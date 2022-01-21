Сахарный диабет — это страшная болезнь, которая подолгу может не давать о себе знать, а затем оборачивается тяжелейшими осложнениями, ведущими в том числе и к смерти. О том, как держать уровень сахара в крови под контролем, рассказал в интервью Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC, профессор, академик ЕАЕН, членкор РАЕН Михаил Кутушов.
Сахарный диабет 1 типа возникает в результате нарушения работы поджелудочной железы, при котором она не вырабатывает достаточное количество инсулина. В последнее время появились данные, свидетельствующие о корреляции между дисбактериозом и патогенезом СД1. Сахарный диабет 2 типа возникает в случае, когда клетки организма перестают правильно реагировать на вырабатываемый поджелудочной железой инсулин. В зависимости от состава микробиоты прослеживаются различия митохондриальной активности и окисление свободных жирных кислот. В результате этих процессов в жировых депо накапливаются триглицериды и нарастает инсулинорезистентность. Инсулиновые рецепторы становятся нечувствительны к инсулину, и его биологическая роль извращается.
Какие продукты снижают уровень глюкозы в крови:
Сахар желательно исключить из своего рациона, потому что он мешает полноценной работе кишечника. Но что же делать, если хочется сладенького? Первое, что приходит на ум — это фрукты. Но когда специалисты по питанию рекомендуют заменить сахар на фрукты, они имеют в виду не больше 2-3 штук в день. Вместо фруктов это могут быть также ягоды, свежие и замороженные.
Стевия представляет собой травянистое растение, которое во много раз слаще сахарного тростника. Гликемический индекс у стевии равен нулю, поэтому ее можно употреблять людям с сахарным диабетом. Стевия улучшает пищеварение и, как следствие, при употреблении в больших количествах обладает слабительным эффектом.
Эритрол представляет собой кристаллы сахарного спирта, который получают из кукурузы. В нем содержится 0 ккал и отсутствует неприятный вкус. Природный эритрит можно найти в дыне, груше, соевом соусе.
Это метаболит классических пропионовокислых бактерий. В магазинах иногда продается под названием "микоза". Трегалоза легко растворяется в воде и по вкусу значительно менее сладкая, чем сахар. Она способна снизить риск развития диабета.
Он выступает в качестве пребиотика, способствует росту полезной микрофлоры и довольно хорошо усваивается. Из положительных свойств — ИМО не провоцирует кариес и улучшает общее состояние системы пищеварения. Но нужно учитывать, что при чрезмерном употреблении ИМО могут появиться вздутие и диарея.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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