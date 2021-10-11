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Автор Маргарита Кичерова

Корсет для позвоночника лишь ухудшает осанку: почему, объяснил вертебролог

Здоровье » Здоровье и профилактика

Как позвоночник влияет на состояние всего организма, зачем каждому человеку нужны ортопедические стельки, а также почему корсет мешает сохранить правильную осанку, рассказал Pravda.Ru мануальный терапевт, вертебролог Сергей Десенко.

Корсет для позвоночника лишь ухудшает осанку: почему, объяснил вертебролог

Позвоночник — основа здоровья

— Сергей Николаевич, какие симптомы говорят о заболевании позвоночника?

— По данным Всемирной организации здравоохранения, 90% всех заболеваний связаны с позвоночником, поскольку позвоночник является футляром, в котором находится спинной мозг, который отвечает за все функции в нашем организме. Ещё влияют на наше самочувствие остеохондроз, ревматоидные заболевания (ревматические), сахарный диабет, обменные нарушения.

— На что влияет остеохондроз?

— Практически на все органы и системы. Дело в том, что корешки, которые выходят из спинного мозга, иннервируют у нас кожу, подкожную клетчатку, мышцы, внутренние органы, сосуды. Соответственно, на том уровне, на котором происходит изменение в позвоночнике, мы и имеем проблемы со здоровьем.

Если шейный отдел — это нарушение слуха, зрения, работы щитовидной железы, головные боли. Грудной отдел — проблемы с сердцем, дыханием, почками, надпочечниками, тонким кишечником. Поясничный отдел — страдает толстый, тонкий кишечник, мочеполовая сфера, нижние конечности.

— Если имеются заболевания каких-то органов, то при лечении хорошо бы обратить внимание на состояние позвоночника?

— Совершенно верно. Существуют связи:

  • висцеровертебральные,
  • вертебровисцеральные.

В переводе на обычный язык это связи между внутренними органами и позвоночником, то есть спинным мозгом. При заболеваниях какого-то органа причиной может быть заболевание позвоночника. При правильном лечении позвоночника мы будем получать положительный эффект для внутренних органов.

— Как сохранить здоровье позвоночника? Как правильно сидеть? Использовать ли при этом корсет для осанки?

— Я бы не советовал применять корсет, чтобы улучшить осанку, потому что, по данным наших и зарубежных авторов, это приводит к ухудшению ситуации.

При нарушениях осанки корсет влияет так, что мышцы привыкают не работать, ещё хуже поддерживают тонус, который должен быть, и осанка всё больше ухудшается.

Как правильно сидеть? Сидеть надо прямо, чтобы ноги касались пола, спина прилегала плотно к спинке стула, смотреть прямо. Но, к сожалению, не всегда это удается, потому что люди, которые работают, допустим, за компьютером, вынужденно принимают неправильную позу.

— Вот тогда не помогает ли корсет держать осанку?

— Корсет не помогает держать осанку. Потому что происходит постепенная атрофия мышц.

Помогают только физические упражнения, гимнастика, массажные техники, мануальные техники. Они позволяют исправить, если есть нарушения, или поддерживать осанку.

Боритесь с плоскостопием

— Помогают ли вырабатывать походку ортопедические стельки?

— У человека часто возникает парабиомеханическое изменение, когда происходит перекос таза, искривление позвоночника, а в связи с этим — укорочение конечностей, и, естественно, походка меняется. Потому что распределение нагрузки неравномерное на правой и левой стороне. Меняется тонус:

  • мышц,
  • сосудов.

Нарушаются обменные процессы (именно в межпозвонковых дисках), и мы имеем большие проблемы со здоровьем, потому что нарушаются обменные процессы всех органов и систем.

Стельки нужны каждому пациенту, который страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата. Чаще всего при нарушении осанки у нас нарушается положение в пространстве. При неправильном распределении нагрузки происходит уплощение стопы, то есть плоскостопие. Оно может быть продольное, поперечное, и разной степени. Так как стопы, как отпечатки пальцев, отличаются, то стельки делают индивидуально для каждого человека.

Пациенты с нарушением осанки нуждаются в ношении стелек две трети времени, которое они находятся на ногах.

— Подобрать стельки самому можно?

— Я только что говорил, что стопы различаются, так же как и отпечатки пальцев, то есть в левой может быть более выраженное изменение, в правой — менее выраженное, разная степень плоскостопия, разное положение в пространстве. Поэтому стельки нужно делать индивидуально под ваши ноги, под те изменения, которые у вас уже случились в стопах.

— А для профилактики людям, которые не имеют искривления стоп, можно самим подбирать себе стельки?

— Всё-таки лучше, если будет подбирать специалист, то есть ортопед-подолог. Не секрет, что с возрастом у всех практически развивается плоскостопие, потому что падает тонус мышц, связок.

— А с чем связана растущая косточка на стопе?

— Это связано с плоскостопием, потому что нагрузка увеличивается, развиваются различные изменения в суставах стопы (артрозы), происходит деформация, отложение, допустим, солей кальция, и в связи с этим косточка не очень хорошо себя ведёт.

— Обратившись к врачу, можно при помощи специальной ортопедической стельки и обуви исправить ситуацию, чтобы косточка выровнялась?

— На начальных этапах можно поправить всё. Но если не заниматься профилактикой, то она будет только расти, и следующий этап — оперативное лечение.

— То есть в любом случае ею нужно заниматься?

— Обязательно.

Правильное питание

— Какие правила питания в помощь?

— Правила питания общепризнанны: больше овощей и фруктов, достаточное количество:

  • белка,
  • минеральных веществ,
  • витаминов.

— Какие БАДы вы можете порекомендовать?

— Допустим, омега-3. Мне нравится "Доппельгерц". Есть комплекс витаминов с минералами, которые можно применять. Есть женская и мужская линия этих витаминов, при разных состояниях организма их можно применять и добиваться неплохого эффекта.

Я бы советовал всему нашему населению, особенно в Московской области и Москве, принимать витамины группы В, потому что его у нас катастрофически не хватает.

Этот витамин влияет на все обменные процессы, в том числе на состояние кожи, сосудов и многого другого (рост волос, облысение), способствует повышению иммунитета. Также является профилактикой остеопороза, особенно для женщин.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Елена Андреева
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