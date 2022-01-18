Тростниковый сахар или белый: есть ли разница

Сегодня привычный сахар-рафинад потеснил такой модный продукт, как тростниковый сахар, считается, что он более полезный, поэтому и цена за такое удовольствие немаленькая. Однако стоит ли переплачивать такие деньги? Фитнес-тренер, консультант по питанию Елена Хардина утверждает, что сахар, как его ни называй, не бывает полезным. И этому есть обоснования.

Почему сахар вреден

Сахар — это рафинированный продукт, стоящий из сахарозы на 99,9%.

И тут важно каждое слово:

Рафинированный (очищенный от примесей, в т. ч. и полезных, другими словами, это пустой продукт, который состоит только из быстрых углеводов).

Сахароза — это дисахарид, состоящий из двух молекул — глюкозы и фруктозы.

Глюкоза является питанием для клетки, благодаря которой происходят фундаментальные процессы выработки энергии в теле. Именно поэтому после употребления сладкого чувствуется прилив сил. Фруктоза имеет другой метаболический путь. Она поступает в печень, где превращается либо в глюкозу, либо в жир. А поскольку глюкозы достаточно, то чаще всего фруктоза превращается в жир.

Откуда же такой всплеск сил после употребления сахара?

Давайте посмотрим, какое действие оказывает сахар на клетки нашего тела. Вот мы попили чай с сахаром, и поскольку это жидкий углеводный продукт, он моментально усваивается в кишечнике и попадает в кровь (почти 99% углеводов).

Чтобы каждой клетке досталось питание, выходит на помощь гормон инсулин, который доставляет молекулы глюкозы в клетку. Только вот незадача: глюкозы слишком много. Инсулина вырабатывается ещё больше. И он резко понижает уровень сахара в крови до отметки ниже, чем была до употребления чая с сахаром. И вот уже через полчаса можно почувствовать желание вздремнуть или же выпить ещё чашечку чая с сахаром.

Таким образом вы подсаживаетесь на инсулиновые качели.

Для каких органов глюкоза разрушительна?

У нас есть в теле инсулинзависимые и инсулиннезависимые ткани.

Инсулинзависимые ткани, другими словами органы, в которые глюкоза может попасть вместе с инсулином, — это

печень,

мышцы,

жировая ткань.

Инсулиннезависимые ткани - это все остальные органы, в которые двери всегда открыты для глюкозы.

При избыточном употреблении сахара происходит разрушение инсулиннезависимых тканей, т. к. глюкоза в огромных количествах начинает поступать в них.

Отсюда и различные сердечно-сосудистые заболевания, заболевание почек, снижение иммунитета и т. д. Вы уже сейчас можете отследить, какую разрушительную цепочку вы запускаете при употреблении большого количества сахара.

Любопытно, а ведь есть белый сахар и тростниковый, а значит — есть разница между этими двумя продуктами. Давайте проанализируем.

Сырьё. Для производства белого сахара используется сахарная свёкла, а для коричневого — сахарный тростник. По способу обработки тростниковый сахар бывает рафинированный (ничем не отличается от белого сахара) и нерафинированный (имеет загорелый оттенок). Состав. Нерафинированному тростниковому сахару присваивают повышенную степень полезности благодаря содержанию в нём необработанной части из микроэлементов. Но это такая малая доля, которая никак не компенсирует разрушительного действия быстрых углеводов на весь организм. Вам нужно есть килограммами коричневый сахар, чтобы восполнить суточную потребность какого-либо микроэлемента. Различие в гликемическом индексе, калорийности. Разница этих показателей незначительна, и брать за основу для аргументации в пользу коричневого сахара эксперт не советует.

Сколько сахара можно употреблять в сутки?

Хочу вас обрадовать: сахар можно употреблять в умеренных количествах. И сразу огорчу: ВОЗ рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек в день. И тут важно учитывать, что в магазинных продуктах питания содержатся ещё и скрытые сахара.

Любите себя и своё тело! Всё яд и всё лекарство — вопрос в дозировке.

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