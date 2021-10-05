Как стать здоровее и умнее: закаливание — единственный способ

Закаливание, в том числе обливание холодной водой, широко пропагандировалось в Советском Союзе. Медики предполагали, что подобная терапия укрепляет не только тело, но и способствует стабильности психических процессов. Проведённые исследования выявили пользу, но имеются и противопоказания.

Душ

Изобретённый в начале 19-го века душ применялся исключительно в психиатрических больницах: им охлаждали пыл не в меру ретивых заключённых. Как тогда полагали, чтобы "остудить горячий, воспалённый мозг и вселить страх, обуздать порывистую волю". Только к середине столетия в викторианской Англии додумались принимать тёплый душ для того, чтобы помыться.

Научные доказательства пользы

Крупное исследование, проведённое в Нидерландах, показало, что люди, которые принимали холодный душ, брали больничный по болезни реже тех, кто мылся под тёплыми струями.

Группу из приблизительно трёх тысяч добровольцев разделили на четыре группы и дали задание каждый день принимать тёплый душ.

Каждая группа должна была по-разному заканчивать мытьё:

первая — 30 секунд обливаясь холодной водой,

вторая — 60 секунд,

третья — 90 секунд.

Контрольная четвёртая группа нежилась лишь под тёплым душем. Эксперимент продолжался на протяжении целого месяца. Впрочем, 64% участников продолжали принимать холодный душ и после окончания эксперимента, потому что им это очень понравилось.

После трёхмесячного периода наблюдения установили, что в группах, которые принимали холодный душ, количество отпусков по болезни сократилось на 29%. При этом продолжительность пребывания под холодным душем никак не отразилась на заболеваниях. Точная причина, почему холодная вода препятствует болезням, не вполне ясна: согласно отдельным исследованиям, она ведёт к укреплению иммунной системы.

Прорубь

Проведённое в Чехии исследование, когда молодые люди спортивного телосложения трижды в неделю в течение шести недель окунались в холодную воду, выявило, что эта процедура несколько укрепила их иммунную систему. Однако для подтверждения этих выводов необходимы новые исследования.

Холодная вода в том числе активирует симпатическую нервную систему, которая управляет реакцией "сражайся или беги" (автоматическая физиологическая реакция на событие, которое воспринимается как опасное, стрессовое или пугающее). При её активации, например, во время приёма холодного душа, повышается уровень гормона норадреналина.

Реакция "сражайся или беги"

Погружение в холодную воду, как давно известно, улучшает кровообращение. При соприкосновении с холодной водой снижается приток крови к кожным покровам. Когда воздействие холодной воды прекращается, тело должно согреться, поэтому приток крови к поверхности кожи увеличивается. Некоторые учёные считают, что это может улучшить кровообращение. Исследование погружения в холодную воду после тренировок продемонстрировало, что по прошествии четырёх недель улучшился приток крови, как к мышцам, так и от них.

Закаливание

Появляются свидетельства того, что холодный душ может помочь сбросить вес. Погружение в холодную воду при температуре 14 ℃ увеличивает метаболизм на 350%. Это процесс превращения продуктов питания в энергию, поэтому более высокий метаболизм примерно соответствует большему количеству сожженной энергии.

Можно, если осторожно

Умывающиеся холодной водой пожилые люди демонстрируют наилучшие показатели когнитивных способностей. Холодный душ также может помочь облегчить симптомы депрессии. По причине высокой плотности холодовых терморецепторов кожи холодный душ посылает в мозг огромное количество электрических импульсов от периферических нервных окончаний, что может иметь антидепрессивный эффект.

Существует множество доказательств пользы от воздействия холодной воды для организма, даже если причины этого до сих пор остаются неясными. Как всё хорошее, терапия при помощи холодной воды сопряжена с определёнными рисками, прежде всего для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и может спровоцировать сердечный приступ или нарушение сердечного ритма.

Информация носит ознакомительный характер, необходима консультация врача/специалиста.

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