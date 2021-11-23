На дистанте в медвузах нет практики по хирургии и анатомии

Как дистанционное обучение губит высшее образование в целом и медицинские вузы в частности, а также о том, можно ли стать врачом без учебной практики, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Пироговского университета, а также мама студентки частного университета Наталья Суворинова.

Частный вуз подходит не всем

— Наталья Юрьевна, в своём блоге вы рассказываете о том, что ваша дочка училась в медицинском институте. Но из-за дистанционки она бросает мединститут и переходит в частный вуз "Синергия". Расскажите эту историю с точки зрения мамы и врача.

— С 9-го класса она готовилась в медицинский. Это было решение дочери. Она училась в медицинском классе. Естественно, я радовалась, мне было очень приятно. Поступила на первый курс в Сеченовку. Конечно, я рассчитывала, что студенческая жизнь — это будет интересно, здорово, хорошая мотивация для неё. Я знаю, что учиться интересно, преподаватели яркие. Но тут началась дистанционка. Все ушли на карантин. Просидели в онлайне несколько месяцев. Потом они выезжали на какие-то занятия, но редко. Расписание всё время менялось. В итоге 29 августа мне дочь сказала, что она больше учиться не будет, потеряла полностью интерес к медицине, поэтому забирает документы. Для меня это было потрясением.

Мы с ней договорились наспех, что надо чем-то заниматься. Она сказала, что нашла вуз, куда берут всех, независимо от результатов ЕГЭ. Оставалось 2 дня до начала учебного года. Она туда пошла на психологию.

Я не очень хорошо понимаю, чем она там занимается, не понимаю структуру вуза. Их сайт очень непрозрачный. Там любая попытка ознакомиться:

с программами,

факультетами

заканчивается тем, что ты попадаешь на приемную комиссию. Договор дочь подписывала сама, я в этом не участвовала. Она проверила всё. Наверное, надо было быть построже, но я решила: раз такая самостоятельная, делай всё сама. В договоре никаких контактов нет. Только реквизиты для оплаты. Месяц с нами никто не связывался. Потом позвонила девушка, сказала, что вы зачислены, дала ей вход на онлайн-занятия, электронные учебники. Ещё через месяц она опять позвонила, сказала: "Мы вас зачисляем". Тут мне стало интересно, чем мы вообще занимались до этого. "А до этого были абитуриентом". Как? Вы же нас вами вроде как зачислили. Учёбу мы оплатили 31 августа за год вперёд. Там условия оплаты такие.

Сейчас дочь что-то читает, вроде учится. На сайте написано "очно-заочная форма", но это чистый дистант. В конце семестра обещают выслать вопросы для экзамена.

— Как дочка воспринимает такую учёбу?

— Она говорит, что ищет себя, что не знает, чем она будет заниматься. Конечно, здесь учиться легче. В медицинском даже на дистанте были бесконечные проверки, коллоквиумы, зачёты. Контроль идёт постоянно. А здесь свобода, до самой сессии ты можешь спокойно готовиться в своём режиме. Никто не проверяет.

Я считаю, что частные вузы нужны тем, у кого уже есть специальность и нужен документ о высшем образовании. Потому что в плане знаний я не понимаю, что здесь можно получить.

Врачи без практики

— А классические вузы на дистанционке что-то могут дать в плане знаний?

— Сейчас вузы лихорадочно перестраиваются под дистанционное образование. Мы полностью зависим от работы наших IT-шников. Во всех вузах проблемы с платформами преподавания. Сейчас пытаются отечественные платформы разработать. Но они не очень хорошо работают. На них трудно преподавать, сдавать экзамены. Большинство преподавателей работает в Zoom, 40 минут бесплатно, потом идёт переключение конференции, и опять все выходят в Zoom.

Кроме того, у нас проблема с возрастными преподавателями, которые не могут выйти в Zoom. Это опытный уважаемый человек лет 70, который прекрасно знает своё дело. У него ясная голова, но он не может выйти в Zoom. Как преподавать?

Сейчас перешли на записи. Лекцию можно записать и потом задать вопросы.

— В Пироговском университете тоже такие условия?

— Да. Мы провели сентябрь и октябрь очно, сейчас у нас карантин, потому что много заболевших. Занятия в Zoom, очень неудобно. Пандемия второй год, мы уже приспосабливаемся: приготовили каждый свои презентации, есть общие кафедральные презентации. Конечно, мы все с нетерпением ждём, когда нас опять выпустят. Потому что не хватает личного общения, присутствия.

— Получается, что процесс обучения изменился кардинально и, возможно, никогда не будет прежним?

— Может быть. Надо просто исходить из того, что есть. С другой стороны, студенты говорят, что теорию сейчас учить легче. Потому что раньше мы давали теорию и тут же практику. Сейчас материала меньше, мы больше времени тратим на теорию. Видимо, потом в конце надо будет дать им большую практику.

— Как студенты мединститута могут без практики? Какие из них будут врачи?

— Я не знаю, как справляются кафедры хирургии, анатомии. Им, наверное, сейчас совсем плохо. В прошлом году как раз моя дочь занималась, у неё была анатомия, гистология по картинкам. Причём если анатомию она по картинкам могла выучить, то с гистологией было совсем сложно. Гистология — это наука о тканях, из которых состоят:

кожа,

мышцы,

сосуды.

Там всё завязано на микроскопе и рассматривании препаратов. Получается, что сейчас студенты лишены препаратов, микроскопа, и идёт чистая теория. Я не знаю, как мы потом будем из этого выходить. Очень сейчас сложно в высшей школе. Будем надеяться, что мы всё-таки выйдем из этой ситуации.