Глобалисты хотят перевести людей на искусственную еду

Конспирологи бьют тревогу — западная элита хочет, чтобы все ели ГМО-соевые бобы, а не стейки. За всем этим стоит финансовый интерес крупных продовольственных глобалистов.

Как говорится в материале, размещённом на американском сайте naturalnews.com, "использование продовольственной системы как оружия уже идёт полным ходом". Глобалисты пытаются заставить человечество совершить переход к новому мировому порядку.

Эксперты отмечают, что Всемирный деловой совет по устойчивому развитию (WBCSD) который суть коалиция крупнейших транснациональных продовольственных корпораций в мире, пытается внедрить "справедливую" продовольственную стратегию.

При этом данная организация взяла на себя полномочия определять, какие продукты питания являются "нравственными", а какие "аморальными". На фоне бушующей пандемии "ковида" толкать мир к "великой перезагрузке" очень цинично. Но когда и кого это смущало?

Отметим, Всемирный деловой совет по устойчивому развитию позиционирует себя как "ведущее глобальное сообщество, возглавляемое генеральными директорами, состоящее из более чем 200 ведущих устойчивых предприятий мира, совместно работающих над ускорением системных преобразований, необходимых для нулевого баланса выброса парниковых газов, для благоприятного для природы и более справедливого будущего".

Якобы справедливым будущим сегодня озабочены Kellogg's и Nestlé, а также такие компании, как Apple, Google и Microsoft. Неудивительно, что к носителям всемирной справедливости относятся и глава Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб ("у вас ничего не будет, и вы будете счастливы"), а также миллиардер-евгеник Билл Гейтс.

Гейтса, кстати, не так давно "рассекретили" при покупке сотен тысяч акров сельскохозяйственных угодий по всей Америке. А глобалисты, одобряя новые продукты питания, исходят из системы оценок под названием "Истинная ценность еды: мощное средство для принятия бизнес-решений".

Как передаёт Human Events по сообщениям Blacklisted News, в документе содержатся фотографии объективно безвкусной растительной пищи.

"Люди — это вирус, от которого "элита" хочет избавиться, чтобы создать "устойчивость". Поэтому ведётся пропаганда идеи того, что именно мясо вносит свой вклад в "глобальное потепление", — считают конспирологи и некоторые эксперты.

Концептуальная идея заключается в том, что парадигма глобальной продовольственной системы порождает "один из крупнейших источников выбросов парниковых газов (ПГ) и провоцирует утрату биоразнообразия".

Ни слова о том, что именно корпоративные пищевые конгломераты превратили прежнюю парадигму приусадебного земледелия в нынешнего химического гиганта, отвечать за всё должны именно они.

Но людям упорно внедряется идея о том, что то же шоколадное печенье не является экологически безопасным и "устойчивым" из-за "социально-экономических затрат" на рабочих на плантациях какао, которые собирают сырьё для производства шоколадной крошки.

Чувство вины — мощнейший инструмент для манипуляций, позволяющий пересадить огромное количество народа на что-то вроде "овсяной каши", причём желательно самой дешёвой и искусственной.

"Грядущие власти хотят, чтобы все вы ели сою и ГМО, а не мясо. Они хотят, чтобы все ели сверчков, а не курицу. Они хотят, чтобы вы жили как крыса, а не как человек, и хотят в процессе этого обогатиться ещё больше", — заключают авторы статьи.

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