Полезные продукты – не значит низкокалорийные

Существует распространённое убеждение, что для поддержания веса необходимо есть "здоровую пищу". Между тем, не всякие продукты, которые считаются полезными для здоровья, способствуют похуданию.

По словам нутрициолога Аллы Макаровой, большинство из них, несмотря на свой "здоровый" состав, вовсе не являются низкокалорийными. Вот перечень таких "обманных" продуктов.

Хлебцы

Некоторые люди, особенно женщины, не едят обычного хлеба, заменяя его хлебцами из цельнозерновой муки. Но особого смысла в этом нет, так как в хлебцах не меньше калорий, чем в обычной буханке или батоне. Просто калорийность на пачке указывается из расчёта на один хлебец — к примеру, 30 килокалорий. Но и в ломте хлеба будет столько же.

Мёд

Иногда приходится слышать и читать советы заменить сахар в своём рационе на мёд. Но таким образом вы можете даже добавить себе калорий. Если вместо ложки сахара вы будете класть в чай ложку мёда, то наверняка она будет весить больше, чем сахар.

Фитнес-сладости

Сегодня в супермаркетах можно встретить целые отделы "диетического питания". На их полках лежат различные

фитнес-батончики,

мюсли,

печенье

и шоколад с заменителями сахара.

Но с чего вы взяли, что от них невозможно потолстеть?

На самом деле калорий в фитнес-шоколадке примерно столько же, сколько в обычной, то есть примерно 550 килокалорий на 100 граммов, утверждает Алла Макарова. Если вы хотите узнать точно, сколько именно, читайте состав на этикетке. И вы неприятно удивитесь.

Суши

Как известно, они состоят из рыбы и риса, а эти продукты воспринимаются нами как диетические. Но мы забываем, что рис достаточно калориен. К тому же, в суши он спрессован так, что его в одном ролле содержится гораздо больше, чем нам кажется на первый взгляд.

Плюс суши, которые нам предлагают в магазинах и кафе, обычно содержат жирную рыбу, сыр, да ещё мы приправляем всё это в процессе еды соусом.

Стандартный набор из шести роллов потянет не менее чем на 500 килокалорий.

Авокадо

Сторонникам диет нередко предлагают блюда, в составе которых есть этот плод. С ним делают

запеканки,

салаты,

бутерброды,

смузи…

Но похудеть потребление авокадо вам никак не поможет. По словам Аллы Макаровой, в нём столько же калорий, сколько в печеночном паштете, который диетическим уж никак не назовёшь.

Одна штука содержит не менее 100-200 килокалорий.

А если добавить к авокадо ещё, скажем, яйцо, то картина становится совсем грустной…

Продуктов, которые содержат совсем небольшое число калорий, в мире не так уж много. В основном это лишь некоторые овощи, фрукты и зелень, которыми сыт не будешь.

Поэтому, советует специалист, лучше есть любые продукты, какие вам хочется, но в умеренных количествах.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.