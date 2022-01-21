Как понизить уровень сахара в крови

Сахарный диабет — это страшная болезнь, которая подолгу может не давать о себе знать, а затем оборачивается тяжелейшими осложнениями, ведущими в том числе и к смерти. О том, как держать уровень сахара в крови под контролем, рассказал в интервью Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC, профессор, академик ЕАЕН, членкор РАЕН Михаил Кутушов.

Причины сахарного диабета

Сахарный диабет 1 типа возникает в результате нарушения работы поджелудочной железы, при котором она не вырабатывает достаточное количество инсулина. В последнее время появились данные, свидетельствующие о корреляции между дисбактериозом и патогенезом СД1. Сахарный диабет 2 типа возникает в случае, когда клетки организма перестают правильно реагировать на вырабатываемый поджелудочной железой инсулин. В зависимости от состава микробиоты прослеживаются различия митохондриальной активности и окисление свободных жирных кислот. В результате этих процессов в жировых депо накапливаются триглицериды и нарастает инсулинорезистентность. Инсулиновые рецепторы становятся нечувствительны к инсулину, и его биологическая роль извращается.

Как можно понизить уровень сахара в крови

Какие продукты снижают уровень глюкозы в крови:

Корица — примерно на 10 мг/дл у мужчин с преддиабетом и женщин с метаболическим синдромом.

Куркумин.

Оливковое масло — потребление умеренного количества оливкового масла предотвращает скачки сахара в крови после еды по сравнению с кукурузным маслом, у диабетиков может улучшить метаболизм глюкозы.

Пищевые волокна — у людей с диабетом 1 типа 50 граммов пищевых волокон в день позволяют контролировать уровень сахара в крови и уменьшают гипогликемические явления.

Женьшень, берберин (соединение, обнаруженное в таких растениях, как барбарис, орегонский виноград и желтокорень).

На что заменить сахар?

Сахар желательно исключить из своего рациона, потому что он мешает полноценной работе кишечника. Но что же делать, если хочется сладенького? Первое, что приходит на ум — это фрукты. Но когда специалисты по питанию рекомендуют заменить сахар на фрукты, они имеют в виду не больше 2-3 штук в день. Вместо фруктов это могут быть также ягоды, свежие и замороженные.

Рекомендованные сахарозаменители:

Стевия

Стевия представляет собой травянистое растение, которое во много раз слаще сахарного тростника. Гликемический индекс у стевии равен нулю, поэтому ее можно употреблять людям с сахарным диабетом. Стевия улучшает пищеварение и, как следствие, при употреблении в больших количествах обладает слабительным эффектом.

Эритрол (эритрит)

Эритрол представляет собой кристаллы сахарного спирта, который получают из кукурузы. В нем содержится 0 ккал и отсутствует неприятный вкус. Природный эритрит можно найти в дыне, груше, соевом соусе.

Трегалоза

Это метаболит классических пропионовокислых бактерий. В магазинах иногда продается под названием "микоза". Трегалоза легко растворяется в воде и по вкусу значительно менее сладкая, чем сахар. Она способна снизить риск развития диабета.

Изомальтоолигосахарид

Он выступает в качестве пребиотика, способствует росту полезной микрофлоры и довольно хорошо усваивается. Из положительных свойств — ИМО не провоцирует кариес и улучшает общее состояние системы пищеварения. Но нужно учитывать, что при чрезмерном употреблении ИМО могут появиться вздутие и диарея.

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