Гигиенические нормативы в России более научно обоснованы, чем за рубежом

Почему Роспотребнадзор ввёл нормативы антибиотиков и гормонов в питьевой воде, откуда в Антарктиде ДДТ и какую воду получают жители городов ниже Москвы, рассказал Pravda.Ru президент общественной ассоциации "Вода — медицина — экология”, академик Российской академии наук Юрий Рахманин.

Антибиотики и гормоны

— Юрий Анатольевич, недавно Роспотребнадзор ввёл обязательные нормативы содержания гормонов и антибиотиков в питьевой воде. Объясните, пожалуйста, что это значит?

— Анна Юрьевна Попова — очень опытный специалист. Речь идёт о том, что загрязнение окружающей среды, особенно поверхностных водоисточников, растёт с каждым годом. Сегодня зарегистрировано более двухсот миллионов химических соединений, синтезированных человеком. Из них каждое тысячное вещество используется:

в фармакологии,

химии,

хозяйственной деятельности.

Они поступают в водные источники. Поскольку вода — это единственная чистящая жидкость на планете, в ней собираются и атмосферные загрязнения, и с сельскохозяйственных полей, которые сбрасываются со сточными водами.

К сожалению, антибиотики и гормональные препараты используются в больших количествах. Они поступают через канализацию или выбросы в атмосферу, окружающую среду и поверхностные водоисточники. Из поверхностных водоисточников у нас осуществляется водоснабжение во всех крупных городах.

Централизованные системы водоснабжения не рассчитаны на очистку загрязнённой речной воды от антибиотиков и гормонов. Если технологии устарели, может возникнуть риск попадания антибиотиков и гормонов в питьевую воду.

Роспотребнадзор заботится о санитарном эпидемиологическом благополучии населения и понимает, что нужно усилить меры контроля, чтобы антибиотики и гормоны не попадали в питьевую воду. В системе санитарно-эпидемиологического контроля качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения у нас имеется 70 приоритетных показателей. Кроме этого, разработаны гигиенические нормативы для 700 химических соединений, которые могут встречаться в тех или иных районах Москвы. В эту систему Роспотребнадзор планирует ввести и контроль за антибиотиками и гормонами, чтобы предотвратить их возможное попадание в питьевую воду централизованных систем водоснабжения.

— Анна Юрьевна объяснила, что наши нормативы приводят в соответствие с европейскими и с нормами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Многие нормативы, которые сегодня используются для контроля централизованных систем водоснабжения, практически все гармонизированы с международными и с рекомендациями ВОЗ. Это я могу подтвердить, как эксперт ВОЗ по вопросам качества питьевой воды.

Если есть различия, то из-за того, что нормативы в Российской Федерации являются более научно обоснованными, чем за рубежом.

Мы придерживаемся более серьёзных научных достижений при разработке гигиенических нормативов. В международных документах указано, что международные нормативы имеют рекомендательный характер, а обязательный имеют стандарты, устанавливаемые в каждом государстве, но учитывающие международный опыт.

Воду не пить, рыбу не ловить

— Как вы оцениваете в крупных городах ситуацию с питьевой водой?

— Проблемы были, есть и будут. Они связаны с интенсивным использованием химических веществ в производственной и хозяйственной деятельности.

В Российской Федерации в атмосферу в год выбрасывается 30 миллионов тонн химических веществ. В США выбрасывается 100 миллионов тонн химических веществ.

В атмосфере часть летучих веществ создают проблему для озонового слоя, а часть в диффузном состоянии разносится по всему миру. Вещества, выброшенные в атмосферу в США, могут обнаруживаться в Российской Федерации. Например, ДДТ никогда не использовался в Антарктиде, но в Антарктиде обнаруживается. Наконец, основная масса, по законам седиментации, оседает на поверхности земли на определённых расстояниях от выбросов. Дожди, снег, паводковые воды смывают эти загрязнения, из них часть подвергается химической трансформации из-за ультрафиолета, смеси химических соединений. В результате образуется поверхностный сток. При столь интенсивном использовании химии поверхностные водоисточники, реки превращаются в сточные канавы.

Например, через Москву протекает Москва-река. Водоснабжение Москвы осуществляется из систем:

волжской,

москворецкой.

Это 4-4,5 миллиона кубических метров воды в сутки. Они подаются на очистные городские сооружения, Курьяновскую, Люблинскую станции, локальные остановки, где в соответствии с гигиеническими требованиями происходит очистка. Но до природного уровня очистить эту воду невозможно.

Мы часто лекарства сбрасываем в канализацию, мусорные баки. Из мусорных баков они идут на свалки. На свалках под влиянием дождей все это просачивается, растворяется и поступает в поверхностные водоисточники. Также многие лекарства, потребляемые человеком, в виде метаболитов и даже частично в виде исходных лекарств, антибиотиков и гормонов выводятся с фекалиями, мочой. Всё это поступает в сточные воды. Что-то трансформируется на очистных сооружениях, но даже хорошо очищенные сточные воды Москвы — это не природная исходная вода. А дальше она соединяется с Москвой-рекой. Дебит Москвы-реки и количество образующихся сточных вод от Москвы примерно эквиваленты.

Значит, жители населённых мест ниже Москвы получают из Москвы-реки очищенные сточные воды столицы, разбавленные один к одному оставшейся речной водой Москвы-реки.

А в Москве-реке ещё лежит 18 тонн загрязнённого ила. Из него часть загрязнений тоже поступает. Поэтому в Москве-реке не рекомендуется вылавливать рыбу для пищи. Вот с такой водой сталкиваются населённые пункты ниже Москвы. Ясно, что там в основном используются инфильтрационные воды от Москвы-реки, то есть не из самой реки, а на некотором расстоянии подземные воды. Когда речная вода фильтруется через природный массив, то частично очищается.

Другой пример. Цианобактерии, сине-зелёные водоросли, характерные для тёплых регионов, — это цианотоксины. Для Голландии это огромная проблема, потому что значительная часть Голландии находится ниже уровня мирового океана, и эти территории отгорожены высокими дамбами, чтобы отвоевать территорию у океана. Но сегодня эта проблема уже появляется и в Москве. В тёплый сезон в Волге и Москве-реке выше Москвы сине-зелёные водоросли в конце июля — сентябре представляют серьёзную проблему. Уже выполнена кандидатская диссертация в системе Роспотребнадзора — это работа Кусь, которая показала, что сегодня на водопроводах Москвы обнаруживаются цианобактерии и цианотоксины. Значит, скоро будут введены показатели по контролю цианотоксинов.