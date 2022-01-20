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Автор Ирина Гусакова

Анемия: чем она опасна и как её лечить

Здоровье

Железодефицитные состояния самые распространенные заболевания в мире. За последние 10 лет уровень заболеваний анемией во всем мире вырос в 1,5 раза. Наиболее часто встречаются у детей дошкольного возраста и беременных женщин. О том, как определить анемию, чем она опасна и как ее лечить, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, основатель Центра дистанционного образования "Школа Диетологов" Ксения Пустовая.

Содержание железа в крови

Симптомы железодефицитных состояний

  • повышенная утомляемость,
  • слабость,
  • раздражительность,
  • снижение внимания,
  • сонливость,
  • головные боли,
  • сниженный аппетит,
  • вкусовые извращения,
  • мышечные спазмы ног,
  • боли в поясничном отделе,
  • обильные менструации,
  • низкое давление,
  • одышка,
  • бледность и сухость кожи,
  • ломкость ногтей.

Последствия железодефицита у детей выражаются в отставании психомоторного развития, нарушении когнитивных функций, низкой концентрации внимания и памяти, повышенной утомляемости и слабом иммунитете. Для беременных женщин с железодефицитом возникает угроза преждевременных родов, увеличение рисков материнской и младенческой смертности. У людей в преклонном возрасте наблюдаются обострения имеющихся хронических заболеваний.

Существует несколько видов железодефицитных состояний:

  1. Предлатентный дефицит железа.
  2. Латентный дефицит железа.
  3. Железодефицитная анемия.

Степень тяжести состояний анемии определяется по концентрации гемоглобина в сыворотке крови:

  • Легкая 1 степень — 115-90 г/л.
  • Средняя 2 степень — 89 — 70 г/л.
  • Тяжелая 3 степень — ниже 70 г/л.

Причины железодефицитных состояний

  • кровопотери,
  • период беременности,
  • дефицит железа,
  • дефицит белка и витамина С,
  • переизбыток цинка,
  • нарушение функционального состояния ЖКТ,
  • кандидоз,
  • онкология,
  • паразитоз,
  • приём антикоагулянтов,
  • интенсивные физические нагрузки, тренировки.

Какие анализы помогут выявить анемию

Наиболее точный диагноз можно поставить с помощью лабораторной диагностики. Можно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ и посмотреть следующие показатели:

  • Гемоглобин (Hb). Для мужчины норма гемоглобина составляет 130-160 г/л крови, для женщины — 120-140 г/л.
  • Эритроциты (RBC). Норма эритроцитов в среднем 3,9 — 4,7*1012/л.
  • Ретикулоциты. Норма — 0,5-0,15 % от общего содержания эритроцитов.
  • Ферритин. Норма ферритина для мужчин 20 — 250 мкг/л, для женщины 10 — 120 мкг/л. Индивидуальный уровень ферритина рассчитывается по формуле: вес (кг) + 70 мкг/л.
  • Трансферрин. Норма — 2 — 3,6 г/л.
  • Общий белок и альбумин. Норма общего белка — 64 — 86 г/л. Норма содержания альбумина — 35 — 50 г/л.
  • Сывороточное железо. Норма — 10 — 32,2 мкмоль/л.
  • Гомоцистеин. Норма — 5 — 7 мкмоль/л.
  • Витамин В9 и В12. Норма В9 — 25 и выше нмоль/л. Норма В12 — 191 — 663 пг/мл.

Правильный рацион при дефиците железа


Железо в продуктах

В рацион необходимо включать продукты, богатые белками, железом, витамином С, витаминами В12 и В9, также рекомендуется добавить в свой рацион продукты гемового железа (лучше усваиваются):

  • печень куриная и говяжья,
  • говядина,
  • устрицы, мидии, креветки,
  • яйцо перепелиное и куриное,
  • курица, индейка,
  • тунец, сельдь.

И продукты с негемовым железом (более низкий уровень усвоения):

  • фисташки,
  • шпинат,
  • чечевица,
  • гречка,
  • нут,
  • овсянка,
  • кешью, кедровые орехи,
  • цветная капуста, морковь, тыква, брокколи.

Полноценное питание восполняет физиологическую потребность организма в железе. Но вылечить дефицит железа только одним питанием нельзя, необходимо подключать БАДы и железосодержащие препараты. Наиболее усвояемые пероральные препараты железа в хелатной форме. Отличаются высокой биодоступностью, хорошей переносимостью и не вызывают аллергических реакций.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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