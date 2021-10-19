Травник: в аптеке часто продаются просроченные сборы

Когда лучше всего заготавливать лечебные растения, как этому научиться и почему травяные сборы стоит готовить самому, а не покупать в аптеке, рассказал Pravda.Ru профессиональный травник Дмитрий Юровский.

Медицина плюс биология

— Дмитрий, осенью обычно заготавливают травы. Хотя проще пойти в аптеку и купить эти препараты. Зачем самому собирать травы?

— Первая причина — не все лекарственные растения являются фармакопейными. То есть их не заготавливают фирмы, которые специализируются на лекарственных растениях, и в аптеке их не найти. Бывает, некоторые растения продают как БАДы или фиточаи. Там встречаются нефармакопейные травы:

боровая матка,

зимолюбка зонтичная.

Вторая причина — несмотря на обилие лекарственных растений в аптеках, это, как правило, некачественное сырьё. Масштабная заготовка снижает ценные ресурсы растения: эфирное масло, например. Если вы возьмёте мелиссу лимонную из аптеки и заготовите её самостоятельно, то почувствуете разницу. Чаще всего это связано с некачественной сушкой, условиями хранения.

Многие травы хранятся только 1-2 года, но фитомагазины иногда реализуют травы, где указана дата изготовления, а не год сбора. Например, январь 2021 года, и не факт, что растение было собрано в 2021 году.

Или, например, кора осины — мы используем только молодую кору. Именно в ней содержится большинство танинов. В промышленных масштабах заготавливают кору со старого дерева. Это экономически выгодно, но там низкое содержание танинов, больше древесины — она весит гораздо больше, но не обладает полноценным арсеналом необходимых компонентов.

Если мы заготавливаем растения самостоятельно, то можем отследить все стадии сбора, сушки и хранения. Мы будем уверены, что лекарственное растение обладает необходимым химическим составом и является оздоровительным средством.

— Как начать заниматься травами? Есть литература, чтобы человек научился этому?

— Информации сейчас много, особенно в интернете. Здесь можно найти много курсов, книг, лекций мастеров. Главный наш пункт — РУДН, там проводят подготовку по фитотерапии. В Алтайском медицинском университете проводят подготовку по фитотерапии для медицинских работников. У кого нет медицинского образования, могут прослушать этот курс для расширения кругозора.

К сожалению, напечатать сейчас можно всё, что угодно. Мы не можем провести цензуру всех рецептов. Часто в современных книгах бывает много придумок, необоснованных рецептур, эффектов растений.

Поэтому мой совет — использовать книги советской эпохи. Я их коллекционирую, потому что там можно найти подтверждённые эффекты растений.

Много было книг от издательства "Медицина". Новосибирский медицинский институт проводил исследования очень редких растений, которые входили в тибетскую медицину: зубчатка поздняя и другие. Они целый пласт книг издали на тему тибетской медицины, растений-заменителей. Там много интересных сведений.

— Значит, помимо медицины, нужна ещё и биология, чтобы разбираться в растениях?

— Да, конечно. Когда начинаешь заниматься лекарственными травами, хочется найти конкретное растение. Например, чабрец ползучий. Но в моей местности не произрастал именно этот вид. И ты начинаешь закрывать глаза на морфологические признаки растений, считая, что это именно то растение, которое ты искал. Но на самом деле потом оказывалось, что это не астрагал, а остролодочник. Хотя большой разницы нет, так как между этими растениями много общих свойств, химический состав схож.

Это один из критериев лекарственных растений: если они в близком родстве друг с другом, то чаще всего специфичные алкалоиды находятся и в этом растении, и в другом.

Но иногда бывают противоположные вещи. Например, в одном из видов валерианы не содержится валериановая кислота. Поэтому такая валериана будет абсолютно бесполезна как успокаивающее, снотворное средство.

Растения дикие и культурные

— Есть ли ещё регионы, где можно собрать лекарственные травы? В Центральной России можно найти такие места? Потому что экология обычно испорчена.

— Желательно выезжать в более удалённую местность. Хотелось бы отметить:

Алтай,

Новосибирск,

Башкирию.

Невероятная красота природы, очень богатая флора. В Центральной России можно отметить Рязанскую область. Есть поляны, леса, где можно собирать многие лекарственные растения.

Если нет возможности выехать далеко, можно посадить растения у себя на даче. Если у вас посёлок сельского типа, то в округе, вдали от дорог, можно собрать лекарственные растения. Главное, верно их определить, не набрать двойников или ядовитых собратьев.

— Но ведь семена этих растений никто не продаёт, в отличие от садово-огородных?

— Сейчас много продают семян лекарственных растений, обычно сортовые: ромашку аптечную сорта "Подмосковная", которая даёт больше эфирного масла, богатого хамазуленом. Либо иссоп лекарственный, то есть более усиленные формы. На плодородных почвах дикие растения чувствуют себя вольготно, много дают травяной массы. Это не всегда идёт в плюс растению. Например, тысячелистник, выросший в диких условиях на суходолах, где деревянная почва, накапливает больше эфирного масла, нежели на рекультивируемой земле.

Когда растение культивируется, выводится сорт, то оно часто утрачивает некоторое количество активных компонентов.

Например, смородина чёрная. Взять мелкую душистую ягоду из леса и сравнить её с крупноплодной смородиной: очень весомый плод, но не такой ароматный. Эфирных масел в этом виде смородины меньше, нежели в дикорастущей, поэтому она менее активна. А витаминов может быть больше, так как именно этот сорт выводили ради витаминов.

— Можно собирать какие-то виды с весны и до появления снежного покрова? Или нужно именно осенью, когда уже отцветает всё?

— Всё зависит от вида лекарственного растения. Традиционно весной мы собираем почки деревьев. В Европе развита гемотерапия — это лечение почками деревьев, кустарников. Там собирают липовые почки, тополиные, берёзовые. В России берёзовые почки славятся как средства при простудах, для растирок.

Молодая кора только весной берётся. Отжимается сок из первоцветов: медуницы, лопуха. Это всё в мае — первой половине июня.

Далее на травы мы переходим, собираем липовый цвет, синеголовник, иван-чай, таволгу (лабазник), ромашку, мелиссу.

В сентябре подходим к плодам: шиповник, боярышник, семена растений, семена лопуха.

В октябре берём корневища — это то, что было за лето накоплено растениями. Корневище готовится войти в стадию сна, чтобы весной дать побеги. Именно сейчас в корнях наибольшее количество сапонинов, гликозидов, алкалоидов.