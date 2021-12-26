"Машина мышления": как работает наш мозг

Доктор Курпатов выпустил новую книгу, в которой научит читателей понимать, как работают процессы в их мозге.

Известный российский психотерапевт, телеведущий и писатель Андрей Курпатов выпустил новую книгу, посвящённую работе нашего сознания, тому, как оно создаёт реальность, и как использовать его для своих целей. Она называется "Машина мышления" и получилась довольно объёмной, в двух томах.

Издание Pravda. Ru поговорило с доктором Курпатовым о выходе его новой книги и о том, что полезного она может подарить читателю.

Как рассказывает доктор Курпатов, "Машину мышления" он решил написать по просьбам читателей. Многие из них ещё с книги "Красная таблетка" начали задаваться вопросами: что же такое сознание человека и как это выходит, что личности нет, а всю работу делает мозг. В новой книге будут ответы на все эти вопросы.

— Это, мягко говоря, парадокс. Нам, с одной стороны, очень трудно признаться себе в том, что наши мысли — это продукт бессознательной работы мозга. С другой стороны, мы постоянно проговариваем: "Мне в голову пришла мысль?" Вопрос — откуда? Или: "Я не могу перестать об этом думать!" Почему так, если ты думаешь сознательно? Или: "Эти мысли крутятся у меня в голове". Заметьте, не я кручу, а у меня крутятся, сами по себе.

По словам доктора Курпатова, в этом и состоит главная загадка мозга. В отличие от других органов вроде печени или лёгких, которые есть у нас, с мозгом всё наоборот — это мы есть у него. И этот переворот в своём сознании очень важно совершить.

— Как только вы это понимаете, вы получаете возможность управлять собственной жизнью — вы словно бы в самом деле выпиваете "красную таблетку" и покидаете Матрицу.

Доктор Курпатов также объяснил, что в "Машине мышления" есть важные отличия от других его книг.

— Раньше я уже подробно рассказывал о базовых нейронных сетях, которые отвечают за разные режимы работы нашего мозга:

потребление информации,

размышления,

целенаправленный поиск и т. д.

Многие даже запомнили эти названия — "дефолт-система мозга", "центральная исполнительная сеть" и т. д. Но "Машина мышления" даёт куда более объёмное понимание работы мозга.

Во-первых, объясняется, как наша мысль возникает, по сути, из ничего — из нервных импульсов, химических веществ, которые отвечают за передачу информации от нейрона к нейрону. Затем она нами себе как бы присваивается: мы начинаем считать мысли, звучащие у нас в голове, своими, хотя рождены они нашим бессознательным. Но не тем, о котором рассказывал Зигмунд Фрейд, а тем, которое и нужно называть "машиной мышления". Во-вторых, в книге мне удалось интегрировать подходы, которые разрабатывают философы, занимающиеся природой сознания и разума, такие как Дэниел Деннет и Дэвид Чалмерс, с теми результатами, которые получают учёные, работающие в ведущих лабораториях мира, изучающих работу мозга. Синтезировав эти подходы, мы теперь буквально на пальцах можем объяснить, как мозг создаёт мысли, даже если мы его об этом не просим.

В итоге "Машина мышления" получилась книгой, которую должен прочитать каждый современный человек. Почему? На этот вопрос тоже есть ответ. Как минимум, для того, чтобы понять самого себя и своё мышление и научиться думать.

— Мышление — вещь сложная и удивительная. Наша цивилизация — это плоть от плоти продукт, результат мышления. Всё — от изобретения колеса до искусственного интеллекта — было создано работой мысли. Но что мы знаем про саму эту работу? В своё время об этом говорил Сократ, об этом писали Анри Пуанкаре, Альберт Эйнштейн, но у них ещё не было тех фактов о мозге, которые у нас есть сейчас.

Сейчас мы можем положить человека в аппарат магнитно-резонансной томографии, давать ему разные задания и смотреть, как его мозг эти задачи решает. Мы можем увидеть, как реагирует его мозг, когда он общается с человеком, которого знает лично, и с "другом" из Facebook. А тут, как оказывается, работают совершенно разные области мозга — в первом случае орбитофронтальная кора, а во втором — височные доли.

Так что настало время, когда от теорий мы можем уверенно переходить к практике — не просто описывать процесс мышления и строить абстрактные гипотезы, но буквально учить людей думать. И я не оговорился, мышление можно развивать, его можно тренировать, им можно научиться направлять. Чтобы в голове не глупости какие-то крутились, а что-то полезное, чтобы не жевать целыми днями "умственную жвачку", а приходить к каким-то фактическим результатам.

Однако книга "Машина мышления" — это не только теория. Каждый читатель получит от неё и практическую пользу.

— Мои читатели и студенты знают о технологии принятия решений с помощью "Факт-карт", а также об инструменте "Векторное кольцо", которое помогает увеличивать эффективность бизнеса. Из книги "Машина мышления" читатели узнают о двух новых интеллектуальных технологиях — "Реконструкция реальности" и "Распаковка смысла".

"Машина мышления" — только часть знаний, которые вы можете получить от доктора Курпатова. У известного психотерапевта большие планы. Например, впереди несколько книг, которые помогут читателям в работе и бизнесе.

— Сейчас я готовлю серию практических пособий "Мозг и бизнес", которые посвящены развитию так называемых soft skills, или мягким навыкам. Международные консалтинговые агентства McKinsey, KPMG и другие пришли к выводу, что в современном мире профессиональная успешность человека на 70%, а то и больше, зависит не от его знаний, а от его способности справляться со стрессом, умения правильно строить отношения с другими людьми, от его когнитивных навыков.

В серии книг "Мозг и бизнес" доктор Курпатов расскажет предпринимателям и управленцам,

как им повысить собственную эффективность с помощью знаний о мозге,

а ещё как мотивировать сотрудников,

как бороться с профессиональным выгоранием,

как добиваться результатов, работая в ситуации неопределённости, под стрессовым давлением.

Но и на книгах про бизнес работа автора не закончится.

— В планах книга, о которой меня давно просят: "Красная таблетка — 3". Она будет посвящена тому, как изменились представления современного человека об отношениях — дружеских, любовных, семейных. К сожалению, описанный Олдосом Хаксли "О дивный новый мир" становится реальностью: в отношениях между близкими людьми всё меньше глубины, доверия, чуткости, и с этим надо что-то делать.

Тот постоянный стресс, который мы все испытываем, связанный с информационной нагрузкой, изменением формата работы и бесчисленными "чёрными лебедями", лишает нас какой-то внутренней опоры. Мы испытываем тревогу и начинаем проецировать на других людей свои страхи, внутренние комплексы, неуверенность в себе. Как следствие: конфликты и напряжение, а психологическое состояние человека начинает ухудшаться по спирали. Как выжить в этом "новом дивном мире", как сохранить человечность — это вопросы, которые волнуют меня сейчас больше всего.