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Автор Ирина Гусакова

Британские СМИ опубликовали фейковую статью о "Спутнике V"

Здоровье

Британские СМИ предприняли беспрецедентную атаку на российскую вакцину "Спутник V". Скандал разразился после того, как в ряде известных изданий появилась статья о том, что российские разработчики вакцины украли формулу у компании AstraZeneca. Причем изначально фейковая статья появилась в издании The Sun, после чего ее продублировали другие издания. Британский таблоид Daily Express уже опубликовал опровержение, признав недостоверной статью о российской вакцине.

Вакцина Спутник 5

Не смогла пройти мимо скандала официальный представитель МИД России Мария Захарова, написав в своем Telegram-канале, что и другим изданиям не помешало бы принести извинения, чтобы сохранить некое подобие чести.

"Когда этот вопиющий фейк, переходящий в откровенный бред, появился, мы даже не стали его комментировать или публиковать опровержения. Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят", — отметила дипломат.

Известно, что таблоид The Sun ограничился внесением изменений в оригинальный текст, приведя цитату из заявления РФПИ, в котором делается акцент на то, что "Спутник V" основан на аденовирусной платформе человека, а AstraZeneca работает с аденовирусным вектором шимпанзе.

Однако хотелось бы также отметить, что российская вакцина не имеет аналогов, поскольку для достижения длительного иммунитета использует два различных вектора, тогда как у вакцины AstraZeneca один и тот же вектор в двух уколах.

Почему атакуют "Спутник"?

Как отмечает политолог и философ, профессор ВШЭ Олег Матвейчев, Запад атакует нашу вакцину с тех пор, как ее изобрели. Потому что они не могут себе представить, что российская вакцина появилась первой в мире и что она гораздо эффективнее, чем AstraZeneca и многие другие всевозможные вакцины.

"Это же мировой рынок. Миллиарды людей, которых надо вакцинировать. И они все тратят деньги. Учитывая, что Moderna и Pfizer дорогие, стоят в 10 раз дороже, то, конечно, люди предпочтут вакцинироваться "Спутником". И российская вакцина просто их вытеснит с рынка, с оборота. Это просто конкурентная война, война за деньги. Поэтому, конечно, Pfizer и другие просто платят этим продажным желтым изданиям, чтобы дискредитировать конкурентов", — заявил Олег Матвейчев в интервью Pravda.Ru.

вакцина

Признают ли российскую вакцину в Европе?

Олег Матвейчев уверен, что признание "Спутника" будут максимально долго затягивать. Хотя не исключено, что туристический сезон заставит их пересмотреть предпочтения. Ведь российские туристы всегда приносили большие деньги Европе. Поэтому рано или поздно перед Еврокомиссией станет вопрос о том, чтобы признать вакцину.

"Многие страны, кстати, в единоличном порядке подписали соглашения на закупку "Спутника" без одобрения Евросоюзом. И у них прекрасные результаты, которые уже опубликованы в научных журналах. И, соответственно, многим странам для экономии бюджета гораздо выгоднее приобрести нашу вакцину. Кстати говоря, даже той Англии выгоднее купить "Спутник", чем прививать людей вакциной AstraZeneca. Через полгода может так случиться, что без одобрения ЕС, в частном порядке, разные страны признают нашу вакцину. И тогда ее одобрение на официальном уровне уже будет просто формальным делом", — резюмировал эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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