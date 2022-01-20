И всё-таки доказали! "Арбидол" эффективен для профилактики и лечения всех известных штаммов коронавируса

Учёные доказали эффективность применения препарата "Арбидол" (международное название умифеновир) не только для лечения сезонных ОРВИ, но и различных штаммов коронавирусной инфекции, включая Омикрон-штамм.

Для скорейшего выздоровления эксперты рекомендуют сохранять приверженность лечению и чётко соблюдать схему приёма препарата. Соответствующее исследование было опубликовано в авторитетном медицинском журнале ASC Publications.

Напомним, что в конце 2021 года Минздрав РФ включил препарат "Арбидол" в новую 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Противовирусное действие "Арбидола" доказано многочисленными исследованиями, в том числе, международными. Молекула умифеновира связывается на границе рецептор-связывающего домена (спайк-белка вируса) и создает жёсткую структуру, которая ограничивает проникновение вируса в клетки человека.

В исследовании ЭГИДА, которое было проведено и опубликовано в России, эксперты изучили результаты реальной клинической практики в 2020 году по лечению COVID-19. Они проанализировали 1082 истории болезней взрослых пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, которые проходили лечение в больницах в 17 регионах РФ. Во время лечения 92% пациентов получали противовирусную терапию (ПВТ), 77% антибактериальные препараты, 16% пациентов получали кортикостероиды.

Результаты исследования показали, что терапия умифеновиром достоверно приводила к значимому снижению продолжительности симптомов (озноба, слабости, кашля), интоксикационного и катарального синдромов в сравнении с контрольной группой пациентов, которые лечились без ПВТ. Также было доказано, что применение интерферона снизило продолжительность симптомов интоксикации в сравнении с группой без ПВТ.

"Арбидол" — это препарат прямого противовирусного действия. Механизм его действия хорошо изучен российскими и зарубежными учёными. Он воздействует напрямую на вирусы, не затрагивая иммунитет человека.

Врачи рекомендуют использовать "Арбидол" как для постконтактной профилактики, так и для начала лечения при любом ОРВИ и COVID-19. Большинство случаев COVID-19 (более 90%) лечится в домашних условиях. Умифеновир безопасен и прост для домашнего использования, ведь для него не требуется рецепт врача. К тому же он хорошо переносится как взрослыми, так и детьми.

Но здесь важно помнить, что начинать принимать противовирусные препараты необходимо как можно раньше, при самых первых признаках заболевания.

Симптомы гриппа и COVID-19 очень похожи. Не стоит ждать результатов ПЦР-тестов и терять время в ожидании осмотра врача. Едва ощутив недомогание, лучше сразу же начать лечение умифеновиром.

Своевременное начало лечения снизит риск развития осложнений, а значит, и госпитализации.

Главная ошибка, которую допускают пациенты на домашнем лечении, — отказ от приёма противовирусных препаратов при малейшем улучшении самочувствия. Важно сохранять приверженность лечению и соблюдать курс приёма, не бросать приём противовирусного препарата, чтобы не дать вирусам вновь активизироваться и продолжить активное размножение.

Именно курсовой приём может уберечь от осложнений.

Принимать "Арбидол" нужно своевременно, ожидая дополнительных рекомендаций врача. Это лучшее, что человек может сделать для себя в начале заболевания на амбулаторном этапе. Для лечения коронавирусной инфекции рекомендуется принимать "Арбидол" по 200 миллиграммов четыре раза в день в течение пяти дней.