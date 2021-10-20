Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом

Возможно, вам попадалась в Сети загадочная аббревиатура АSМR. Этот термин расшифровывается как Autonomous Sensory Meridian Response — "автономная сенсорная меридиональная реакция". Он возник относительно недавно, а феномен, который он описывает, стал основой для развития целого направления в видеоблогинге.

Триггеры, вызывающие мурашки

Наверное, многим знакомо ощущение физического удовольствия, связанное чаще всего с появлением мурашек на коже и приятного покалывания по всему телу. Нет, это мы не об оргазме. Данная реакция может проявляться даже бесконтактно в ответ на самые различные стимулы — например, звуки, слова, жесты, какие-то действия. И в самых различных ситуациях — на школьном уроке, на приёме у врача или косметолога, при чтении книг и просмотре фильмов.

Люди признаются, что испытывали эти ощущения, наблюдая за чужими действиями — скажем, когда смотрели, как кто-то рисует, пишет, наводит порядок, упаковывает вещи. Или когда слушали монотонный голос диктора по телевизору, экскурсовода в музее… Некоторые переживают телесную реакцию удовольствия, прикасаясь к различным предметам, слушая шум дождя, шелест книжных страниц или даже шуршание пакетов, перебирая бусины… Мы можем испытывать АSМR, гладя животных или следя за тем, как их гладит кто-то другой… Для каждого набор триггеров, вызывающих приятные мурашки, индивидуален, а на некоторых никакие триггеры вообще не действуют.

Страх и удовольствие

Увы, пока ещё нет серьёзных, обширных научных исследований на тему ASMR. Хотя учёные в целом существование этого эффекта признают.

Так, британский специалист в области нейрокогнитивистики Ник Джей Дэвис предположил, что механизм возникновения ASMR сходен с аналогичным механизмом у обезьян, для которых характерен так называемый социальный груминг — ритуал взаимного ухаживания, когда животные, к примеру, вычесывают шерсть друг у друга.

Интересно, что характерные для АSМR мурашки связаны с очень древней человеческой реакцией. Если мы чего-то пугаемся, то часто ощущаем дрожь, а тело покрывается "гусиной кожей". Иногда и волосы встают дыбом — это можно почувствовать и даже увидеть.

Учёные объясняют данный эффект следующим образом. У многих животных при встрече с хищником шерсть поднимается дыбом, что визуально увеличивает размеры тела. Это позволяет выглядеть для врага более "устрашающим".

У человека шерсти нет, есть только мягкий "подшёрсток", но рефлексы сохранились. Когда мы испытываем страх, гипоталамус отдаёт команду на усиленную выработку адреналина. В результате наши мышцы сокращаются, а волосы встают вертикально не только на голове, но и на всём теле.

Любопытно, что это происходит не только, когда мы боимся чего-то или кого-то, но и при любых острых ощущениях, в том числе и носящих позитивный характер. К примеру, во время просмотра фильма или прослушивания музыкальной композиции, которые нас сильно затронули, во время рассматривания произведений искусства…

Кому польза, а кому раздражение

В последние годы появились блогеры, которые называют себя ASMR-артистами и в своих роликах стараются преднамеренно вызвать у зрителей ASMR-эффект. Обычно в таких видео ведущий тихим голосом, а иногда вообще шёпотом, произносит определённые высказывания, либо производятся манипуляции с различными предметами. Иногда это ролевые видео, в которых, например, имитируется посещение врача или поход в салон красоты.

Опросы зрителей и слушателей таких роликов показывают, что во многих случаях они улучшают состояние при депрессиях, стрессах и болевых ощущениях. Из более чем 460 опрошенных 98% согласились с утверждением, что ASMR-ролики их расслабляют, 82% используют их, чтобы уснуть, а 70% включают их для борьбы со стрессом. Около 80% сообщили, что ASMR-видео влияют на их настроение. В то же время есть и такие люди, на которых подобный контент никак не действует, а кое-кого он даже раздражает.

Но откуда берётся ASMR-эффект? Есть версия, что во всём "виноваты" мозговые альфа-волны, отвечающие за состояние расслабленности и спокойствия. Согласно другой гипотезе, возникновение ASMR-ощущений связано с выработкой так называемых эйфоринов ("гормонов радости") под влиянием тех или иных триггеров.

Так или иначе, ASMR — это реальный физиологический феномен. И, вероятно, его всё-таки следует исследовать, так как это может открыть новые возможности для терапии и занятий различными практиками в сфере духовного и телесного самосовершенствования.

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