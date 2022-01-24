Микотическая экзема: методы лечения

Микотическая экзема — это кожное заболевание, дерматит, который осложняется аллергической реакцией и грибковым поражением. Заболевание может развиваться на фоне кандидоза или микоза. Такого рода заболевание относят к подвиду микробной экземы. Часто аллергеном становится сам грибок, на который в организме появляется специфическая реакция.

Особенности заболевания

Риск заражения грибком особенно велик, если приходится пользоваться чужими перчатками, полотенцем, обувью и другими предметами обихода. Однако риск дерматита совсем невелик, а при хорошем иммунитете он минимален. Гораздо выше вероятность заражения при наличии склонности к аллергии, при нервных заболеваниях. Немаловажную роль играет и наследственный фактор. Чаще грибок поражает травмированные участки кожи.

Причины заболевания

Частыми причинами заболевания становятся различные поражения кожи. Особенно большую роль играют:

лишай,

микоз,

кандидоз.

Именно проникновение в кожу этих грибков провоцирует первичное воспаление, которое впоследствии трансформируется в экзему. Аллергическая реакция возникает на продукты, возникающие в результате жизнедеятельности грибков. Поскольку эти микроорганизмы являются патогенными, организм активно борется с ними, что повышает его сенсибилизацию. Под влиянием этого появляется экзема. Особенно часто от недуга страдают люди с эндокринными заболеваниями и слабым иммунитетом.

Симптомы микотической экземы

Покраснения,

зуд,

появление розовато-серых пятен,

высыпания,

нередко имеются узелки с серозной жидкостью.

Поражённое место постоянно влажное, что создаёт благоприятную среду для размножения микроорганизмов, поэтому часто в этом случае присоединяется гнойный процесс. Через некоторое время корочки подсыхают, и начинается шелушение. Это одна из последних стадий, которая характеризуется постепенным затуханием острого процесса и началом заживления. При попадании на здоровый участок кожи серозной жидкости может появиться новая экзема.

Методы лечения

Лечение комплексное, но обычно оно не предполагает обилия лекарств. Терапия направлена в основном на местное лечение очага поражения.

Полезно делать ванночки с антисептиками. Для этой цели подойдут

сода,

марганцовка,

фурацилин.

Заживлению дополнительно помогут примочки на основе борной кислоты. Фитотерапия также может существенно помочь.

На период лечения важно и правильно питаться, в рацион необходимо включить растительные и молочные продукты.

Избегайте

солёного,

орехов,

копчёностей.

Необходимо следить, чтобы химические вещества не попали на кожу. Исключить лучше и стрессовые ситуации, так как известно, что они негативно влияют на экзему. Болезнь обычно относят к патологиям аллергической природы, поэтому очень важно исключить любые воздействия, которые могут усугубить или осложнить этот процесс.

Для лечения подойдут лекарства на растительной основе, но иногда, если, например, болезнь перешла в хроническую форму, врач назначает и более серьёзные препараты — антигистаминные, противогрибковые.

Народные методы лечения

Вазелин, ланолин и клюквенный сок соединяют в пропорциях 1:1:2 и применяют местно на поражённый участок.

соединяют в пропорциях 1:1:2 и применяют местно на поражённый участок. Мазь с прополисом обладает хорошими подсушивающими и заживляющими свойствами.

обладает хорошими подсушивающими и заживляющими свойствами. На этапе заживления лучше всего использовать облепиховое масло . Его ценные свойства позволят и ускорить заживление, и избавят от зуда, отёчности и шелушения. Достаточно смазывать им дерматозы.

. Его ценные свойства позволят и ускорить заживление, и избавят от зуда, отёчности и шелушения. Достаточно смазывать им дерматозы. Тысячелистник, череду и алоэ измельчают и кипятят в воде. Полученный настой подходит для ежедневных компрессов и лечебных ванночек.

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