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Автор Ирина Шлионская

Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков

Здоровье

Сегодня обувь на высоком каблуке можно встретить лишь на приверженках классической моды или на очень пафосных мероприятиях. В большинстве случаев дамы отдают предпочтение удобным мокасинам, ботинкам или кроссовкам. Порой их носят даже с платьями. Однако обувь без каблука, по мнению специалистов, не так безобидна, как кажется на первый взгляд.

 

Чем чреват отказ от каблука?

Ещё несколько лет назад считалось, что постоянно ходить, например, на шпильках, вредно — из-за большого подъёма деформируются стопа и походка, и наступают неприятные последствия для всего опорно-двигательного аппарата. Поэтому туфли на каблуках остались популярными только на вечеринках или в учреждениях с дресс-кодом. Всё чаще представительницы слабого пола стали выбирать

  • и для повседневности,
  • и "на выход"

обувь, вообще лишённую каблука. Мол, в ней удобно передвигаться и ноги не устают…

Однако в последнее время к ортопедам всё чаще обращаются пациентки, у которых возникают проблемы с ногами: шишки (по медицинской терминологии — вальгусы), пяточные шпоры, деформации пальцев и стоп. В ходе приёма выясняется, что женщины постоянно носят мягкую обувь спортивного типа. В чём же тут дело?

Подъём необходим!

 

"Туфли на высоком каблуке акцентируют нагрузку на поясничном отделе позвоночника, что негативно сказывается на здоровье скелета в целом, — утверждает врач-ортопед Сергей Длин. — А при ношении кроссовок такого эффекта нет, то есть нагрузка распределяется более равномерно по всему телу. И тут есть нюансы."

По словам Длина, если обувь слишком мягкая и свободная, и положение ноги не фиксируется, это приводит к растяжению связок и перегрузке икроножных мышц. В итоге женщина может "заработать" пяточные шпоры и деформацию большого пальца, что обычно доставляет много неприятностей при ходьбе. Кроме того, абсолютно ровная подошва грозит развитием плоскостопия.

Но это вовсе не значит, что дамам срочно надо снова переходить на шпильки. Доктор рекомендует носить обувь с небольшим каблучком или лёгким подъёмом в области пятки. Для тех, у кого проблемные ноги, существует специальная ортопедическая обувь. Правда, стоит она недёшево. Но можно приобрести ортопедические стельки, которые подходят практически для любой обуви.

Сносить и поменять на новые

 

При выборе обуви надо следить за тем, чтобы пальцы ног не прилегали вплотную к её стенкам — ботинки или кроссовки должны быть немного свободными, но при этом не болтаться на ногах. Также нельзя выбирать слишком узкую обувь.

Кроме того, у каждого вида обуви есть свой срок носки — обычно два-три года. По истечении его она так или иначе деформируется, поэтому, даже если ботинки к этому времени остались в хорошем состоянии, их лучше поменять. Особенно если они сшиты не из натурального материала, а из синтетики. Обувь из натуральной кожи может служить дольше, и она полезнее для здоровья ног.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Людмила Черткова
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