Хватит стареть: эксперт рассказала, какая еда делает нас моложе

Для защиты от старения мало пить коллаген и витамины, делать массаж и покупать хороший крем. Каждый день пища, которую вы кладете рот, либо делает вас моложе, либо, наоборот, отбирает ваши минуты в пользу старости.

О том, как подольше оставаться молодой, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анна Елькина.

Хватит стареть!

Запомните три буквы — КПГ (конечный продукт гликации). Именно он приводит

к ранним морщинам,

дряблости кожи,

тусклому цвету лица.

Допустим, вы перешли на здоровый образ жизни — купили фермерские яйца, готовите салатики, покупаете курочек у знакомых, морепродукты в лучших магазинах. А приготовление еды на гриле создаёт КПГ, жареная корочка "разрушает" вашу молодость и красоту.

Важно не только то, ЧТО мы едим, но и КАК ГОТОВИМ.

К чему ещё приводит КПГ:

мутнеет хрусталик (привет, катаракта!),

появляется пигментация кожи — гликация способствует повышению активности меланоцитов, которые отвечают за выработку меланина,

возникают атеросклероз, остеопороз,

происходит поражение ДНК, возможен оксидативный стресс,

уменьшается подвижность суставов,

снижается функция почек.

Как правильно готовить

Попробуйте тушить, запекать, жарить на медленном огне, избегая коричневой корки.

Средняя продолжительность жизни нашего поколения — 77-79 лет, а молодость уходит от нас значительно раньше, хотя тело человека способно прожить 120 лет.

Если вы восполните все дефициты, то будете жить эти годы активно в красивом теле.

Старение проявляет себя болезнями. Старение и есть болезнь. С возрастом ухудшается память, увядает кожа. Увы, нет волшебной таблетки, которая бы повернула время вспять, поэтому так важно поддерживать организм хотя бы правильным питанием.

Советы по правильному питанию

Потребляйте меньше продуктов животного происхождения, такие как красное мясо, сыр, курица, рыба.

Убирайте весь сахар, в том числе избыток ягод и фруктов.

Кушайте брокколи, авокадо, который содержит жиры омега, много калия для сердца, биотин, антиоксиданты, является иммуностимулятором, снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший”.

Семена чиа, льна, тыквы, амаранта богаты кальцием и омега 3, они необходимы для здоровья костей и сосудов.

Какие добавки необходимы для молодости кожи

Коллаген

1-й и 3-й тип коллагена улучшат состояние кожи, а 2-й тип полезен для связок и хрящей. Сочетайте приём с витамином С для лучшего усвоения.

Кремний

Является частью структуры соединительной ткани. Дефицит может приводить к остеопорозу и даже кариесу. Синтез коллагена организмом снижается при дефиците кремния, и мы быстрее стареем. Он делает кожу плотной, эластичной, упругой. Где его взять? Кремнием богаты:

хвощ полевой,

бамбук,

крапива,

дикий рис.

Метилсульфонилметан (сера)

Входит в состав соединительной ткани, стимулирует выработку внутрисуставной жидкости, необходим для здоровья суставов.

Розмариновая кислота

Препятствует разрушению свободными радикалами коллагена. Оздоравливает сосуды.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.