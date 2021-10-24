Долголетие по-русски: доступно каждому

Долгая, счастливая жизнь — заветная мечта каждого человека. У большинства народов на планете существуют свои рецепты, как перешагнуть вековой юбилей. В частности, на Руси одним из действенных способов обретения долголетия считалось употребление в пищу хлеба из муки амаранта.

Чудо-зёрна

Согласно официальной историографии, правление и личность Петра I в истории нашей страны оцениваются крайне неоднозначно. С одной стороны, царь-реформатор поднял страну на совершенно иной в промышленном и технологическом отношении высокий уровень, а с другой стороны — упорно искоренял многовековые народные традиции. Считается, что под царские репрессии попал и хлеб из амаранта.

Впрочем, в официальных документах тех лет распоряжения о запрещении выращивания данной культуры для выпекания из него хлеба нет. Возможно, распоряжение было устным. Тем не менее, именно на рубеже XVII-XVIII веков посевы амаранта в нашей стране практически исчезли. Хотя сельские жители верили, что хлеб, выпеченный из амарантовой муки, даёт если не бессмертие, то крепкое здоровье и очень долгую жизнь.

Наши предки были недалеки от истины, поскольку лекарственные особенности данного растения высоко ценили многие народы мира. Известно, что инки и ацтеки зёрнами амаранта брали дань и использовали их в приготовлении ритуальных блюд. Большое уважение к амаранту испытывали народы Китая и Индии. Интересно отметить, что китайские лекари были уверены, что пища из амаранта препятствует старению, прописывая блюда из данного растения императорам своей страны. Древние греки также считали, что употребление пищи из амаранта способствует обретению физического долголетия. В свою очередь, продовольственная комиссия ООН за целебные и питательные качества объявила амарант культурой XXI века.

Учёные в курсе дела

Несмотря на многочисленные упоминания целебных свойств амаранта в текстах древних цивилизаций Земли, было бы интересно узнать, что по этому поводу думает современная наука. В данном случае древние лекари и современные учёные придерживаются одного и того же мнения. Во время исследований было установлено, что зёрна, стебель и листья амаранта содержат большое количество витаминов, микроэлементов и редких питательных веществ. Но главное — это сквален.

Данное вещество является мощнейшим противоопухолевым средством, оказывает сильное иммуностимулирующее воздействие, а также способно захватывать кислород и насыщать им организм человека. Фактически сквален — профилактическое средство от всех болезней. Не удивительно, что древние народы подметили, что люди, употребляющие в пищу блюда из амаранта, богатого скваленом, меньше болеют и живут дольше тех, кто лишён данного продукта. В частности, ацтеки в обязательном порядке давали еду из амаранта детям, беременным женщинам и солдатам для обретения повышенной выносливости в бою.

В наши дни амарант считается хорошим профилактическим средством при целом ряде заболеваний, включая: проблемы с мочеполовой системой, анемию, авитаминоз, упадок сил, ожирение, неврозы, кожные заболевания, ожоги, стоматиты, язвенную болезнь желудка и атеросклероз. Зёрна амаранта, кроме сквалена, содержат в себе много белков, железа, меди и калия, а по уровню полезных микроэлементов подобны молоку.

Недавно учёными был проведён интересный эксперимент. Взяли две группы поросят, кроликов, цыплят и нутрий. Одну из них кормили листьями амаранта, вторую обычными кормами. Употребляющие амарант животные дали рост в 2,5-3 раза больше. К счастью, сегодня в нашей стране мука или листья амаранта находятся в свободной продаже, а следовательно, доступно и долголетие по-русски.

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