Источником утренней бодрости может стать не только кофе

Многие люди предпочитают начинать утро с кофе: чашечка ароматного напитка прекрасно бодрит и помогает удачно начать день. Но бывают ситуации, когда от утреннего кофе приходится отказываться из-за проблем со здоровьем. Либо вы уже выпили свою кофейную норму и не хотите её превышать. А вы знаете, что существуют напитки и продукты, которые дают примерно тот же эффект, что и кофе?

Горячий шоколад

Чашка горячего шоколада бодрит чуть меньше, чем кофе. Можно добавить туда сахар и специи по вкусу. Правда, порошок из дешёвых магазинных пакетиков не всегда оказывается вкусным и качественным. Вам придётся подбирать оптимальный вариант методом проб и ошибок.

Какао

В какао, как и в кофе, присутствует кофеин, но в небольших дозах, а также полно полезных организму веществ. Его часто дают детям, а вот взрослые про какао как-то забывают… Тем не менее, этот "детский" напиток в горячем виде буквально способен вернуть вас к жизни, то есть взбодрить.

Напиток из плодов рожкового дерева

Их называют также "кэроба". Рожковые деревья растут в регионах Средиземноморья. Внутри стручков находятся семена, которые, будучи растёртыми в порошок, по вкусу напоминают какао. Порошок кэроба нередко и используют в качестве какао-заменителя. При этом он сладкий, так что в него не нужно добавлять сахар, а ещё в нем много витаминов и микроэлементов. Некоторые даже считают, что бодрящий эффект от такого напитка превышает кофейный. Главное — достать заветный порошок: разумеется, он продается не везде.

Цикорий

Цикорий

Он даже немного напоминает кофе по вкусу: горчинка и специфический аромат. Кофеин в нем практически отсутствует, зато в нем много витамина В. Помимо тонизирующего эффекта, цикорий улучшает обмен веществ, снижает сахар, из-за чего его рекомендуют диабетикам, и обладает ещё массой полезных свойств.

Имбирный напиток

Наверное, вы не раз слышали о пользе имбиря, который укрепляет иммунитет, а также тонизирует. Можно заваривать имбирный порошок как обычный чай, добавив мед и лимон. Кстати, сейчас имбирные чаи даже появились в продаже. Правда, вкус у них довольно специфичный.

Чёрный чай

Чтобы сравниться по эффекту с кофе, чай должен быть заварен достаточно крепко. Но имейте в виду, что при сердечно-сосудистых проблемах пить крепкий чай вам противопоказано — может засбоить сердце, подскочить давление… Выпейте просто среднезаваренный горячий чай.

Чай со специями

В Индии есть чай под названием масала. Его готовят на молоке с добавлением специй. Такой напиток прекрасно согревает, бодрит и позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Можно заменить масалу обычным чаем, добавив туда, к примеру, корицу, ваниль и другие специи. Вы обязательно почувствуете эффект. Кстати, чаи с добавлением специй продаются во многих магазинах.

Зелёный чай с шоколадкой

Обычно зелёный чай рекомендуют, чтобы успокоиться, а не взбодриться. Но если вы пьёте его с шоколадкой, это сочетание подарит организму заряд бодрости и энергии. И в напитке, и в шоколаде много антиоксидантов. А в шоколаде ещё и присутствуют вещества, возбуждающие нервную систему. Только не заменяйте зелёный чай черным — это может нанести удар по сердечно-сосудистой системе!

Шалфей

Обычно мы употребляем его как лечебное средство. Например, полощем им горло. Но мало кто знает, что отвар шалфея прекрасно тонизирует, а также помогает концентрировать внимание, что очень пригодится в учёбе и работе.

Лимонник

Ягоды лимонника лечат инфекции и депрессию. Сушёный лимонник можно заваривать с мёдом или ягодным сиропом. Этот напиток не только вас взбодрит, но и принесёт пользу здоровью.

Сок из цитрусовых

Он непременно должен быть свежевыжатым, поэтому под рукой у вас должны быть лимоны-апельсины и соковыжималка. Такой напиток насыщен витаминами и другими полезными веществами. Большой стакан сока прекрасно заменит чашку кофе по утрам. Вот только к этому способу не рекомендуется прибегать, если у вас есть проблемы с пищеварительной системой.

Банановый йогурт

Вам понадобятся стаканчик несладкого йогурта и пара бананов. Всё это можно перемолоть в блендере, а затем не спеша выпить. Именно бананы зарядят вас энергией. Но злоупотреблять этим напитком не стоит, так как он довольно калориен.

Яйца

Если под рукой нет никаких ингредиентов для приготовления энергетического напитка, то можно просто съесть варёное яйцо, а ещё лучше — парочку. Вспомните, что чаще всего ели на завтрак в советские времена, когда кофе и какао были дефицитом. И ведь как-то справлялись с ежедневными нагрузками!

В яйцах содержится белок, который не только бодрит, но ещё и способствует мышечному тонусу. Правда, злоупотреблять этим продуктом не стоит — в нём всё-таки много холестерина.

Орехи

Ещё одна альтернатива — съесть горсть орехов. Эффект будет слабее, чем от кофе, но вы получите количество калорий, необходимое для обеспечения энергией в течение всего дня. Помимо "подзарядки", в орехах масса полезных для здоровья веществ. Правда, по нынешним временам они довольно дороги, но ведь и кофе — удовольствие не из дешевых!

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