Микотическая экзема — это кожное заболевание, дерматит, который осложняется аллергической реакцией и грибковым поражением. Заболевание может развиваться на фоне кандидоза или микоза. Такого рода заболевание относят к подвиду микробной экземы. Часто аллергеном становится сам грибок, на который в организме появляется специфическая реакция.
Риск заражения грибком особенно велик, если приходится пользоваться чужими перчатками, полотенцем, обувью и другими предметами обихода. Однако риск дерматита совсем невелик, а при хорошем иммунитете он минимален. Гораздо выше вероятность заражения при наличии склонности к аллергии, при нервных заболеваниях. Немаловажную роль играет и наследственный фактор. Чаще грибок поражает травмированные участки кожи.
Частыми причинами заболевания становятся различные поражения кожи. Особенно большую роль играют:
Именно проникновение в кожу этих грибков провоцирует первичное воспаление, которое впоследствии трансформируется в экзему. Аллергическая реакция возникает на продукты, возникающие в результате жизнедеятельности грибков. Поскольку эти микроорганизмы являются патогенными, организм активно борется с ними, что повышает его сенсибилизацию. Под влиянием этого появляется экзема. Особенно часто от недуга страдают люди с эндокринными заболеваниями и слабым иммунитетом.
Поражённое место постоянно влажное, что создаёт благоприятную среду для размножения микроорганизмов, поэтому часто в этом случае присоединяется гнойный процесс. Через некоторое время корочки подсыхают, и начинается шелушение. Это одна из последних стадий, которая характеризуется постепенным затуханием острого процесса и началом заживления. При попадании на здоровый участок кожи серозной жидкости может появиться новая экзема.
Лечение комплексное, но обычно оно не предполагает обилия лекарств. Терапия направлена в основном на местное лечение очага поражения.
Полезно делать ванночки с антисептиками. Для этой цели подойдут
Заживлению дополнительно помогут примочки на основе борной кислоты. Фитотерапия также может существенно помочь.
На период лечения важно и правильно питаться, в рацион необходимо включить растительные и молочные продукты.
Избегайте
Необходимо следить, чтобы химические вещества не попали на кожу. Исключить лучше и стрессовые ситуации, так как известно, что они негативно влияют на экзему. Болезнь обычно относят к патологиям аллергической природы, поэтому очень важно исключить любые воздействия, которые могут усугубить или осложнить этот процесс.
Для лечения подойдут лекарства на растительной основе, но иногда, если, например, болезнь перешла в хроническую форму, врач назначает и более серьёзные препараты — антигистаминные, противогрибковые.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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