Как "подружиться" со своим подсознанием

Почему наши желания так часто не сбываются? Почему мы не становимся богатыми и знаменитыми, почему никак не можем найти хорошую работу, встретить подходящего спутника жизни? Психологи считают, что это происходит потому, что мы не "прислушиваемся" к своему подсознанию. Как же этому научиться? Вот несколько довольно простых рекомендаций.

Старайтесь хорошо высыпаться

Сон не только даёт нам силы и энергию, он помогает "перезагружать" мозг, а заодно способствует нашим встречам с подсознательным. Именно во сне к нам часто поступает важная информация, которую мы обычно игнорируем наяву. Но если мы тратим на сон всего лишь несколько часов, то связь с подсознанием может оказаться утрачена, ему не удаётся до нас достучаться.

Делайте паузы в течение дня

Оптимальная их продолжительность может составлять 15-20 минут. Можно на это время выйти из дома и, скажем, прогуляться по парку. Можно покачаться в саду в гамаке. А можно просто посидеть дома в уютном кресле, расслабившись и слушая музыку. Именно в такие минуты нам в голову приходят конструктивные мысли.

Занимайтесь медитацией

Это тоже вид паузы, только связанной с медитативными практиками. Можно заниматься этим в любом месте, где есть возможность уединиться. Не только дома, но и в рабочем кабинете, или на отдыхе в санатории…

Медитация, транс — это прямое обращение к подсознанию. Вы очищаете голову от ненужных мыслей и открываетесь потоку подсознательного. Это позволит не только расслабиться и отдохнуть, но и направить мысли в конструктивное русло, иногда — принять важное решение.

Следуйте своим желаниям

Это, конечно, не значит, что нужно идти на поводу у всех своих прихотей. Но не стоит отказывать себе в чашечке кофе или чая посреди трудного дня, или в приобретении какой-то вещи, которую вы давно хотели купить, а теперь вот деньги появились… Не нужно откладывать "на потом" важные желания. Например, если вы планируете начать учить иностранный язык или отправиться путешествовать, лучше начать что-то делать для этого прямо сейчас.

И — самое главное — не заменяйте собственные желания чужими! Скажем, когда речь идёт о выборе работы или спутника жизни. Обязательно прислушайтесь к тому, что твердит вам ваше подсознание, а не к мнению родителей или друзей.

Дайте своей жизни оценку по 10-балльной шкале

Если вы дали себе 10 баллов, то, вероятнее всего, это самообман: не существует ни одного человека, который был бы полностью удовлетворён своей жизнью. Люди всегда стремятся к большему, так уж они устроены…

Если вы поставили своей жизни 8-9 баллов, то вы живёте в ладу с собой и окружающим миром. В том числе вы ладите и с подсознанием. 7 баллов и ниже — надо что-то менять. Чем менее вы удовлетворены своей жизнью, тем слабее ваша связь с подсознанием. Проанализируйте и выделите те области, которые вас не устраивают. Над ними и нужно работать в первую очередь.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.