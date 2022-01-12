Для защиты от старения мало пить коллаген и витамины, делать массаж и покупать хороший крем. Каждый день пища, которую вы кладете рот, либо делает вас моложе, либо, наоборот, отбирает ваши минуты в пользу старости.
О том, как подольше оставаться молодой, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анна Елькина.
Запомните три буквы — КПГ (конечный продукт гликации). Именно он приводит
Допустим, вы перешли на здоровый образ жизни — купили фермерские яйца, готовите салатики, покупаете курочек у знакомых, морепродукты в лучших магазинах. А приготовление еды на гриле создаёт КПГ, жареная корочка "разрушает" вашу молодость и красоту.
Важно не только то, ЧТО мы едим, но и КАК ГОТОВИМ.
К чему ещё приводит КПГ:
Попробуйте тушить, запекать, жарить на медленном огне, избегая коричневой корки.
Средняя продолжительность жизни нашего поколения — 77-79 лет, а молодость уходит от нас значительно раньше, хотя тело человека способно прожить 120 лет.
Если вы восполните все дефициты, то будете жить эти годы активно в красивом теле.
Старение проявляет себя болезнями. Старение и есть болезнь. С возрастом ухудшается память, увядает кожа. Увы, нет волшебной таблетки, которая бы повернула время вспять, поэтому так важно поддерживать организм хотя бы правильным питанием.
1-й и 3-й тип коллагена улучшат состояние кожи, а 2-й тип полезен для связок и хрящей. Сочетайте приём с витамином С для лучшего усвоения.
Является частью структуры соединительной ткани. Дефицит может приводить к остеопорозу и даже кариесу. Синтез коллагена организмом снижается при дефиците кремния, и мы быстрее стареем. Он делает кожу плотной, эластичной, упругой. Где его взять? Кремнием богаты:
Входит в состав соединительной ткани, стимулирует выработку внутрисуставной жидкости, необходим для здоровья суставов.
Препятствует разрушению свободными радикалами коллагена. Оздоравливает сосуды.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умаева, ранее оскорбительно отзывавшегося о русских.