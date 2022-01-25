EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Почему болит поясница?

Здоровье

Красивая осанка — это показатель здоровья всего опорно-двигательного аппарата. Ведь боль в спине — это не только про спину, а ещё про мышечные дисбалансы во всём теле. Есть простой тест, который вы можете сделать, чтобы понять, в каком состоянии у вас находится тело. Так о чём же сигнализирует боль в пояснице? Будем разбираться вместе с фитнес-тренером, консультантом по питанию Еленой Хардиной.

Боль в спине

О чём говорит боль в пояснице

Ключевой момент: боль в пояснице говорит о том, что во всём теле неправильно распределена нагрузка. Или другими словами, мы своим телом пользуемся неправильно.

Когда вы сидите, вся нагрузка ложится на поясницу. Когда поднимаете что-то с пола, нагрузка ложится на позвоночник. При плоскостопии (а стопа — это природный амортизатор) нагрузка ложится на колени и поясницу…

Можно бесконечно перечислять бытовые моменты, которые ухудшают здоровье опорно-двигательного аппарата.

Как результат такого образа жизни — спина нагружена максимально, что может приводить к травмам различного рода. А ноги, ягодицы (между прочим, самые сильные мышцы нашего тела) слабые.

Проиллюстрируем, что происходит с вашим телом в этом момент:

таблица

Какие в нашем теле формируются зажимы

  • Верхний перекрёстный синдром — это сутулость. Когда плечи заваливаются вперёд, тем самый формируя круглую спину. Это способствуют ослаблению мышц спины и укорочению (зажиму) грудных мышц. Ну а если мышцы спины находятся в удлиненном состоянии, то защита позвоночника не осуществляется должным образом.
  • Нижний перекрёстный синдром — это выраженный прогиб в пояснице. Что говорит о слабых мышцах живота и ягодиц.

Замечаете, как у нас в теле всё взаимосвязано. Боль в пояснице сигнализирует о том, что срочно нужно заняться своим телом.

И тут важно понимать, с чем конкретно связана боль. Это могут быть мышечные дисбалансы, на которые можно сказать: "Само пройдёт!"

А вот не пройдёт! А может перерасти уже в смещение позвонков и к таким диагнозам, как:

  • антеролистез — смещение позвонка вперёд,
  • ретролистез — смещение позвонка назад,
  • латеролистез — смещение позвонка в сторону,
  • грыжи — это повреждение межпозвоночного диска, связанные с разрывом фиброзного кольца и выходом наружу пульпозного ядра.
  • протрузии — это повреждение межпозвоночного диска без разрыва фиброзного кольца.

По большому счёту смещение обусловлено тем, что мышца становится укороченной и начинает тянуть на себя в местах прикрепления. И как итог, возникают нарушения костного характера, исправить которые значительно сложнее.

При болях в пояснице эксперт рекомендует посетить хирурга, чтобы точно знать, что провоцирует этот дискомфорт.

Выход один: качественная физическая активность и физическая нагрузка — это путь в здоровую спину. Для наших мышц — это подобно кислороду!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Боль - не помеха спорту?
Темы
Новости
Константинов отреагировал на инициативу о признании Россией ДНР и ЛНР
Объезжайте как хотите? Мундеп об уборке снега в центре Петербурга
Один человек погиб при подрыве взрывного устройства в общежитии в Приморье
Хорватия намерена отозвать военных из НАТО в случае эскалации на Украине
Ушёл из жизни большой друг Pravda.Ru Владимир Губарев
Собянин назвал срок окончания роста заболеваемости коронавирусом
Вдова Градского изменила дату и место своего рождения: что-то скрывает
Лукашенко: нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в Белоруссии
Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Оренбурге
Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну
Последние материалы
Японцев на Украине призвали в ближайшее время покинуть страну
Гарику Харламову предъявили судебный иск на крупную сумму
Головная боль: причины, методы лечения
Минобороны Украины: РФ пока не планирует нападать на Незалежную
Украине не понравилось иностранное оружие: "Отстой 80-х годов, у нас есть лучше"
Вирусолог рассказала, как "медвежья желчь" помогает победить COVID-19
Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы
Блогер объяснила, зачем снялась в белье на фоне мечети
Российские военные усилили разведку рядом с Украиной
"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён
Популярное
Мир. Новости мира
Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина

Жители Белоруссии не очень хотят видеть Александра Лукашенко президентом, также не все хотят в Россию под управление Путина. А ведь придётся — и совсем скоро...

Почему белорусы уважают Лукашенко меньше, чем Путина
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Политика. Новости и аналитика
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Мир. Новости мира
Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство
Мир. Новости мира
NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага
Василий Амирджанов Минкульт закрепит указом президента духовные скрепы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Космическая техника существовала ещё в древности и Средневековье Ирина Шлионская Любовь Степушова ЕС выделил Украине экстренный кредит, чтобы остановить панику Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Полномочия России были опротестованы на зимней сессии ПАСЕ
Здоровье
Исаев рассказал, как "омикрон" проникает в организм
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Мир. Новости мира
Политолог Савинов рассказал, почему не будет войны между РФ и Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников