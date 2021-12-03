Вирусологи знают лекарство от коронавирусной инфекции

С 19 по 20 октября состоялся IV российско-китайский симпозиум по инфекционным заболеваниям "Virology Days-2021". Главными темами обсуждения были COVID-19, грипп, туберкулез и ВИЧ-инфекция.

Председатель секции по теме ОРВИ и COVID-19 Владимир Чуланов (главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России) подробно описал методы лечения новой коронавирусной инфекции в нашей стране, и как разрабатываются рекомендации Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19.

Главную роль в обсуждении заняли противовирусные препараты.

Ирина Ленёва (заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии ФГБНУ "НИИВС им. И. И. Мечникова") рассказала, как НИИ Министерства обороны РФ проводили опыты на мелких грызунах с применением противовирусного вещества "Умифеновир". Этот препарат показал свою продуктивность в двух направлениях:

снижение концентрации вируса в лёгких подопытных,

и стабилизация уровня лейкоцитов в крови.

В испытаниях с применением новых штаммов SARS-CoV-2, Умифеновир ингибировал (подавил) размножение вируса, но особенно хорошо проявил себя в начале болезни. То есть, когда препарат принимался профилактически, за два часа до заражения вирусом, и в течение 24-48 часов после заражения. Вирусолог отметила, что "Арбидол" (препарат с действующим веществом "Умифеновир") в России применяется как для профилактики, так и для лечения острых респираторных вирусных инфекций.

Умифеновир ("Арбидол") включен в рекомендации Министерства здравоохранения России по лечению COVID-19. В Китае используют "Арбидол" в лечении COVID-19 с самых первых дней пандемии (декабрь 2019 года). Первое исследование этого препарата в лечении новой коронавирусной инфекции было проведено под руководством профессора Ли Ланьцзюань. В исследовании наблюдались 111 человек с диагнозом COVID-19. Результатом применения умифеновира, как одного из препаратов лечения, стали выздоровление или значительные улучшения по результатам компьютерной томографии грудной клетки.

Во втором исследовании китайских учёных приняли участие более 230 больных COVID-19. Это исследование показало снижение летальных случаев в группе с применением "Арбидола". Да и в целом сроки течения болезни сократились.

Доктор Навин Ванкадари из Университета Монаша в Австралии озвучил механизм действия препарата:

""Арбидол" присоединяется к S белку коронавируса и изменяет его структуру, что приводит к подавлению вируса".

Арбидол

На симпозиуме делегаты всех присутствующих стран пришли к выводу, что "Арбидол" эффективное противовирусное средство. Он может и должен применяться для лечения и профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и других ОРВИ.

Терапевтическая эффективность при вирусных инфекциях проявляется в уменьшении продолжительности и тяжести течения болезни и её основных симптомов, а также в снижении частоты развития осложнений, связанных с вирусной инфекцией.

И важно! "Арбидол" имеет редкие побочные явления при применении в рекомендуемых дозах. Противовирусная активность начинается в первые два часа после приёма.

Действующее вещество "Арбидола" — Умифеновир — создали ещё советские учёные, как средство для лечения и профилактики ОРВИ. Умифеновир изучался во множестве стран мира: США, Великобритания, Австралия, Китай, Иран. Его доказательная база растёт год от года. И вот с появлением новой коронавирусной инфекции мировому сообществу врачей снова пришлось пересмотреть все противовирусные препараты в поисках максимально эффективно работающего против COVID-19. В России одним из крупных исследований опыта применения "Арбидола" стало "ЭГИДА-2020". Это исследование подробно описали наши учёные врачи на IV российско-китайском симпозиуме по инфекционным заболеваниям.

Вирусологи пришли к единому мнению, что профилактических мер пока недостаточно для преодоления пандемии, нужны эффективные препараты для непосредственного лечения болезни, причём на ранних стадиях заболевания. Препарат "Арбидол" является хорошо изученным и проверенным препаратом, поэтому оказался в лидерах противовирусной линейки лекарств.