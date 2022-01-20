Анемия: чем она опасна и как её лечить

Железодефицитные состояния самые распространенные заболевания в мире. За последние 10 лет уровень заболеваний анемией во всем мире вырос в 1,5 раза. Наиболее часто встречаются у детей дошкольного возраста и беременных женщин. О том, как определить анемию, чем она опасна и как ее лечить, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, основатель Центра дистанционного образования "Школа Диетологов" Ксения Пустовая.

Симптомы железодефицитных состояний

повышенная утомляемость,

слабость,

раздражительность,

снижение внимания,

сонливость,

головные боли,

сниженный аппетит,

вкусовые извращения,

мышечные спазмы ног,

боли в поясничном отделе,

обильные менструации,

низкое давление,

одышка,

бледность и сухость кожи,

ломкость ногтей.

Последствия железодефицита у детей выражаются в отставании психомоторного развития, нарушении когнитивных функций, низкой концентрации внимания и памяти, повышенной утомляемости и слабом иммунитете. Для беременных женщин с железодефицитом возникает угроза преждевременных родов, увеличение рисков материнской и младенческой смертности. У людей в преклонном возрасте наблюдаются обострения имеющихся хронических заболеваний.

Существует несколько видов железодефицитных состояний:

Предлатентный дефицит железа. Латентный дефицит железа. Железодефицитная анемия.

Степень тяжести состояний анемии определяется по концентрации гемоглобина в сыворотке крови:

Легкая 1 степень — 115-90 г/л.

Средняя 2 степень — 89 — 70 г/л.

Тяжелая 3 степень — ниже 70 г/л.

Причины железодефицитных состояний

кровопотери,

период беременности,

дефицит железа,

дефицит белка и витамина С,

переизбыток цинка,

нарушение функционального состояния ЖКТ,

кандидоз,

онкология,

паразитоз,

приём антикоагулянтов,

интенсивные физические нагрузки, тренировки.

Какие анализы помогут выявить анемию

Наиболее точный диагноз можно поставить с помощью лабораторной диагностики. Можно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ и посмотреть следующие показатели:

Гемоглобин (Hb). Для мужчины норма гемоглобина составляет 130-160 г/л крови, для женщины — 120-140 г/л.

Эритроциты (RBC). Норма эритроцитов в среднем 3,9 — 4,7*10 12 /л.

/л. Ретикулоциты. Норма — 0,5-0,15 % от общего содержания эритроцитов.

Ферритин. Норма ферритина для мужчин 20 — 250 мкг/л, для женщины 10 — 120 мкг/л. Индивидуальный уровень ферритина рассчитывается по формуле: вес (кг) + 70 мкг/л.

Трансферрин. Норма — 2 — 3,6 г/л.

Общий белок и альбумин. Норма общего белка — 64 — 86 г/л. Норма содержания альбумина — 35 — 50 г/л.

Сывороточное железо. Норма — 10 — 32,2 мкмоль/л.

Гомоцистеин. Норма — 5 — 7 мкмоль/л.

Витамин В9 и В12. Норма В9 — 25 и выше нмоль/л. Норма В12 — 191 — 663 пг/мл.

Правильный рацион при дефиците железа





В рацион необходимо включать продукты, богатые белками, железом, витамином С, витаминами В12 и В9, также рекомендуется добавить в свой рацион продукты гемового железа (лучше усваиваются):

печень куриная и говяжья,

говядина,

устрицы, мидии, креветки,

яйцо перепелиное и куриное,

курица, индейка,

тунец, сельдь.

И продукты с негемовым железом (более низкий уровень усвоения):

фисташки,

шпинат,

чечевица,

гречка,

нут,

овсянка,

кешью, кедровые орехи,

цветная капуста, морковь, тыква, брокколи.

Полноценное питание восполняет физиологическую потребность организма в железе. Но вылечить дефицит железа только одним питанием нельзя, необходимо подключать БАДы и железосодержащие препараты. Наиболее усвояемые пероральные препараты железа в хелатной форме. Отличаются высокой биодоступностью, хорошей переносимостью и не вызывают аллергических реакций.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

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