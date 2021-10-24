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Автор Ирина Шлионская

Надо ли пеленать детей?

Здоровье

На снимках советской эпохи родители грудных младенцев, выйдя из роддома, держат на руках туго спеленатые свертки. А вот в наши дни всё больше говорят о том, что пеленание вредно. Так ли это?

 

Зачем пеленают детей?

В старину на Руси младенцев не только заворачивали в пелёнки, но и надевали сверху так называемый свивальник — широкую полосу из домотканой материи, обычно украшенную узорами. Свивальники передавались в семьях из поколения в поколение. Благодаря им ребёнок оказывался спеленат так туго, что не мог пошевелиться.

В наше время грудных детишек порой продолжают туго пеленать из следующих соображений:

  • Ребёнок в пеленках чувствует себя защищённым. Если бы не они, он мог бы испытывать огромный стресс от окружающего мира. Хотя ряд психологов утверждают, что ребёнку необходимо с рождения познавать мир и приспосабливаться к нему.
  • Пеленание выпрямляет ноги и позвоночник. Специалисты, впрочем, уверяют, что это миф. Ноги становятся кривыми от рахита и недостатка витамина D, а пеленание тут совершенно ни при чём. Зато врачи пришли к выводу, что при тугом пеленании возрастает риск дисплазии тазобедренного сустава. Также мышцы, связки и суставы станут развиваться более слабо. Кроме того, слишком тугое пеленание отрицательно сказывается и на кровообращении, и на деятельности внутренних органов.
  • Пелёнки уберегают малыша от холода. Однако это мешает ему адаптироваться к смене температур. Недавно эксперты из детского центра Джона Хопкинса доказали, что при тугом пеленании повышается температура тела, что может привести к синдрому внезапной детской смерти (СВДС).
  • Ребёнку удобно в пелёнках. Даже взрослым людям часто удобнее всего находиться в позе эмбриона — с поджатыми руками и ногами. А с чего вы взяли, что младенцу будет комфортнее лежать с принудительно выпрямленными конечностями?
  • Спеленатый малыш крепче спит. Это тоже весьма спорно. Если ребёнку неудобно в пелёнках, он вместо сна может пытаться высвободиться и принять более комфортную позу.
  • В спеленатом виде малыш не сможет нанести себе вред. Например, поцарапать себя. Эту проблему можно легко решить, надев ему на пальчики специальные "царапки".

Минусы пеленания

 

Многие учёные и медики полагают, что принудительное обездвиживание при пеленании ведет к отставанию в развитии. Например, поздно развивается речевая функция, так как ребёнок не может пользоваться своей мимикой.

Движения, которые мы совершаем во сне, помогают нашему мозгу обрабатывать информацию, полученную в процессе бодрствования. Если возможность двигаться во сне ограничена, это перегружает нервную систему и мозг хуже справляется с задачами. Помимо этого, если младенец свободно двигается, он учится координировать свои движения, развивать мелкую моторику, чего в спеленатом состоянии не происходит. Дети, которых не пеленали, якобы раньше начинают ходить.

Также спелёнатый младенец лишен тактильного контакта с матерью, который очень важен для формирования привязанности. Об этом говорила, в частности, известный итальянский педагог первой половины ХХ века Мария Монтессори. Она утверждала, что ребёнок, который постоянно лежит на спине в кроватке или коляске, не может полноценно развивать свои чувства и эмоции. Из-за этого связь между мамой и ребёнком окажется нарушена, а в будущем человеку будет сложно строить близкие взаимоотношения с кем-либо.

По мнению противников пеленания (в основном это западные исследователи), оно заглушает в ребёнке так называемый "инстинкт свободы". Такие дети вырастают покорными, безынициативными, они не могут постоять за себя. Напротив, те, кого с рождения не пеленали, вырастают более гармоничными, у них лучше развито образное и логическое мышление.

Американский психиатр и педагог Глен Доман указывает на то, что матери-индианки никогда не пеленают своих детей, что повышает способность тех к выживаемости. Доман считает, что привычка туго пеленать детей в раннем возрасте делает их беспомощными и зависимыми, вырабатывает пассивность.

В последнее время в качестве альтернативы тугому пеленанию предлагается широкое или свободное пеленание. При свободном пеленании ребёнок получает возможность под пелёнками шевелить ручками и ножками. Хотя некоторые детские психологи предлагают отказаться от пеленания вообще, уверяя, что ребёнок, которого в младенчестве пеленали, никогда не вырастет свободно мыслящей и независимой личностью. Всё чаще вместо пелёнок используются специальные детские одеяла-конверты, спальные мешки и слинги.

Во всём должна быть мера

Доктор Комаровский
Доктор Комаровский

В свою очередь, известный детский врач, автор книг о детском здоровье Евгений Комаровский призывает родителей не бросаться в крайности. Специалист считает, что по большому счёту от пеленания нет ни особой пользы, ни вреда. И чёткая связь между пеленанием и формированием личности человека пока не установлена.

Бывают случаи, когда желательно прибегнуть к пеленанию. Например, если ребёнок нервный, часто беспокоит сам себя во сне, совершая резкие движения.

Нельзя туго скручивать младенца по некоторым медицинским показаниям, например, при той же дисплазии тазобедренного сустава. Об этом вам обязательно скажет врач. Не нужно пеленать малыша в летнюю жару: он может перегреться. А вот в холод без пелёнок он может, напротив, замерзнуть.

Если класть ребёнка в пелёнки только на ночь, это поможет ему приучиться засыпать в тёмное время суток. Что же касается возраста, то это зависит от индивидуальных особенностей малыша. Если он научится контролировать свои движения к двум месяцам, то можно перестать его пеленать. А вообще родителям надо научиться чувствовать, когда пелёнки нужны, а когда нежелательны.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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