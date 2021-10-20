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Автор Ирина Гусакова

Как в Таиланде лечат коронавирус зелёной чиреттой

Здоровье

На полях Таиланда всё чаще можно встретить аккуратные ряды тёмно-зелёных растений. Это зелёная чиретта, которую тайцы издревле использовали для лечения простуды. Но отныне чиретта играет главную роль в борьбе с обрушившейся на весь мир пандемией.

"Эта трава обладает чудодейственными свойствами, она помогает понизить температуру и эффективна против кашля", — сказал один из заключённых, собирающих эту траву, журналисту издания Sky News.

Таиланд

Власти Таиланда одобрили местную траву для лечения "ковид"-больных

В королевстве чиретту испытывали на заключённых. Её использовали для лечения лёгкой формы "ковида". Согласно официальным данным, из 11 800 заключённых, принимавших капсулы с травой, 99,02% полностью выздоровели.

После успешно проведённого испытания в тюрьмах этим летом кабинет министров Таиланда дал официальное одобрение на то, чтобы лечить коронавирус традиционной травой, но при условии, что болезнь проходит или бессимптомно, или в лёгкой форме.

Известно, что чиретта содержит вещество андрографолид, способное бороться с вирусом, ограничивая его распространение по организму. Благодаря капсулам с чудо-травой заключённые переносили "ковид" в более лёгкой форме и без серьёзных последствий.

Вакцинация

Стоит отметить, что тяжелобольных всё же лечат противовирусными и другими лекарствами в больничных условиях, но дешёвая и относительно доступная местная трава стала неплохой альтернативой для тайцев, которые переносят болезнь в более лёгкой форме.

Чиретта всё же не заменит вакцину

Но зелёная чиретта — это не панацея. Она не способна вылечить всё человечество от опасного вируса.

Тайские власти дали разрешение на использование этого средства народной медицины только в случаях, не требующих серьёзного медицинского вмешательства. Ведь чиретта не препятствует заражению вирусом и не подменяет вакцину. Это лекарство на травах даже не включено в список рекомендованных ВОЗ лекарств для лечения "ковида". Скептики в Таиланде уверяют, что рано объявлять чиретту чудо-лекарством, поскольку её эффективность против "ковида" ещё необходимо доказать, проведя дополнительные исследования.

"Андрографолид эффективно подавляет вирусы и уменьшает воспалительные процессы", — признает д-р Маюри Тангкиаткумджай, отмечая при этом один нюанс: поскольку COVID-19 является относительно новым заболеванием, то пока сложно понять, может ли чиретта выступать как профилактическое средство или даже лечебное.

Хотя чиретта является простым средством, которое может стать при случае палочкой-выручалочкой в домашней аптечке, она всё же не выступает как замена противовирусным.

Таиланд также инвестирует в революционные вакцины против COVID-19 и противовирусные препараты, но зелёная чиретта всё же играет свою роль в "ковид"-борьбе.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталья Чекулаева, Елена Мазур, Юлия Мирончикова
Темы covid-19 таиланд коронавирус
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