Почему болит поясница?

Красивая осанка — это показатель здоровья всего опорно-двигательного аппарата. Ведь боль в спине — это не только про спину, а ещё про мышечные дисбалансы во всём теле. Есть простой тест, который вы можете сделать, чтобы понять, в каком состоянии у вас находится тело. Так о чём же сигнализирует боль в пояснице? Будем разбираться вместе с фитнес-тренером, консультантом по питанию Еленой Хардиной.

О чём говорит боль в пояснице

Ключевой момент: боль в пояснице говорит о том, что во всём теле неправильно распределена нагрузка. Или другими словами, мы своим телом пользуемся неправильно.

Когда вы сидите, вся нагрузка ложится на поясницу. Когда поднимаете что-то с пола, нагрузка ложится на позвоночник. При плоскостопии (а стопа — это природный амортизатор) нагрузка ложится на колени и поясницу…

Можно бесконечно перечислять бытовые моменты, которые ухудшают здоровье опорно-двигательного аппарата.

Как результат такого образа жизни — спина нагружена максимально, что может приводить к травмам различного рода. А ноги, ягодицы (между прочим, самые сильные мышцы нашего тела) слабые.

Проиллюстрируем, что происходит с вашим телом в этом момент:

Какие в нашем теле формируются зажимы

Верхний перекрёстный синдром — это сутулость. Когда плечи заваливаются вперёд, тем самый формируя круглую спину. Это способствуют ослаблению мышц спины и укорочению (зажиму) грудных мышц. Ну а если мышцы спины находятся в удлиненном состоянии, то защита позвоночника не осуществляется должным образом.

Нижний перекрёстный синдром — это выраженный прогиб в пояснице. Что говорит о слабых мышцах живота и ягодиц.

Замечаете, как у нас в теле всё взаимосвязано. Боль в пояснице сигнализирует о том, что срочно нужно заняться своим телом.

И тут важно понимать, с чем конкретно связана боль. Это могут быть мышечные дисбалансы, на которые можно сказать: "Само пройдёт!"

А вот не пройдёт! А может перерасти уже в смещение позвонков и к таким диагнозам, как:

антеролистез — смещение позвонка вперёд,

ретролистез — смещение позвонка назад,

латеролистез — смещение позвонка в сторону,

грыжи — это повреждение межпозвоночного диска, связанные с разрывом фиброзного кольца и выходом наружу пульпозного ядра.

протрузии — это повреждение межпозвоночного диска без разрыва фиброзного кольца.

По большому счёту смещение обусловлено тем, что мышца становится укороченной и начинает тянуть на себя в местах прикрепления. И как итог, возникают нарушения костного характера, исправить которые значительно сложнее.

При болях в пояснице эксперт рекомендует посетить хирурга, чтобы точно знать, что провоцирует этот дискомфорт.

Выход один: качественная физическая активность и физическая нагрузка — это путь в здоровую спину. Для наших мышц — это подобно кислороду!

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.