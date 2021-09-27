Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной

Небезопасная посуда на вашей кухне — один из способов подорвать здоровье, даже не осознавая этого. Вот почему так важно знать, из чего сделана ваша кастрюля или сковородка.

Опасная посуда — каких материалов стоит избегать

Тефлон

Посуда с антипригарным покрытием часто вызывает наибольшие опасения, главным образом из-за полимерного покрытия, активным компонентом которого является политетрафторэтилен (ПТФЭ). Это вещество известно под торговой маркой Teflon.

Исследования показали, что при температурах, часто используемых для приготовления пищи (от 400 до 500 градусов по Фаренгейту), ПТФЭ выделяет химические вещества, которые могут быть небезопасными для человека.

Более того, некоторые исследования говорят о том, что химические вещества, используемые для создания ПТФЭ, имеют прямую корелляцию с

высоким уровнем холестерина,

изменениями ферментов печени,

низкой массой тела при рождении.

Хуже того, химические вещества могут даже попасть в водопровод и на десятилетия остаться в окружающей среде.

Алюминий

Также опасна посуда из алюминия. Этот металл может попадать в пищу при приготовлении. Он также имеет свойство накапливаться в теле. В конечном итоге это может привести к отравлению, симптомами которого выступают

хроническая усталость;

спутанность сознания.

Но нужно опасаться не только посуды. Алюминий также широко используется в формах для выпечки, опасна и алюминиевая фольга. Алюминий также иногда присутствует в соли, травах и специях.

Медь

Также следует избегать посуды из меди. Медь часто сочетают с никелем для прочности. Но именно такое сочетание металлов делает посуду опасной в использовании. Выделяющиеся при нагревании токсичные испарения могут значительно повысить уровень эстрогена, что в свою очередь может стать триггером для возникновения онкологии. Нагревание медной посуды также может привести к попаданию меди в пищу.

Свинец

Если безопасность для вас в приоритете, то следует избегать посуды с добавлением свинца. Такую посуду обычно покрывают керамикой или эмалью, чтобы она выглядела привлекательно. Однако это покрытие начнет отслаиваться после нескольких месяцев ежедневного использования.

Отравление свинцом чревато серьёзными последствиями. Даже небольшое количество свинца может привести к мигреням, проблемам с репродуктивной системой. Отравление свинцом может привести к коме или смерти.

Самая безопасная посуда

Однако каким всё же видится выход из ситуации. Как обезопасить себя и свою семью?

Стекло

Стеклянная посуда никогда не выделяет токсины при нагревании. Кроме того, это прочный, экологически чистый материал. Он не впитывает запахи. Конечно, у такой посуды нет антипригарных свойств, но это небольшая плата за безопасность.

Чугун

Посуда из чугуна выдержит испытание временем. Чугун нагревается равномерно и не отравляет пищу токсичными веществами, что делает такую посуду идеальной для приготовления при более высоких температурах. Чугун безопасен и для духовки. Кроме того, некоторые исследования показывают, что приготовление пищи в чугунной посуде может помочь предотвратить дефицит железа.

Керамика

Посуда из керамики не токсична, не трескается и не отслаивается. Кроме того, она имеет натуральное антипригарное покрытие. Кроме того, такую посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Нержавеющая сталь

Посуда из нержавеющей стали премиум-качества чрезвычайно долговечна. Это также отличный проводник для равномерного приготовления пищи, и за такой посудой легко ухаживать.

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