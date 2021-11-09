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Автор Ирина Шлионская

Ошибки при употреблении кофе вредны для здоровья

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Одни люди считают кофе страшно вредным для здоровья — мол, и давление он повышает, и на сердце отрицательно действует, и нервную систему чересчур возбуждает… Другие, напротив, уверены, что от популярного напитка больше пользы — он тонизирует организм, заставляет мозг лучше функционировать и даже приводит в порядок сердечно-сосудистую систему! А может, дело в том, как именно мы привыкли употреблять кофе?

Ошибки при употреблении кофе вредны для здоровья

На голодный желудок — табу

У некоторых весь завтрак состоит из чашки кофе. Кто-то сидит на диете, кто-то очень спешит, кому-то просто с утра не хочется есть.

Но потребление кофе натощак повышает концентрацию сахара в крови и раздражает слизистую желудка, что при такой систематической привычке может вызвать гастрит.

Но не стоит пить кофе и после еды. Это приводит к кишечному дисбалансу.

Оптимальный вариант — пить его час спустя после приёма пищи.

К примеру, позавтракали дома, пришли на работу и выпили кофе. Тогда вреда не будет.

Не больше четырёх чашек

Есть кофеманы, которые пьют кофе и дома, и на работе, да порой ещё по нескольку чашек подряд. Особенно это свойственно тем, кто занимается напряжённым умственным или физическим трудом. Скажем, программистам или водителям.

Специалисты утверждают: максимум, что может позволить себе здоровый человек — это четыре чашки кофе в день.

Причём небольшие. Такие, как подают обычно в кафе.

Если вы привыкли злоупотреблять кофе, то у вас

  • может повыситься давление,
  • могут возникнуть проблемы со сном
  • и обезвоживание организма.

Причём вы можете даже не осознавать, с чем связано ваше плохое самочувствие.

Только натуральный

Многие не хотят заморачиваться с варкой кофе и предпочитают растворимый напиток. Насыпал в чашку, залил кипятком из чайника — и готово. Но часто в такой порошок ещё в процессе производства добавляют ароматизаторы, сухое молоко или сливки и даже сахар. Как минимум, это может при постоянном употреблении привести к ожирению.

Также в растворимом кофе содержится вредная для сердца хлорогеновая кислота.

Не забудьте о фильтрации

Если же мы варим кофе самостоятельно, из перемолотых зёрен — скажем, в турке на плите, то нередко не процеживаем его, оставляя в чашке пресловутую кофейную гущу, на которой потом гадают. А в её состав входят вещества, способствующие накоплению "плохого" холестерина.

Делаем "правильный" кофе

Идеальный вариант — это варить кофе в кофеварке или кофемашине, где есть система фильтрации. Кстати, такой напиток получается гораздо вкуснее растворимого.

Если вы употребляете кофе в капсулах (именно его чаще всего подают в кафе), то обращайте внимание на содержание всяких примесей и добавок, так как капсульный кофе бывает разных сортов.

Хорошо бы их число было минимальным. Это относится и к любителям заваривать напиток в турке или кофейнике по разным затейливым рецептам, порой достигающим в этом непревзойдённого мастерства. Лучше всего, если в напитке не будет сахара. А если вы не можете пить кофе без молока, то вполне подойдёт обезжиренное.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Чай против кофе: кому что лучше пить
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор:
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