваться успехам других, уверенность в себе, позитивные мысли — часть положительного эмоционального фона.

Эмоциональный фон оказывает большое влияние на наше здоровье, причём как психическое, так и физическое. Так, постоянное пребывание в отрицательном фоне может быть причиной депрессии и вызывать различные заболевания сердечно-сосудистой системы, быть причиной аллергии и других болезней. О том, как наши эмоции могут нас разрушать и что с этим делать, рассказала читателям Pravda.Ru психолог-консультант, инструктор по йоге смеха Надежда Акимова.

Как эмоции влияют на здоровье

Чтобы поддерживать себя здоровым, с хорошим иммунитетом, нам всего лишь требуется находиться в положительном эмоциональном фоне. И это то, что зависит от нас самих. Мы не можем изменить ситуацию или обстоятельства, но мы можем изменить наше отношение к происходящему — поменять эмоцию.

Наши эмоции живут в теле, то, как мы движемся, создает эмоцию. Поэтому при стрессе, печали, апатии — один из вариантов встать и встряхнуть себя, попрыгать на одном месте. Если есть возможность пойти на прогулку — минимум 30 минут пешком. Или воспользоваться новым методом — йогой смеха.

Йога смеха: упражнения

Можно просто улыбаться от 10 минут. Если улыбаться никак не получается, положите карандаш или ручку между зубами — это создаст искусственную улыбку на лице, держите карандаш 30 минут, и вы удивитесь, как станете более спокойной и расслабленной.

Или встаньте напротив зеркала и просто начните смеяться, если пойдут слезы, плачьте, только смейтесь и плачьте от души, как в детстве. Смех и плач схожи по своему действию, в процессе в нашем организме вырабатывается серотонин, гормон радости и счастья, который также притупляет физическую боль, поэтому мы чувствуем облегчение и расслабление.

Если вы находитесь на совещании или в общественном месте, воспользуйтесь несколькими лайфхаками из йоги смеха. Возьмите свой телефон, приложите к уху и начните смеяться, как будто ваш лучший друг рассказывает самую смешную шутку.

Если вы дома, просто добавляйте смех ко всему, что вы делаете:

моете посуду — смейтесь,

втираете крем в кожу — смейтесь и т. д.

Чтобы помочь себе переключиться на позитивный эмоциональный фон, заведите дневник хороших событий. Заполняйте его каждый день в течение 21 дня или дольше. Делайте записи в любое удобное для вас время, лучше вечером. Вспомните весь день, найдите что-то хорошее, даже если весь день был кувырком. И вы удивитесь как ваше настроение, мысли начнут меняться. Если изменитесь вы, то изменятся и все вокруг вас.

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