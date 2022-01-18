Тростниковый сахар или белый: есть ли разница

Сегодня привычный сахар-рафинад потеснил такой модный продукт, как тростниковый сахар, считается, что он более полезный, поэтому и цена за такое удовольствие немаленькая. Однако стоит ли переплачивать такие деньги? Фитнес-тренер, консультант по питанию Елена Хардина утверждает, что сахар, как его ни называй, не бывает полезным. И этому есть обоснования.
Сахар — это рафинированный продукт, стоящий из сахарозы на 99,9%.
И тут важно каждое слово:
Рафинированный (очищенный от примесей, в т. ч. и полезных, другими словами, это пустой продукт, который состоит только из быстрых углеводов).
Сахароза — это дисахарид, состоящий из двух молекул — глюкозы и фруктозы.
Глюкоза является питанием для клетки, благодаря которой происходят фундаментальные процессы выработки энергии в теле. Именно поэтому после употребления сладкого чувствуется прилив сил. Фруктоза имеет другой метаболический путь. Она поступает в печень, где превращается либо в глюкозу, либо в жир. А поскольку глюкозы достаточно, то чаще всего фруктоза превращается в жир.
Давайте посмотрим, какое действие оказывает сахар на клетки нашего тела. Вот мы попили чай с сахаром, и поскольку это жидкий углеводный продукт, он моментально усваивается в кишечнике и попадает в кровь (почти 99% углеводов).
Чтобы каждой клетке досталось питание, выходит на помощь гормон инсулин, который доставляет молекулы глюкозы в клетку. Только вот незадача: глюкозы слишком много. Инсулина вырабатывается ещё больше. И он резко понижает уровень сахара в крови до отметки ниже, чем была до употребления чая с сахаром. И вот уже через полчаса можно почувствовать желание вздремнуть или же выпить ещё чашечку чая с сахаром.
Таким образом вы подсаживаетесь на инсулиновые качели.
У нас есть в теле инсулинзависимые и инсулиннезависимые ткани.
Инсулинзависимые ткани, другими словами органы, в которые глюкоза может попасть вместе с инсулином, — это
Инсулиннезависимые ткани - это все остальные органы, в которые двери всегда открыты для глюкозы.
При избыточном употреблении сахара происходит разрушение инсулиннезависимых тканей, т. к. глюкоза в огромных количествах начинает поступать в них.
Отсюда и различные сердечно-сосудистые заболевания, заболевание почек, снижение иммунитета и т. д. Вы уже сейчас можете отследить, какую разрушительную цепочку вы запускаете при употреблении большого количества сахара.
Любопытно, а ведь есть белый сахар и тростниковый, а значит — есть разница между этими двумя продуктами. Давайте проанализируем.
Хочу вас обрадовать: сахар можно употреблять в умеренных количествах. И сразу огорчу: ВОЗ рекомендует употреблять не более 6 чайных ложек в день. И тут важно учитывать, что в магазинных продуктах питания содержатся ещё и скрытые сахара.
Любите себя и своё тело! Всё яд и всё лекарство — вопрос в дозировке.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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