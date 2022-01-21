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Автор Ирина Гусакова

Как понизить уровень сахара в крови

Здоровье

Сахарный диабет — это страшная болезнь, которая подолгу может не давать о себе знать, а затем оборачивается тяжелейшими осложнениями, ведущими в том числе и к смерти. О том, как держать уровень сахара в крови под контролем, рассказал в интервью Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC, профессор, академик ЕАЕН, членкор РАЕН Михаил Кутушов.

Измерение сахара в крови

Причины сахарного диабета

Сахарный диабет 1 типа возникает в результате нарушения работы поджелудочной железы, при котором она не вырабатывает достаточное количество инсулина. В последнее время появились данные, свидетельствующие о корреляции между дисбактериозом и патогенезом СД1. Сахарный диабет 2 типа возникает в случае, когда клетки организма перестают правильно реагировать на вырабатываемый поджелудочной железой инсулин. В зависимости от состава микробиоты прослеживаются различия митохондриальной активности и окисление свободных жирных кислот. В результате этих процессов в жировых депо накапливаются триглицериды и нарастает инсулинорезистентность. Инсулиновые рецепторы становятся нечувствительны к инсулину, и его биологическая роль извращается.

Как можно понизить уровень сахара в крови

Какие продукты снижают уровень глюкозы в крови:

  • Корица — примерно на 10 мг/дл у мужчин с преддиабетом и женщин с метаболическим синдромом.
  • Куркумин.
  • Оливковое масло — потребление умеренного количества оливкового масла предотвращает скачки сахара в крови после еды по сравнению с кукурузным маслом, у диабетиков может улучшить метаболизм глюкозы.
  • Пищевые волокна — у людей с диабетом 1 типа 50 граммов пищевых волокон в день позволяют контролировать уровень сахара в крови и уменьшают гипогликемические явления.
  • Женьшень, берберин (соединение, обнаруженное в таких растениях, как барбарис, орегонский виноград и желтокорень).
Глюкоза в крови человека

На что заменить сахар?

Сахар желательно исключить из своего рациона, потому что он мешает полноценной работе кишечника. Но что же делать, если хочется сладенького? Первое, что приходит на ум — это фрукты. Но когда специалисты по питанию рекомендуют заменить сахар на фрукты, они имеют в виду не больше 2-3 штук в день. Вместо фруктов это могут быть также ягоды, свежие и замороженные.

Рекомендованные сахарозаменители:

  • Стевия

Стевия представляет собой травянистое растение, которое во много раз слаще сахарного тростника. Гликемический индекс у стевии равен нулю, поэтому ее можно употреблять людям с сахарным диабетом. Стевия улучшает пищеварение и, как следствие, при употреблении в больших количествах обладает слабительным эффектом.

  • Эритрол (эритрит)

Эритрол представляет собой кристаллы сахарного спирта, который получают из кукурузы. В нем содержится 0 ккал и отсутствует неприятный вкус. Природный эритрит можно найти в дыне, груше, соевом соусе.

  • Трегалоза

Это метаболит классических пропионовокислых бактерий. В магазинах иногда продается под названием "микоза". Трегалоза легко растворяется в воде и по вкусу значительно менее сладкая, чем сахар. Она способна снизить риск развития диабета.

  • Изомальтоолигосахарид

Он выступает в качестве пребиотика, способствует росту полезной микрофлоры и довольно хорошо усваивается. Из положительных свойств — ИМО не провоцирует кариес и улучшает общее состояние системы пищеварения. Но нужно учитывать, что при чрезмерном употреблении ИМО могут появиться вздутие и диарея.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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10-минутная прогулка после еды эффективно снижает сахар
Куратор: Ольга Игнатова, Галина Тимофеева, Григорий Манушакян
Темы сахарный диабет

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