Косметолог: осенью для кожи важен питьевой режим

Как правильно ухаживать за сухой, жирной и комбинированной кожей в межсезонье, зачем осенью пить много воды и почему не стоит советовать свою косметику подругам, рассказала Pravda.Ru косметолог Татьяна Егорова.

Для каждой кожи — свой уход

— В период межсезонья кожа, как правило, страдает: возникает сухость, другие проблемы. Какие процедуры существуют для ухода за кожей в период межсезонья?

— Межсезонье — это осень и весна. Осенью чаще всего приезжают с курортов, кожа пересушенная, загорелая. Обязательно нужно делать биоревитализацию, если мы говорим о салонных процедурах. Если мы говорим про домашний уход, то это маски:

увлажняющие,

гидрогелевые,

коллагеновые.

Также не забываем, что нужно достаточно спать. Восемь часов сна — это в среднем. Каждый взрослый человек знает свою норму, и её надо соблюдать.

Хороший сон, здоровое питание — это залог красивой и здоровой кожи.

Очень важен питьевой режим. Потому что осенью сухая кожа. Даже если сделали биоревитализацию, но при этом не пьёте достаточное количество воды, кожа не будет выглядеть красивой и увлажнённой.

— Как правильно ухаживать за жирной кожей в этот период?

— За жирной кожей ухаживать нужно так же, как и всегда. Особых пожеланий и предпочтений я бы не высказывала. Как обычно, следует умываться средствами для жирной кожи, наблюдаться у своего доктора, чтобы врач ваш уход корректировал.

— Это наиболее счастливая кожа, наверное, для межсезонья?

— Жирная кожа медленнее стареет, но проблема жирной кожи — это акне. Нужно делать регулярные чистки. Если пустулы возникают, их нужно лечить правильно, не ковырять ни в коем случае, не выдавливать гнойные прыщи самостоятельно. Открытые и закрытые комедоны обязательно нужно вычищать, но желательно у доктора.

— То есть в межсезонье наиболее сильно страдает сухая кожа?

— Да, в межсезонье наиболее сильно страдает сухая кожа, потому что после лета она очень обезвожена. Также появляется пигментация, потому что некоторые люди забывают пользоваться солнцезащитными кремами.

В межсезонье чаще всего мы боремся с сухостью и пигментацией.

— Какие вы порекомендуете процедуры для сухой кожи в этот период?

— Биоревитализация, мезотерапия — это самые эффективные процедуры в данный период. Если домашний уход — тогда питательные маски и кремы. Есть различные специальные системы для ухода за сухой кожей.

— А как ухаживать за комбинированной кожей в этот период? Какие-то участки лица нужно мазать, а какие-то нет?

— Я не люблю сочетанные средства для комбинированной кожи. Поэтому разделяю эту косметику. Допустим, Т-зона жирная, там поры расширенные, тогда я говорю, что мазать нужно средствами для жирной кожи, а там, где кожа сухая, мазать средствами для сухой. Потому что очень сложно в одном средстве всё совместить. Используйте средства максимально лёгкой текстуры, увлажняющие, не забивающие поры.

Главное, пейте воду. И обязательно гуляйте на свежем воздухе. Это залог здоровья № 1.

Кремы разные нужны

— Какие кремы лучше использовать в межсезонье?

— Я бы не сказала, что они в межсезонье отличаются от тех, что мы используем летом. У нас в межсезонье меньше акцент на солнцезащитные кремы, если мы говорим про Москву: вечером можно спокойно выйти без солнцезащитного крема, потому что нет солнца.

Мы делаем акцент на питание. Употребляем в пищу:

тыкву,

хурму,

мандарины.

Стараемся насытить организм витаминами, потому что это важно осенью. Стараемся укреплять иммунитет и не болеть. Температура ещё не экстремально низкая, поэтому кожа не страдает.

Вечером нужно снять тональный крем, хорошо умыться, правильно очистить кожу, чтобы кожа ночью дышала. Но менять средства для наружного применения я бы не стала.

— Кремы с SPF стоит ли использовать в межсезонье?

— Первую половину осени — да, если вы длительное время пребываете на солнце и у вас есть склонность к пигментации.

— Какая существует разница между дневными и ночными кремами?

— Они различаются по текстуре. Дневной крем более лёгкий, он увлажняет. На него можно наносить косметику. Ночные кремы более плотные по текстуре, содержат более активные компоненты, и концентрация этих компонентов выше, чем в дневных кремах. Но если перепутать эти кремы, ничего страшного. Просто тональный крем не нанесётся и скатается, а для кожи никакого вреда не будет.

— Какой-то особенный увлажняющий крем существует?

— Нет, не существует. Всё зависит от типа кожи. Есть много разных фирм, потому что то, что подходит одной коже, не всегда подойдёт другой.

Если вы выбираете дорогую косметику, пожалуйста, требуйте пробники. Сейчас они есть в аптеках, у косметологов. Вообще я бы не стала советовать свои кремы подружкам. Это всё индивидуально.

— Чего не делать с кожей в межсезонье?

— Такого нет. Межсезонье вообще очень хороший период. Осенью можно делать лазерные шлифовки. Но при лазерных процедурах на лице обязательно использовать солнцезащитный крем в любое время года. В межсезонье солнца такого нет, мы можем делать:

шлифовки,

биоревитализацию,

мезотерапию,

чистки,

ставить нити,

SMAS-лифтинг.

А вот весной есть ограничения, потому что мы уже входим в лето, весеннее солнце самое активное. Мы стараемся ограничивать агрессивные, абразивные и травмирующие процедуры.