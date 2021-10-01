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Автор Ирина Шлионская

Тайну "быстрого сна" разгадали японские учёные

Здоровье

Как известно, процесс сна делится на несколько этапов, или фаз. Одна из них — это так называемый быстрый (неглубокий) сон, который специалисты называют также парадоксальным. Данное состояние характеризуется повышенной активностью головного мозга. Но если во время медленного сна наш мозг и организм отдыхают, то для чего нам тогда быстрый сон? На этот вопрос недавно смогли ответить специалисты из японского университета Цукубы (Tsukuba Gakuin University). Результаты их работы были опубликованы в издании Medical Insider.

 

Между сном и бодрствованием

По мнению учёных, наша жизнь делится не только на периоды сна и бодрствования. На самом деле правильнее выделить целых три состояния: бодрствование, фазу медленного сна и, наконец, фазу быстрого (парадоксального) сна.

С бодрствованием всё понятно. Во время медленного сна все ритмы организма ставятся на "паузу", мы действительно спим и практически не видим снов. А вот в фазе быстрого сна у человека учащаются пульс и дыхание, нередко наблюдается быстрое вращение глазных яблок… Именно в это время нам чаще всего снятся сны. Исследователи рассматривают данное состояние как промежуточное между сном и бодрствованием.

Всё дело в кровотоке!

Японские специалисты решили изучить, какое влияние фаза быстрого сна оказывает непосредственно на организм. Они исследовали процессы движения красных кровяных телец в мозговых капиллярах в период сна и бодрствования у мышей. Для улучшения видимости кровеносных сосудов при флуоресцентном освещении учёные использовали специальный краситель.

Во время эксперимента исследователи замеряли электрическую мозговую активность, что помогало сравнивать особенности кровотока при нахождении подопытных грызунов в различных фазах жизненного цикла. В период быстрого сна эксперты фиксировали интенсивный поток эритроцитов, проходящих через капилляры мозга. Однако такого явления не наблюдалось в фазах бодрствования и медленного сна.

Панацея от Альцгеймера?

 

Авторы исследования пришли к заключению, что парадоксальный сон является уникальным состоянием, которое позволяет мозгу фильтровать полученную за день информацию, отбрасывая ненужные сведения и оставляя те, которые важны (с точки зрения нашего подсознания).

В том числе и по этой причине лишение человека полноценного сна оборачивается негативными последствиями — от снижения работоспособности и умения концентрироваться на тех или иных задачах до серьёзных заболеваний и даже летальных исходов. Дело в том, что без такой фильтрации наш мозг не может нормально функционировать, и это сказывается на всех аспектах нашей жизнедеятельности.

Кстати, при болезни Альцгеймера наблюдается как раз снижение кровотока в головном мозге. И, как мы знаем, основным симптомом этой патологии является нарушение когнитивных способностей — от потери памяти до полной невозможности обходиться без посторонней помощи.

По мнению сотрудников университета Цукуба, если удастся с помощью медикаментов усилить кровоток в капиллярах во время быстрого сна у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, это будет способствовать выведению "информационных шлаков" и нормализации работы мозга.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Вещие сны – О чем нам говорит наше подсознание?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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