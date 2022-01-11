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Автор Ирина Гусакова

Как быстро похудеть: 5 советов от нутрициолога

Здоровье

Очень часто после праздников женщины жалуются, что набрали лишние три-четыре кило лишнего веса. Происходит такое из-за несбалансированного рациона, который неизбежно сопровождает праздничные дни. Но как же сбросить появившийся жирок — советы читателям Pravda. Ru дала нутрициолог Анна Елькина.

диета

Как быстро похудеть

Больше клетчатки и овощей в рационе

Именно эти продукты как "щетка” очищают организм изнутри. Помните, что кроме томатов и огурцов существуют такие продукты, как:

  • листовые салаты,
  • кинза,
  • укроп,
  • кабачки,
  • цветная капуста,
  • стручковая фасоль и многое другое.

Попробуйте включать овощи в каждый прием пищи в течение недели. Приятные последствия: уходят отеки, снижается тяга к вредной пище, возникает легкость и комфорт в пищеварительном тракте после еды. Внедрив данный принцип, справитесь с запорами и тяжестью, так как сможете очистить организм. Еще один плюс: овощи являются ощелачивающими продуктами, благодаря которым организм замедляет процессы старения.

Пейте чистую воду

Звучит банально. Именно вода очищает организм и выводит токсины, которых после новогодних застолий множество. Норма — 30 мл на 1 кг вашего веса. Например: ваш вес 50 кг, тогда 1,5 л — это и есть ваша норма.

Если вы любитель кофе, то на каждую чашку напитка необходимо выпивать дополнительно 1 чашку воды. Вода помогает вывести лишнее с мочой, обеспечивает нас минералами, принимает участие в производстве энергии, которая нужна для выхода на работу после 10 дней отдыха.

Подключите хлорофилл

Он улучшает работу митохондрий, что дает энергию. Создает такую среду, при которой избыточные бактерии, которые активно растут на сладком, мучном и майонезе, после праздников погибают.

Важно: не используем при переизбытке меди!

Не забывайте про сытный завтрак

Придерживаясь только этого принципа, вы уже скинете пару килограмм за неделю и снизите тягу к сладкому. Завтрак многих: каша с сухофруктами или сырники, но такой завтрак неполноценный. Через час вновь появится голод, энергия будет на нуле, а рука потянется за чашкой кофе. Кстати, именно неправильный завтрак — частая причина жора по вечерам и набора лишних кило. Как же правильно?

диета

Например:

  • гречневая каша с яйцом, зеленью и авокадо,
  • киноа с красной рыбой, огурцом и горстью орехов.

Кстати, вы же знаете, что завтракать важно в течение 1 часа после пробуждения?

Ужин должен быть лёгким

В 16-17 часов наш организм уже "готовится” ко сну, снижается активность поджелудочной железы, которая отвечает за усвоение углеводов (круп, фруктов, ягод). Поэтому чтобы снизить вес, выбирайте на ужин белковую пищу (птицу, рыбу, морепродукты) и овощи на гарнир. Можно добавить немного жиров — авокадо, кунжут, семена тыквы, ложку масла в салат.

Эти пять советов помогут вам уже за неделю вернуть плоский живот и подтянутое тело.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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