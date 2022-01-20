Железодефицитные состояния самые распространенные заболевания в мире. За последние 10 лет уровень заболеваний анемией во всем мире вырос в 1,5 раза. Наиболее часто встречаются у детей дошкольного возраста и беременных женщин. О том, как определить анемию, чем она опасна и как ее лечить, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог, основатель Центра дистанционного образования "Школа Диетологов" Ксения Пустовая.
Последствия железодефицита у детей выражаются в отставании психомоторного развития, нарушении когнитивных функций, низкой концентрации внимания и памяти, повышенной утомляемости и слабом иммунитете. Для беременных женщин с железодефицитом возникает угроза преждевременных родов, увеличение рисков материнской и младенческой смертности. У людей в преклонном возрасте наблюдаются обострения имеющихся хронических заболеваний.
Существует несколько видов железодефицитных состояний:
Степень тяжести состояний анемии определяется по концентрации гемоглобина в сыворотке крови:
Наиболее точный диагноз можно поставить с помощью лабораторной диагностики. Можно сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ и посмотреть следующие показатели:
В рацион необходимо включать продукты, богатые белками, железом, витамином С, витаминами В12 и В9, также рекомендуется добавить в свой рацион продукты гемового железа (лучше усваиваются):
И продукты с негемовым железом (более низкий уровень усвоения):
Полноценное питание восполняет физиологическую потребность организма в железе. Но вылечить дефицит железа только одним питанием нельзя, необходимо подключать БАДы и железосодержащие препараты. Наиболее усвояемые пероральные препараты железа в хелатной форме. Отличаются высокой биодоступностью, хорошей переносимостью и не вызывают аллергических реакций.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
|
|
Медицинский центр Столица на Ленинском, 90
Ленинский пр-т, д. 90
Медцентр Столица на Арбате
Большой Власьевский пер., д. 9
|
|
Чудо Доктор на Школьной 46
Школьная, д. 46
|
|
Поликлиника.ру Красные Ворота
ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
Московская Клиника
ул. Полковая, д. 12, корп. 1
Армедика на Ленинском
Ленинский пр-кт, д. 123
|
1040 отзывов
|
Медцентр Медквадрат на Воротынской
многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
|
29 отзывов
|
Экомед
многопрофильный медицинский центр
Неманский проезд, д. 13, корп. 2, пом. 1
Строгино
Медицинский центр Экомед - это современная многопрофильная клиника, предоставляющая полный спектр поликлинических медицинских услуг. В медицинском цен... читать далее »
Первичный приём от 1800 руб.
|
27 отзывов
|
GM CLINICA (ДжиЭм Клиника)
многопрофильный медицинский центр
Талдомская, д. 11, корп. 1, этаж 1, пом. 1
Селигерская
Медицинский центр GM clinica (сокращение от GRAFF MEDICAL) продвигает такие ценности, как следование передовым технологиям, применение передового обор... читать далее »
Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.