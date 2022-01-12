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Автор Ирина Гусакова

Хватит стареть: эксперт рассказала, какая еда делает нас моложе

Здоровье » Красота

Для защиты от старения мало пить коллаген и витамины, делать массаж и покупать хороший крем. Каждый день пища, которую вы кладете рот, либо делает вас моложе, либо, наоборот, отбирает ваши минуты в пользу старости.

О том, как подольше оставаться молодой, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анна Елькина.

Коллаген: развенчание мифов об основе женской красоты

Хватит стареть!

Запомните три буквы — КПГ (конечный продукт гликации). Именно он приводит

  • к ранним морщинам,
  • дряблости кожи,
  • тусклому цвету лица.

Допустим, вы перешли на здоровый образ жизни — купили фермерские яйца, готовите салатики, покупаете курочек у знакомых, морепродукты в лучших магазинах. А приготовление еды на гриле создаёт КПГ, жареная корочка "разрушает" вашу молодость и красоту.

Важно не только то, ЧТО мы едим, но и КАК ГОТОВИМ.

К чему ещё приводит КПГ:

  • мутнеет хрусталик (привет, катаракта!),
  • появляется пигментация кожи — гликация способствует повышению активности меланоцитов, которые отвечают за выработку меланина,
  • возникают атеросклероз, остеопороз,
  • происходит поражение ДНК, возможен оксидативный стресс,
  • уменьшается подвижность суставов,
  • снижается функция почек.

Как правильно готовить

Попробуйте тушить, запекать, жарить на медленном огне, избегая коричневой корки.

Средняя продолжительность жизни нашего поколения — 77-79 лет, а молодость уходит от нас значительно раньше, хотя тело человека способно прожить 120 лет.

Если вы восполните все дефициты, то будете жить эти годы активно в красивом теле.

Питание, еда, холодильник

Старение проявляет себя болезнями. Старение и есть болезнь. С возрастом ухудшается память, увядает кожа. Увы, нет волшебной таблетки, которая бы повернула время вспять, поэтому так важно поддерживать организм хотя бы правильным питанием.

Советы по правильному питанию

  • Потребляйте меньше продуктов животного происхождения, такие как красное мясо, сыр, курица, рыба.
  • Убирайте весь сахар, в том числе избыток ягод и фруктов.
  • Кушайте брокколи, авокадо, который содержит жиры омега, много калия для сердца, биотин, антиоксиданты, является иммуностимулятором, снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший”.
  • Семена чиа, льна, тыквы, амаранта богаты кальцием и омега 3, они необходимы для здоровья костей и сосудов.

Какие добавки необходимы для молодости кожи

Коллаген

1-й и 3-й тип коллагена улучшат состояние кожи, а 2-й тип полезен для связок и хрящей. Сочетайте приём с витамином С для лучшего усвоения.

Кремний

Является частью структуры соединительной ткани. Дефицит может приводить к остеопорозу и даже кариесу. Синтез коллагена организмом снижается при дефиците кремния, и мы быстрее стареем. Он делает кожу плотной, эластичной, упругой. Где его взять? Кремнием богаты:

  • хвощ полевой,
  • бамбук,
  • крапива,
  • дикий рис.

Метилсульфонилметан (сера)

Входит в состав соединительной ткани, стимулирует выработку внутрисуставной жидкости, необходим для здоровья суставов.

Розмариновая кислота

Препятствует разрушению свободными радикалами коллагена. Оздоравливает сосуды.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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